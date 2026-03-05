SOCIAL

Ich stimme der Verwendung von Cookies zu. Auch wenn ich diese Website weiter nutze, gilt dies als Zustimmung.

Die Homebase
österreichischer Aktien
NEU

Deutsche Unternehmen im Spannungsfeld von Betriebsratswahlen und neuer Geldwäsche-Verordnung ( Finanztrends)

05.03.2026, 5739 Zeichen

05.03.2026, 5739 Zeichen

Deutsche Unternehmen stehen vor einer doppelten Herausforderung: heiße Betriebsratswahlen und verschärfte Compliance-Regeln. Seit dem 1. März laufen die gesetzlich vorgeschriebenen Wahlen, während gleichzeitig eine neue Meldeverordnung gegen Geldwäsche in Kraft trat. Für Personalabteilungen und Compliance-Beauftragte bedeutet das eine Phase höchster Anspannung.

Ver.di und IG Metall starten mit Kampagnen durch

Die bundesweiten Betriebsratswahlen sind in vollem Gange. Sie müssen zwischen dem 1. März und dem 31. Mai 2026 abgeschlossen sein. Die Gewerkschaften haben ihre Mobilisierung gestartet. IG Metall rief am 4. März offiziell dazu auf, betriebliche Interessenvertretungen unter ihrem Dach zu stärken. Bereits einen Tag zuvor betonte Ver.di die Bedeutung der Wahlen als „gelebte Demokratie im Betrieb“, besonders in großen Prüf- und Zertifizierungskonzernen.

Analysten sehen in diesem Wahlzyklus besonders intensive Mobilisierungsbemühungen der Gewerkschaften. Sie wollen starke Mandate in wirtschaftlich unsicheren Zeiten sichern. Die Unternehmen tragen die Kosten für die Wahl – von der Infrastruktur bis zur Schulung der Wahlvorstände. Die große Kunst für das Management: diese Ressourcen bereitzustellen, ohne das Wahlergebnis zu beeinflussen.

Politisierte Listen und die Pflicht zur Neutralität

Ein zentrales Thema der ersten Wahlwoche ist die zunehmende Politisierung der Kandidatenlisten. Laut einer Analyse vom 3. März sehen sich Arbeitgeber mit politisch motivierten Gruppierungen konfrontiert, die um Sitze kämpfen. Die Rechtslage ist klar: Der Arbeitgeber muss strikte Neutralität wahren. Eine Bevorzugung oder Benachteiligung von Kandidaten oder Listen ist verboten.

Doch wo liegen die Grenzen? Arbeitgeber sind weiterhin für den Betriebsfrieden verantwortlich. Wenn Wahlkampf in Diskriminierung, Einschüchterung oder massive Arbeitsstörungen umschlägt, muss das Unternehmen eingreifen. Dieser Balanceakt erfordert viel Fingerspitzengefühl. Ein Fehler kann dazu führen, dass das Wahlergebnis vor Gericht angefochten wird.

Kündigungsschutz: Aktuelle Warnung aus München

Passend zum Wahlstart bekräftigte das Landesarbeitsgericht München Ende Februar den besonderen Kündigungsschutz für Betriebsräte und Kandidaten. In einem konkreten Fall lehnte das Gericht eine fristlose Kündigung eines Betriebsratsmitglieds ab. Der Vorwurf: Unregelmäßigkeiten bei Zeiterfassung und Spesenabrechnung.

Das Gericht sah darin keinen ausreichenden Grund für eine außerordentliche Kündigung ohne vorherige Abmahnung. Diese aktuelle Rechtsprechung ist eine klare Warnung an alle Arbeitgeber: Bei Maßnahmen gegen gewählte Mitarbeitervertreter legen die Gerichte die Latte extrem hoch – besonders in einer heißen Wahl phase.

Neue Geldwäsche-Meldeverordnung: Digital und strikt

Parallel zu den arbeitsrechtlichen Themen verschärft sich die Compliance-Landschaft. Seit dem 1. März gilt die neue Geldwäsche-Meldeverordnung (GwG-Meldeverordnung). Sie legt bundeseinheitliche Standards für die Meldung verdächtiger Transaktionen an die Financial Intelligence Unit (FIU) fest.

Banken, Finanzdienstleister und Rechtsanwälte müssen nun strikt vorgegebene elektronische Formulare und Eingabemasken nutzen. Die FIU prüft die Meldungen technisch – unvollständige Eingaben werden automatisch abgelehnt. Juristenverbände hatten zuvor Kritik geäußert, dass die FIU Meldungen wegen formaler Kleinigkeiten als ungültig einstufen kann. Jetzt ist die digitale Struktur verbindlich. Unternehmen müssen ihre internen Prozesse sofort anpassen, um Strafen zu vermeiden.

Doppelbelastung für HR und Compliance

Die Gleichzeitigkeit von Betriebsratswahlen und neuen Compliance-Pflichten stellt deutsche Unternehmen vor eine enorme organisatorische Herausforderung. Die Wahlen gelten technisch als komplexer denn je. Neue Urteile des Bundesarbeitsgerichts zu Stimmrechten von Führungskräften in Matrixorganisationen machen die Erstellung korrekter Wählerlisten zur Geduldsprobe. Fehler hier können die gesamte Wahl anfechtbar machen.

Hinzu kommt der regulatorische Druck durch die digitale Meldepflicht. Sie ist Teil eines größeren Trends hin zur automatisierten Datenerfassung durch Behörden. Wer seine internen Systeme nicht modernisiert, riskiert erhebliche Betriebsstörungen. Die Koordination zwischen Personalabteilung, IT und Rechtsabteilung muss in diesen Wochen perfekt funktionieren.

Was kommt nach den Wahlen?

Der Fokus der Personalabteilungen bleibt bis Ende Mai auf der Durchführung der Betriebsratswahlen. Anschließend gilt es, die Zusammenarbeit mit den neu gewählten Gremien zu gestalten.

Doch schon wartet die nächste regulatorische Hürde: Bis Juni 2026 muss die EU-Transparenzrichtlinie zur Entgeltgleichheit in nationales Recht umgesetzt werden. Sie wird Betriebsräten erweiterte Mitbestimmungsrechte bei Vergütungsstrukturen geben und Unternehmen verpflichten, in Stellenausschreibungen Gehaltsbänder anzugeben. Unternehmen sollten die aktuelle Phase nutzen, um ihre Gehaltsstrukturen zu überprüfen und sich auf die neuen Transparenzregeln vorzubereiten. Der Sommer verspricht keine Ruhe.


(05.03.2026)

BSN Podcasts
Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

Wiener Börse Party #1108: ATX weiter leicht erholt, Zahlen von Andritz und Addiko und bei Addiko hab ich etwas zu tun, Paul Pichler läutet




 

