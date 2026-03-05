KI revolutioniert Diagnostik der Traditionellen Chinesischen Medizin ( Finanztrends)
Autor:
Finanztrends
Redaktion finanztrends.de
>> Website
05.03.2026, 4830 Zeichen
Künstliche Intelligenz macht Jahrtausende alte Heilkunst präziser und schneller – deutsche Patienten könnten bald profitieren. Eine bahnbrechende Studie zeigt, wie moderne Technologie die Diagnose in der Traditionellen Chinesischen Medizin (TCM) revolutioniert. Die Kombination aus alter Weisheit und künstlicher Intelligenz verspricht maßgeschneiderte Therapien zur Aktivierung der Selbstheilungskräfte.
Jahrtausende altes Prinzip trifft auf Hightech
Die Traditionelle Chinesische Medizin versteht Gesundheit als dynamisches Gleichgewicht zwischen den Kräften Yin und Yang. Krankheit entsteht, wenn dieser Fluss der Lebensenergie Qi gestört wird. Das zentrale Therapieziel ist nicht die Unterdrückung einzelner Symptome, sondern die Wiederherstellung der natürlichen Balance.
Nacken pocht, Rücken zieht? Diese TCM-Technik braucht nur 3 Finger. Ein kostenloser PDF-Guide erklärt 101 Druckpunkte, mit denen sich viele Beschwerden in Minuten lindern lassen. 101 Akupressur-Druckpunkte zur Schmerzlinderung gratis sichern
"Die TCM zielt darauf ab, die Selbstheilungskräfte des Körpers zu aktivieren", erklärt ein Experte. Durch Akupunktur, Kräutermedizin und Ernährungsanpassungen sollen Blockaden gelöst und Entzündungen reduziert werden. Bisher basierte die präzise Diagnose jedoch stark auf der Erfahrung einzelner Therapeuten – ein Umstand, der sich nun grundlegend ändert.
Studie belegt: KI steigert Diagnose-Genauigkeit um 16 Prozent
Am 2. März 2026 veröffentlichte das Fachjournal JMIR Formative Research eine vergleichende Untersuchung, die für Aufsehen sorgt. Die Studie testete fünf verschiedene Large Language Models – darunter DeepSeek-R1, ChatGPT 4.5 und Gemini 2.0 Flash – auf ihre Fähigkeit, TCM-Ärzte bei der Diagnose zu unterstützen.
Die Ergebnisse sind beeindruckend: Das Modell DeepSeek-R1 erreichte bei der Wissensabfrage zur TCM eine Trefferquote von 96,7 Prozent. Noch bedeutender sind die praktischen Auswirkungen: Ärzte, die mit KI-Unterstützung arbeiteten, erzielten eine 16,1 Prozent höhere Qualität in ihren Fallanalysen.
Die Effizienzgewinne sind enorm: Die durchschnittliche Diagnosezeit sank von knapp acht Minuten auf unter drei Minuten – eine Reduktion um 66,1 Prozent. Drei von vier teilnehmenden Ärzten gaben an, das System regelmäßig nutzen zu wollen.
Was bedeutet das für Patienten in Deutschland?
Für Patienten, die auf die ganzheitliche Wirkung der TCM setzen, könnte diese Entwicklung entscheidende Vorteile bringen. "Die KI hilft, die Behandlung noch präziser auf den individuellen Energiehaushalt abzustimmen", so ein Studienautor. Das verspricht besser abgestimmte Akupunktur-Punkte und Kräuterrezepturen.
Die Technologie adressiert damit eine häufige Kritik an der TCM: die mangelnde Standardisierung zwischen verschiedenen Therapeuten. Durch die digitale Unterstützung werden Diagnosen vergleichbarer – ohne dass die ganzheitliche Betrachtung des Patienten verloren geht.
Schmerzfrei in wenigen Minuten – ganz ohne Tabletten oder Nadeln. Diese bebilderte Anleitung mit 101 Akupressur-Punkten erhalten Sie direkt als Gratis-PDF in Ihr Postfach. Jetzt kostenlosen Akupressur-Guide herunterladen
Besonders bei chronischen Erkrankungen, wo die Schulmedizin oft nur Symptome behandelt, könnte dieser Ansatz neue Perspektiven eröffnen. Die TCM zielt hier auf die Wiederherstellung der grundlegenden Körperfunktionen ab.
Wissenschaft bestätigt Wirkmechanismen
Parallel zur technologischen Entwicklung schreitet auch die wissenschaftliche Erforschung der TCM voran. Eine Ende 2025 veröffentlichte Studie im Journal Frontiers in Nutrition untersuchte, wie TCM-Kräuterformeln die Darmflora bei Patientinnen mit polyzystischem Ovarialsyndrom positiv beeinflussen.
Die Ergebnisse zeigen: Die pflanzlichen Mischungen können die Darmbarriere stärken und entzündliche Signalwege hemmen. Damit liefert die moderne Wissenschaft zunehmend Erklärungen, wie die Aktivierung der Selbstheilungskräfte auf zellulärer Ebene funktioniert.
Globaler Aufschwung der Traditionellen Medizin
Die Digitalisierung der TCM ist Teil einer internationalen Bewegung. Bereits im Januar 2025 kündigte China den Ausbau von über 1.150 spezialisierten TCM-Zentren weltweit an. Schwerpunkte liegen auf Kinderheilkunde, Geriatrie und Intensivmedizin.
In Deutschland, wo integrative Medizin zunehmend Anerkennung findet, könnten diese Entwicklungen den Weg für eine stärkere Integration in das Gesundheitssystem ebnen. Die Kombination aus evidenzbasierter Forschung und digitaler Präzision macht die TCM für Skeptiker zugänglicher.
Die Zukunft der integrativen Medizin hat bereits begonnen. Mit weiter verfeinerten KI-Modellen, die aus traditionellen Texten und modernen Patientendaten lernen, wird die Präzision der TCM-Therapien kontinuierlich steigen – und damit ihr Potenzial, die Selbstheilungskräfte des Körpers optimal zu aktivieren.
Wiener Börse Party #1108: ATX weiter leicht erholt, Zahlen von Andritz und Addiko und bei Addiko hab ich etwas zu tun, Paul Pichler läutet
Bildnachweis
1.
Trading
Aktien auf dem Radar:Bawag, FACC, RHI Magnesita, Addiko Bank, Agrana, Kapsch TrafficCom, EVN, Rosgix, Amag, Andritz, AT&S, Linz Textil Holding, Marinomed Biotech, Palfinger, Warimpex, Oberbank AG Stamm, UBM, CA Immo, EuroTeleSites AG, Flughafen Wien, CPI Europe AG, Österreichische Post, Telekom Austria, Zumtobel.
Random Partner
AT&S
Austria Technologie & Systemtechnik AG (AT&S) ist europäischer Marktführer und weltweit einer der führenden Hersteller von Leiterplatten und IC-Substraten. Mit 9.526 Mitarbeitern entwickelt und produziert AT&S an sechs Produktionsstandorten in Österreich, Indien, China und Korea und ist mit einem Vertriebsnetzwerk in Europa, Asien und Nordamerika präsent. (Stand 06/17)
>> Besuchen Sie 54 weitere Partner auf boerse-social.com/partner
Latest Blogs
» KI-Chatbots gefährden Anwaltsgeheimnis ( Finanztrends)
» Shenzhen Snc Aktie: Markttrends stützen ( Finanztrends)
» SAP und BMW treiben autonome KI in der Fertigung voran ( Finanztrends)
» Validato und Idemia treiben digitale Personalprüfung voran ( Finanztrends)
» Viemed Healthcare Aktie: Absturz nach Zahlen ( Finanztrends)
» Impact Silver Aktie: Zahlen im Anmarsch ( Finanztrends)
» Österreich-Depots: Etwas fester (Depot Kommentar)
» Börsegeschichte 5.3.: Extremes zu Strabag, Wienerberger und Flughafen Wi...
» Nachlese: Christine Petzwinkler, Hans Lang (audio cd.at)
» Europäische Märkte stabilisieren sich – Andritz und Addiko mit wichtigen...
Useletter
Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab.
Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.
Newsletter abonnieren
Runplugged
Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
(kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)
per Newsletter erhalten
- KI-Chatbots gefährden Anwaltsgeheimnis ( Finanztr...
- Wiener Börse Nebenwerte-Blick: AMAG steigt 4 Prozent
- Wiener Börse: ATX büßt am Donnerstag 1,42 Prozent...
- Wie Linz Textil Holding, Warimpex, Marinomed Biot...
- Wie Andritz, AT&S, voestalpine, Österreichische P...
- Shenzhen Snc Aktie: Markttrends stützen ( Finanzt...
Featured Partner Video
SportWoche-Podcast: Leseprobe aus dem Buch Liverpool, eingesprochen vom Autor selbst, David Aichinger
„Liverpool. Die Geschichte eines Fremden, der sich in Klub und Stadt verliebte" ist auch die Geschichte von Autor David Aichinger aus Auersthal nahe Wien. Der Sportjournalist machte aus seiner Lieb...
Books josefchladek.com
Henrik Spohler
Flatlands
2023
Hartmann Projects
Anna Fabricius
Home is where work is
2024
Self published
Yasuhiro Ishimoto
Someday Somewhere (Aru hi aru tokoro, 石元泰博 ある日ある所)
1958
Geibi Shuppan
Ludwig Kozma
Das Neue Haus
1941
Verlag Dr. H. Girsberger & Cie
05.03.2026, 4830 Zeichen
Künstliche Intelligenz macht Jahrtausende alte Heilkunst präziser und schneller – deutsche Patienten könnten bald profitieren. Eine bahnbrechende Studie zeigt, wie moderne Technologie die Diagnose in der Traditionellen Chinesischen Medizin (TCM) revolutioniert. Die Kombination aus alter Weisheit und künstlicher Intelligenz verspricht maßgeschneiderte Therapien zur Aktivierung der Selbstheilungskräfte.
Jahrtausende altes Prinzip trifft auf Hightech
Die Traditionelle Chinesische Medizin versteht Gesundheit als dynamisches Gleichgewicht zwischen den Kräften Yin und Yang. Krankheit entsteht, wenn dieser Fluss der Lebensenergie Qi gestört wird. Das zentrale Therapieziel ist nicht die Unterdrückung einzelner Symptome, sondern die Wiederherstellung der natürlichen Balance.
Nacken pocht, Rücken zieht? Diese TCM-Technik braucht nur 3 Finger. Ein kostenloser PDF-Guide erklärt 101 Druckpunkte, mit denen sich viele Beschwerden in Minuten lindern lassen. 101 Akupressur-Druckpunkte zur Schmerzlinderung gratis sichern
"Die TCM zielt darauf ab, die Selbstheilungskräfte des Körpers zu aktivieren", erklärt ein Experte. Durch Akupunktur, Kräutermedizin und Ernährungsanpassungen sollen Blockaden gelöst und Entzündungen reduziert werden. Bisher basierte die präzise Diagnose jedoch stark auf der Erfahrung einzelner Therapeuten – ein Umstand, der sich nun grundlegend ändert.
Studie belegt: KI steigert Diagnose-Genauigkeit um 16 Prozent
Am 2. März 2026 veröffentlichte das Fachjournal JMIR Formative Research eine vergleichende Untersuchung, die für Aufsehen sorgt. Die Studie testete fünf verschiedene Large Language Models – darunter DeepSeek-R1, ChatGPT 4.5 und Gemini 2.0 Flash – auf ihre Fähigkeit, TCM-Ärzte bei der Diagnose zu unterstützen.
Die Ergebnisse sind beeindruckend: Das Modell DeepSeek-R1 erreichte bei der Wissensabfrage zur TCM eine Trefferquote von 96,7 Prozent. Noch bedeutender sind die praktischen Auswirkungen: Ärzte, die mit KI-Unterstützung arbeiteten, erzielten eine 16,1 Prozent höhere Qualität in ihren Fallanalysen.
Die Effizienzgewinne sind enorm: Die durchschnittliche Diagnosezeit sank von knapp acht Minuten auf unter drei Minuten – eine Reduktion um 66,1 Prozent. Drei von vier teilnehmenden Ärzten gaben an, das System regelmäßig nutzen zu wollen.
Was bedeutet das für Patienten in Deutschland?
Für Patienten, die auf die ganzheitliche Wirkung der TCM setzen, könnte diese Entwicklung entscheidende Vorteile bringen. "Die KI hilft, die Behandlung noch präziser auf den individuellen Energiehaushalt abzustimmen", so ein Studienautor. Das verspricht besser abgestimmte Akupunktur-Punkte und Kräuterrezepturen.
Die Technologie adressiert damit eine häufige Kritik an der TCM: die mangelnde Standardisierung zwischen verschiedenen Therapeuten. Durch die digitale Unterstützung werden Diagnosen vergleichbarer – ohne dass die ganzheitliche Betrachtung des Patienten verloren geht.
Schmerzfrei in wenigen Minuten – ganz ohne Tabletten oder Nadeln. Diese bebilderte Anleitung mit 101 Akupressur-Punkten erhalten Sie direkt als Gratis-PDF in Ihr Postfach. Jetzt kostenlosen Akupressur-Guide herunterladen
Besonders bei chronischen Erkrankungen, wo die Schulmedizin oft nur Symptome behandelt, könnte dieser Ansatz neue Perspektiven eröffnen. Die TCM zielt hier auf die Wiederherstellung der grundlegenden Körperfunktionen ab.
Wissenschaft bestätigt Wirkmechanismen
Parallel zur technologischen Entwicklung schreitet auch die wissenschaftliche Erforschung der TCM voran. Eine Ende 2025 veröffentlichte Studie im Journal Frontiers in Nutrition untersuchte, wie TCM-Kräuterformeln die Darmflora bei Patientinnen mit polyzystischem Ovarialsyndrom positiv beeinflussen.
Die Ergebnisse zeigen: Die pflanzlichen Mischungen können die Darmbarriere stärken und entzündliche Signalwege hemmen. Damit liefert die moderne Wissenschaft zunehmend Erklärungen, wie die Aktivierung der Selbstheilungskräfte auf zellulärer Ebene funktioniert.
Globaler Aufschwung der Traditionellen Medizin
Die Digitalisierung der TCM ist Teil einer internationalen Bewegung. Bereits im Januar 2025 kündigte China den Ausbau von über 1.150 spezialisierten TCM-Zentren weltweit an. Schwerpunkte liegen auf Kinderheilkunde, Geriatrie und Intensivmedizin.
In Deutschland, wo integrative Medizin zunehmend Anerkennung findet, könnten diese Entwicklungen den Weg für eine stärkere Integration in das Gesundheitssystem ebnen. Die Kombination aus evidenzbasierter Forschung und digitaler Präzision macht die TCM für Skeptiker zugänglicher.
Die Zukunft der integrativen Medizin hat bereits begonnen. Mit weiter verfeinerten KI-Modellen, die aus traditionellen Texten und modernen Patientendaten lernen, wird die Präzision der TCM-Therapien kontinuierlich steigen – und damit ihr Potenzial, die Selbstheilungskräfte des Körpers optimal zu aktivieren.
Wiener Börse Party #1108: ATX weiter leicht erholt, Zahlen von Andritz und Addiko und bei Addiko hab ich etwas zu tun, Paul Pichler läutet
Bildnachweis
1.
Trading
Aktien auf dem Radar:Bawag, FACC, RHI Magnesita, Addiko Bank, Agrana, Kapsch TrafficCom, EVN, Rosgix, Amag, Andritz, AT&S, Linz Textil Holding, Marinomed Biotech, Palfinger, Warimpex, Oberbank AG Stamm, UBM, CA Immo, EuroTeleSites AG, Flughafen Wien, CPI Europe AG, Österreichische Post, Telekom Austria, Zumtobel.
Random Partner
AT&S
Austria Technologie & Systemtechnik AG (AT&S) ist europäischer Marktführer und weltweit einer der führenden Hersteller von Leiterplatten und IC-Substraten. Mit 9.526 Mitarbeitern entwickelt und produziert AT&S an sechs Produktionsstandorten in Österreich, Indien, China und Korea und ist mit einem Vertriebsnetzwerk in Europa, Asien und Nordamerika präsent. (Stand 06/17)
>> Besuchen Sie 54 weitere Partner auf boerse-social.com/partner
Latest Blogs
» KI-Chatbots gefährden Anwaltsgeheimnis ( Finanztrends)
» Shenzhen Snc Aktie: Markttrends stützen ( Finanztrends)
» SAP und BMW treiben autonome KI in der Fertigung voran ( Finanztrends)
» Validato und Idemia treiben digitale Personalprüfung voran ( Finanztrends)
» Viemed Healthcare Aktie: Absturz nach Zahlen ( Finanztrends)
» Impact Silver Aktie: Zahlen im Anmarsch ( Finanztrends)
» Österreich-Depots: Etwas fester (Depot Kommentar)
» Börsegeschichte 5.3.: Extremes zu Strabag, Wienerberger und Flughafen Wi...
» Nachlese: Christine Petzwinkler, Hans Lang (audio cd.at)
» Europäische Märkte stabilisieren sich – Andritz und Addiko mit wichtigen...
Useletter
Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab.
Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.
Newsletter abonnieren
Runplugged
Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
(kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)
per Newsletter erhalten
- KI-Chatbots gefährden Anwaltsgeheimnis ( Finanztr...
- Wiener Börse Nebenwerte-Blick: AMAG steigt 4 Prozent
- Wiener Börse: ATX büßt am Donnerstag 1,42 Prozent...
- Wie Linz Textil Holding, Warimpex, Marinomed Biot...
- Wie Andritz, AT&S, voestalpine, Österreichische P...
- Shenzhen Snc Aktie: Markttrends stützen ( Finanzt...
Featured Partner Video
SportWoche-Podcast: Leseprobe aus dem Buch Liverpool, eingesprochen vom Autor selbst, David Aichinger
„Liverpool. Die Geschichte eines Fremden, der sich in Klub und Stadt verliebte" ist auch die Geschichte von Autor David Aichinger aus Auersthal nahe Wien. Der Sportjournalist machte aus seiner Lieb...
Books josefchladek.com
Michael Rathmayr
Remedy
2025
Nearest Truth
Léon-Paul Fargue & Roger Parry & Fabian Loris
Banalité
1930
Librairie Gallimard
Olga Ignatovich
In the Shadow of the Big Brother
2025
Arthur Bondar Collection WWII
Jacques Fivel
CHINON DCM-206
2025
Le Plac’Art Photo
Otto Neurath & Gerd Arntz
Gesellschaft und Wirtschaft : bildstatistisches Elementarwerk
1930
Bibliographisches Institut AG