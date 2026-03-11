Börsepeople im Podcast S23/25: Peter Thier

11.03.2026, 1787 Zeichen

Hören: https://audio-cd.at/page/podcast/8487

Peter Thier ist Kommunikationschef der ÖBB und ganz aktuell Co-Autor des Buchs "Deadline". Wir sprechen über Wipress, APA, Standard, die Ära des Börsefernsehens, lange Jahre bei der Bank Austria incl. einem Jahr in Bulgarien - jenem Land, aus dem auch Peters Mutter stammt -, Erste Group, AUA, nochmal Erste Group und letztendlich ÖBB. Peter war bei vielen Krisen in die innerste Kommunikation eingebunden, eine Bloomberg-Meldung über ihn besprechen wir ebenso. Mit "Let‘s rock 'n' rail" bei den ÖBB ist auch die Brücke zur Kunst geschlagen, Peter ist Teil von Liebe ohne Leiden, einer Musikgruppe mit bekannten Mitwirkenden. Und er ist auch Co-namensgebender Part von "Hager Thier" im Duett mit der leitenden Kurier-Redakteurin Johanna Hager. Duett hier nicht gesungen, sondern geschrieben. Wer manipuliert wen auf welche Weise? Spannend. Mein nächster Gast in der Börsepeople-Serie ist übrigens dann ... Johanna Hager. Also Duett auch im Podcast. Die Deadline naht.



Deadline bei Thalia: https://www.thalia.at/shop/home/artikeldetails/A1077256526

https://www.oebb.at

About: Die Serie Börsepeople des Podcasters Christian Drastil, der im Q4/24 in Frankfurt als "Finfluencer & Finanznetworker #1 Austria" ausgezeichnet wurde, findet im Rahmen von http://www.audio-cd.at und dem Podcast "Audio-CD.at Indie Podcasts" statt. Es handelt sich dabei um typische Personality- und Werdegang-Gespräche. Die Season 23 umfasst jahreszahlbezogen unter dem Motto „26 Börsepeople“ 26 Talks. Presenter der Season 23 ist die 3Banken Generali Investment Gesellschaft http://www.3bg.at. Welcher der meistgehörte Börsepeople Podcast ist, sieht man unter http://www.audio-cd.at/people. Der Zwischenstand des laufenden Rankings ist tagesaktuell um 12 Uhr aktualisiert.

(11.03.2026)

