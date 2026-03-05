Neurorehabilitation: Neue Konzepte für Hirnschädigungen ( Finanztrends)
05.03.2026, 3447 Zeichen
Ein Schädel-Hirn-Trauma oder Schlaganfall verändert das Leben schlagartig. Aktuell zeigt sich jedoch ein klarer Trend: Die Versorgung wird spezialisierter und lebensnäher. Während ein Leuchtturmprojekt im Westerwald Jubiläum feiert, treiben Kliniken die Qualifizierung von Fachpersonal und den Ausbau ambulanter Angebote voran. Doch Experten warnen vor strukturellen Hürden.
Particura: Ein Leuchtturm feiert Geburtstag
Das Projekt Particura in Simmern beging kürzlich sein dreijähriges Bestehen. Die Einrichtung bietet ein integriertes Betreuungsangebot für Erwachsene mit erworbenen Hirnschädigungen. Getragen wird sie von zwei Stiftungen.
Politische Beobachter werten das Projekt als vollen Erfolg. Es schließe eine eklatante Lücke im System. Für jüngere Betroffene, die plötzlich aus dem Berufsleben gerissen werden, fehlen oft passgenaue Angebote. Bleibt nur das klassische Altenpflegeheim, kann auf die spezifischen Bedürfnisse zur Wiederherstellung kognitiver Fähigkeiten kaum eingegangen werden. Genau hier setzt Particura an.
Finanzierung: Der Kampf mit Systemgrenzen
Trotz der therapeutischen Erfolge kämpfen die Träger mit systemischen Widerständen. Das Konzept vereint Elemente der Pflege mit denen der Eingliederungshilfe. Diese notwendige Verzahnung stellt in der Praxis eine administrative Herausforderung dar.
Experten bemängeln den Mangel an einem verlässlichen gesetzlichen Rahmen. Dies erschwere die langfristige finanzielle Absicherung erheblich. Fachleute fordern von der Politik, die strikte Trennung zwischen Pflege- und Rehabilitationsleistungen aufzuweichen. Nur so ließen sich solche Angebote flächendeckend ausbauen.
Fachkräfte: Neue Wege in der Frührehabilitation
Der Ausbau hängt maßgeblich von hochqualifiziertem Personal ab. Um dem Fachkräftemangel entgegenzuwirken, setzen Kliniken auf gezielte Weiterbildung.
Kürzlich schlossen beispielsweise 13 Pflegefachkräfte eine anerkannte Weiterbildung in der neurologischen Frührehabilitation erfolgreich ab. Sie erlernten den Umgang mit speziellen Therapiekonzepten und aktivierender Pflege. Solche Initiativen sind essenziell, denn die Qualität dieser frühen Phase entscheidet maßgeblich über den späteren Genesungsweg.
Ambulant: Der Fokus verlagert sich nach Hause
In den späteren Phasen rückt der ambulante Sektor in den Fokus. Der Übergang von der Klinik zurück in den häuslichen Alltag gilt als eine der kritischsten Phasen.
Diesem Thema widmet sich Ende März ein Symposium an der Universitätsklinik Bern. Mediziner diskutieren dort interprofessionelle Konzepte für den Alltag. Ein besonderer Fokus liegt auf der Einbindung des sozialen Umfelds und neuer Technologien. Die Zukunft der Neurorehabilitation liegt in solchen wohnortnahen Konzepten, die den Betroffenen Autonomie zurückgeben.
Ein Schädel-Hirn-Trauma oder Schlaganfall verändert das Leben schlagartig. Aktuell zeigt sich jedoch ein klarer Trend: Die Versorgung wird spezialisierter und lebensnäher. Während ein Leuchtturmprojekt im Westerwald Jubiläum feiert, treiben Kliniken die Qualifizierung von Fachpersonal und den Ausbau ambulanter Angebote voran. Doch Experten warnen vor strukturellen Hürden.
Particura: Ein Leuchtturm feiert Geburtstag
Das Projekt Particura in Simmern beging kürzlich sein dreijähriges Bestehen. Die Einrichtung bietet ein integriertes Betreuungsangebot für Erwachsene mit erworbenen Hirnschädigungen. Getragen wird sie von zwei Stiftungen.
Politische Beobachter werten das Projekt als vollen Erfolg. Es schließe eine eklatante Lücke im System. Für jüngere Betroffene, die plötzlich aus dem Berufsleben gerissen werden, fehlen oft passgenaue Angebote. Bleibt nur das klassische Altenpflegeheim, kann auf die spezifischen Bedürfnisse zur Wiederherstellung kognitiver Fähigkeiten kaum eingegangen werden. Genau hier setzt Particura an.
Finanzierung: Der Kampf mit Systemgrenzen
Trotz der therapeutischen Erfolge kämpfen die Träger mit systemischen Widerständen. Das Konzept vereint Elemente der Pflege mit denen der Eingliederungshilfe. Diese notwendige Verzahnung stellt in der Praxis eine administrative Herausforderung dar.
Experten bemängeln den Mangel an einem verlässlichen gesetzlichen Rahmen. Dies erschwere die langfristige finanzielle Absicherung erheblich. Fachleute fordern von der Politik, die strikte Trennung zwischen Pflege- und Rehabilitationsleistungen aufzuweichen. Nur so ließen sich solche Angebote flächendeckend ausbauen.
Fachkräfte: Neue Wege in der Frührehabilitation
Der Ausbau hängt maßgeblich von hochqualifiziertem Personal ab. Um dem Fachkräftemangel entgegenzuwirken, setzen Kliniken auf gezielte Weiterbildung.
Kürzlich schlossen beispielsweise 13 Pflegefachkräfte eine anerkannte Weiterbildung in der neurologischen Frührehabilitation erfolgreich ab. Sie erlernten den Umgang mit speziellen Therapiekonzepten und aktivierender Pflege. Solche Initiativen sind essenziell, denn die Qualität dieser frühen Phase entscheidet maßgeblich über den späteren Genesungsweg.
Ambulant: Der Fokus verlagert sich nach Hause
In den späteren Phasen rückt der ambulante Sektor in den Fokus. Der Übergang von der Klinik zurück in den häuslichen Alltag gilt als eine der kritischsten Phasen.
Diesem Thema widmet sich Ende März ein Symposium an der Universitätsklinik Bern. Mediziner diskutieren dort interprofessionelle Konzepte für den Alltag. Ein besonderer Fokus liegt auf der Einbindung des sozialen Umfelds und neuer Technologien. Die Zukunft der Neurorehabilitation liegt in solchen wohnortnahen Konzepten, die den Betroffenen Autonomie zurückgeben.
