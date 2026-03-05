Deutsche Unternehmen im Spannungsfeld von Betriebsratswahlen und neuer Geldwäsche-Verordnung ( Finanztrends)

05.03.2026, 5739 Zeichen

Deutsche Unternehmen stehen vor einer doppelten Herausforderung: heiße Betriebsratswahlen und verschärfte Compliance-Regeln. Seit dem 1. März laufen die gesetzlich vorgeschriebenen Wahlen, während gleichzeitig eine neue Meldeverordnung gegen Geldwäsche in Kraft trat. Für Personalabteilungen und Compliance-Beauftragte bedeutet das eine Phase höchster Anspannung.

Ver.di und IG Metall starten mit Kampagnen durch

Die bundesweiten Betriebsratswahlen sind in vollem Gange. Sie müssen zwischen dem 1. März und dem 31. Mai 2026 abgeschlossen sein. Die Gewerkschaften haben ihre Mobilisierung gestartet. IG Metall rief am 4. März offiziell dazu auf, betriebliche Interessenvertretungen unter ihrem Dach zu stärken. Bereits einen Tag zuvor betonte Ver.di die Bedeutung der Wahlen als „gelebte Demokratie im Betrieb“, besonders in großen Prüf- und Zertifizierungskonzernen.

Analysten sehen in diesem Wahlzyklus besonders intensive Mobilisierungsbemühungen der Gewerkschaften. Sie wollen starke Mandate in wirtschaftlich unsicheren Zeiten sichern. Die Unternehmen tragen die Kosten für die Wahl – von der Infrastruktur bis zur Schulung der Wahlvorstände. Die große Kunst für das Management: diese Ressourcen bereitzustellen, ohne das Wahlergebnis zu beeinflussen.

Politisierte Listen und die Pflicht zur Neutralität

Ein zentrales Thema der ersten Wahlwoche ist die zunehmende Politisierung der Kandidatenlisten. Laut einer Analyse vom 3. März sehen sich Arbeitgeber mit politisch motivierten Gruppierungen konfrontiert, die um Sitze kämpfen. Die Rechtslage ist klar: Der Arbeitgeber muss strikte Neutralität wahren. Eine Bevorzugung oder Benachteiligung von Kandidaten oder Listen ist verboten.

Doch wo liegen die Grenzen? Arbeitgeber sind weiterhin für den Betriebsfrieden verantwortlich. Wenn Wahlkampf in Diskriminierung, Einschüchterung oder massive Arbeitsstörungen umschlägt, muss das Unternehmen eingreifen. Dieser Balanceakt erfordert viel Fingerspitzengefühl. Ein Fehler kann dazu führen, dass das Wahlergebnis vor Gericht angefochten wird.

Kündigungsschutz: Aktuelle Warnung aus München

Passend zum Wahlstart bekräftigte das Landesarbeitsgericht München Ende Februar den besonderen Kündigungsschutz für Betriebsräte und Kandidaten. In einem konkreten Fall lehnte das Gericht eine fristlose Kündigung eines Betriebsratsmitglieds ab. Der Vorwurf: Unregelmäßigkeiten bei Zeiterfassung und Spesenabrechnung.

Das Gericht sah darin keinen ausreichenden Grund für eine außerordentliche Kündigung ohne vorherige Abmahnung. Diese aktuelle Rechtsprechung ist eine klare Warnung an alle Arbeitgeber: Bei Maßnahmen gegen gewählte Mitarbeitervertreter legen die Gerichte die Latte extrem hoch – besonders in einer heißen Wahl phase.