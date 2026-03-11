iShares MSCI World ETF: US-Gewicht sinkt ( Finanztrends)

11.03.2026, 3617 Zeichen

Das erste Quartal 2026 brachte für den iShares MSCI World ETF (URTH) eine bemerkenswerte Verschiebung: Zum ersten Mal seit mehreren Jahren wurde das Gewicht amerikanischer Aktien im Portfolio reduziert. Gleichzeitig rückt eine deutlich tiefgreifendere Methodikänderung im Mai näher.

Was sich im Portfolio verändert hat

Die Anpassungen traten zum Handelsschluss am 27. Februar in Kraft und wurden ab dem 2. März offiziell im Index abgebildet. Insgesamt wurden 18 neue Positionen aufgenommen und 27 gestrichen – ein Nettoabbau von neun Positionen.

Besonders auffällig: Bei US-Aktien standen acht Neuaufnahmen 15 Streichungen gegenüber. Zu den neuen amerikanischen Positionen zählen AST SpaceMobile, Coherent Corp und FTAI Aviation – Unternehmen aus den Bereichen KI-Infrastruktur und satellitengestützte Kommunikation. Aus Europa fiel vor allem der Ausschluss des französischen Zahlungsdienstleisters Edenred auf. In Japan kamen Ibiden und Shimizu neu hinzu, während Tokyo Metro und Trend Micro den Index verließen.

Rund um den Stichtag schnellte das Handelsvolumen auf 486.410 gehandelte Anteile – deutlich über dem Durchschnitt von 279.650. Typisch für solche Rebalancings: Kaufdruck konzentriert sich auf neu aufgenommene Werte, während Verkäufe breiter über die gestrichenen Positionen verteilt werden.

Strukturdaten und Zusammensetzung

Der ETF hält aktuell 1.320 Positionen bei einer Gesamtkostenquote von 0,24 Prozent. Die geografische Gewichtung bleibt stark auf die USA ausgerichtet: Mehr als 70 Prozent des Fondsvermögens entfallen auf amerikanische Aktien, gefolgt von Japan mit 5,46 Prozent und dem Vereinigten Königreich mit 3,54 Prozent.

Die größten Einzelpositionen sind NVIDIA (5,24 %), Apple (4,64 %) und Microsoft (3,42 %), ergänzt durch Amazon, Alphabet, Meta, Broadcom, Tesla und JPMorgan Chase. Diese Konzentration auf US-Technologiewerte erklärt, warum die US-Geldpolitik für die Fondsperformance nach wie vor der entscheidende makroökonomische Faktor bleibt – weit mehr als Konjunkturdaten aus Europa oder Asien.

Morningstar bewertet den Fonds mit einer Bronze-Medaille, gemessen an risikoadjustierten Renditen im Vergleich zu 299 globalen Large-Cap-Blend-Fonds.

Die eigentliche Weichenstellung kommt im Mai

Das aktuelle Rebalancing war bewusst zurückhaltend gestaltet. MSCI begrenzte den Umfang der Änderungen gezielt, um unnötige Umschichtungen vor einer grundlegenden Regeländerung zu vermeiden. Auch eine umstrittene Entscheidung über Unternehmen mit erheblichen Kryptowährungsreserven wurde vertagt: Der geplante pauschale Ausschluss sogenannter „Digital Asset Treasury Companies" liegt vorerst auf Eis, MSCI will zunächst breitere Marktkonsultationen durchführen.

Im Mai 2026 führt MSCI eine neue Methodik zur Berechnung des Streubesitzes ein. Diese Anpassung könnte die Gewichtung einzelner Mega-Cap-Titel spürbar verschieben und dürfte strukturell deutlich größere Auswirkungen haben als das moderate März-Update. Hinzu kommt die Fed-Sitzung am 17. und 18. März, auf der entschieden wird, ob der Kurs möglicher Zinssenkungen trotz des jüngsten Ölpreisschocks fortgesetzt wird.

(11.03.2026)

