SOCIAL

NETWORK

Ich stimme der Verwendung von Cookies zu. Auch wenn ich diese Website weiter nutze, gilt dies als Zustimmung.

Bitte lesen und akzeptieren Sie die Datenschutzinformation und Cookie-Informationen, damit Sie unser Angebot weiter nutzen können. Natürlich können Sie diese Einwilligung jederzeit widerrufen.





Impressum | Cookies

SOCIAL

NETWORK

Die Homebase
österreichischer Aktien
NEU

Neurorehabilitation: Neue Konzepte für Hirnschädigungen ( Finanztrends)

05.03.2026, 3447 Zeichen

Ein Schädel-Hirn-Trauma oder Schlaganfall verändert das Leben schlagartig. Aktuell zeigt sich jedoch ein klarer Trend: Die Versorgung wird spezialisierter und lebensnäher. Während ein Leuchtturmprojekt im Westerwald Jubiläum feiert, treiben Kliniken die Qualifizierung von Fachpersonal und den Ausbau ambulanter Angebote voran. Doch Experten warnen vor strukturellen Hürden.

Anzeige

Nach einem neurologischen Einschnitt ist das Training der kognitiven Fähigkeiten entscheidend für die Rückkehr in den Alltag. Dieser kostenlose Ratgeber unterstützt Sie mit 11 alltagstauglichen Übungen und Experten-Tipps dabei, Ihre Konzentration und Gedächtnisleistung gezielt zu stärken. Gratis-Report: Gehirntraining leicht gemacht jetzt anfordern

Particura: Ein Leuchtturm feiert Geburtstag

Das Projekt Particura in Simmern beging kürzlich sein dreijähriges Bestehen. Die Einrichtung bietet ein integriertes Betreuungsangebot für Erwachsene mit erworbenen Hirnschädigungen. Getragen wird sie von zwei Stiftungen.

Politische Beobachter werten das Projekt als vollen Erfolg. Es schließe eine eklatante Lücke im System. Für jüngere Betroffene, die plötzlich aus dem Berufsleben gerissen werden, fehlen oft passgenaue Angebote. Bleibt nur das klassische Altenpflegeheim, kann auf die spezifischen Bedürfnisse zur Wiederherstellung kognitiver Fähigkeiten kaum eingegangen werden. Genau hier setzt Particura an.

Finanzierung: Der Kampf mit Systemgrenzen

Trotz der therapeutischen Erfolge kämpfen die Träger mit systemischen Widerständen. Das Konzept vereint Elemente der Pflege mit denen der Eingliederungshilfe. Diese notwendige Verzahnung stellt in der Praxis eine administrative Herausforderung dar.

Experten bemängeln den Mangel an einem verlässlichen gesetzlichen Rahmen. Dies erschwere die langfristige finanzielle Absicherung erheblich. Fachleute fordern von der Politik, die strikte Trennung zwischen Pflege- und Rehabilitationsleistungen aufzuweichen. Nur so ließen sich solche Angebote flächendeckend ausbauen.

Fachkräfte: Neue Wege in der Frührehabilitation

Der Ausbau hängt maßgeblich von hochqualifiziertem Personal ab. Um dem Fachkräftemangel entgegenzuwirken, setzen Kliniken auf gezielte Weiterbildung.

Kürzlich schlossen beispielsweise 13 Pflegefachkräfte eine anerkannte Weiterbildung in der neurologischen Frührehabilitation erfolgreich ab. Sie erlernten den Umgang mit speziellen Therapiekonzepten und aktivierender Pflege. Solche Initiativen sind essenziell, denn die Qualität dieser frühen Phase entscheidet maßgeblich über den späteren Genesungsweg.

Anzeige

Um die geistige Fitness und den Fokus nach einer Erkrankung oder im Alter langfristig zu sichern, helfen oft schon kleine, tägliche Routinen. Entdecken Sie im kostenlosen PDF-Guide die 7 Geheimnisse für ein leistungsfähiges Gehirn inklusive eines anonymen Selbsttests. Kostenlosen Ratgeber für mentale Fitness hier herunterladen

Ambulant: Der Fokus verlagert sich nach Hause

In den späteren Phasen rückt der ambulante Sektor in den Fokus. Der Übergang von der Klinik zurück in den häuslichen Alltag gilt als eine der kritischsten Phasen.

Diesem Thema widmet sich Ende März ein Symposium an der Universitätsklinik Bern. Mediziner diskutieren dort interprofessionelle Konzepte für den Alltag. Ein besonderer Fokus liegt auf der Einbindung des sozialen Umfelds und neuer Technologien. Die Zukunft der Neurorehabilitation liegt in solchen wohnortnahen Konzepten, die den Betroffenen Autonomie zurückgeben.


(05.03.2026)

BSN Podcasts
Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

Wiener Börse Party #1108: ATX weiter leicht erholt, Zahlen von Andritz und Addiko und bei Addiko hab ich etwas zu tun, Paul Pichler läutet




 

Bildnachweis

1. Trading

Aktien auf dem Radar:Bawag, FACC, RHI Magnesita, Addiko Bank, Agrana, Kapsch TrafficCom, EVN, Rosgix, Amag, Andritz, AT&S, Linz Textil Holding, Marinomed Biotech, Palfinger, Warimpex, Oberbank AG Stamm, UBM, CA Immo, EuroTeleSites AG, Flughafen Wien, CPI Europe AG, Österreichische Post, Telekom Austria, Zumtobel.

Random Partner

Warimpex
Die Warimpex Finanz- und Beteiligungs AG ist eine Immobilienentwicklungs- und Investmentgesellschaft. Im Fokus der Geschäftsaktivitäten stehen der Betrieb und die Errichtung von Hotels in CEE. Darüber hinaus entwickelt Warimpex auch Bürohäuser und andere Immobilien.

>> Besuchen Sie 54 weitere Partner auf boerse-social.com/partner


 Latest Blogs

» KI-Chatbots gefährden Anwaltsgeheimnis ( Finanztrends)

» Shenzhen Snc Aktie: Markttrends stützen ( Finanztrends)

» SAP und BMW treiben autonome KI in der Fertigung voran ( Finanztrends)

» Validato und Idemia treiben digitale Personalprüfung voran ( Finanztrends)

» Viemed Healthcare Aktie: Absturz nach Zahlen ( Finanztrends)

» Impact Silver Aktie: Zahlen im Anmarsch ( Finanztrends)

» Österreich-Depots: Etwas fester (Depot Kommentar)

» Börsegeschichte 5.3.: Extremes zu Strabag, Wienerberger und Flughafen Wi...

» Nachlese: Christine Petzwinkler, Hans Lang (audio cd.at)

» Europäische Märkte stabilisieren sich – Andritz und Addiko mit wichtigen...


Useletter

Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab. Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.

Newsletter abonnieren

Runplugged

Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
(kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)

per Newsletter erhalten


Meistgelesen
>> mehr
SunHydrogen Aktie: Leerverkäufer greifen an ( Finanztrends)
Ushio schließt Übernahme des OSRAM-Geschäftsbereichs Entertainment und Industrie ab
Burj Al Arab: Drohnen-Angriff setzt Luxushotel in Brand ( Finanztrends)
ATX-Trends: FACC, AT&S, DO & CO, Bawag, Palfinger, Porr ...
Kinaxis gibt das Ausscheiden seines Chief Financial Officers bekannt
Österreich-Depots: Weekend Bilanz (Depot Kommentar)




PIR-Zeichnungsprodukte
Newsflow
>> mehr
Börse Social Club Board
>> mehr
    wikifolio-Trades Austro-Aktien 22-23: Kontron(1)
    wikifolio-Trades Austro-Aktien 21-22: Strabag(3), Lenzing(1), RBI(1), Telekom Austria(1)
    wikifolio-Trades Austro-Aktien 20-21: Kontron(1)
    wikifolio-Trades Austro-Aktien 19-20: Verbund(1), OMV(1), Porr(1)
    wikifolio-Trades Austro-Aktien 18-19: Kontron(3), OMV(1)
    Star der Stunde: Kapsch TrafficCom 1.09%, Rutsch der Stunde: AT&S -2.79%
    wikifolio-Trades Austro-Aktien 17-18: Porr(1), Verbund(1)
    Star der Stunde: EuroTeleSites AG 1.17%, Rutsch der Stunde: Strabag -1.36%
    wikifolio-Trades Austro-Aktien 16-17: Kontron(4), Erste Group(1), Porr(1), Zumtobel(1)
    Featured Partner Video

    SportWoche ÖTV-Spitzentennis Podcast: Sebastian Ofner, Joel Schwärzler und Sebastian Sorger liefern den erwünschten Aufschwung

    Presented by mumak.me und win2day. In der Vorwoche hatte ich noch gesagt, dass die Herren dringend Punkte brauchen. Und sie lieferten: Sebastian Ofner krönte seine starke Turnierwoche beim ATP-Cha...

    Books josefchladek.com

    Marcel Natkin (ed.)
    Le nu en photographie
    1937
    Éditions Mana

    Stephen Shore
    Uncommon Places
    1982
    Aperture

    Ray K. Metzker
    City Lux
    2025
    Ludion Publishers

    Léon-Paul Fargue & Roger Parry & Fabian Loris
    Banalité
    1930
    Librairie Gallimard

    Otto Wagner
    Moderne Architektur
    1902
    Anton Schroll



    Autor: Finanztrends

    05.03.2026, 3447 Zeichen

    Ein Schädel-Hirn-Trauma oder Schlaganfall verändert das Leben schlagartig. Aktuell zeigt sich jedoch ein klarer Trend: Die Versorgung wird spezialisierter und lebensnäher. Während ein Leuchtturmprojekt im Westerwald Jubiläum feiert, treiben Kliniken die Qualifizierung von Fachpersonal und den Ausbau ambulanter Angebote voran. Doch Experten warnen vor strukturellen Hürden.

    Anzeige

    Nach einem neurologischen Einschnitt ist das Training der kognitiven Fähigkeiten entscheidend für die Rückkehr in den Alltag. Dieser kostenlose Ratgeber unterstützt Sie mit 11 alltagstauglichen Übungen und Experten-Tipps dabei, Ihre Konzentration und Gedächtnisleistung gezielt zu stärken. Gratis-Report: Gehirntraining leicht gemacht jetzt anfordern

    Particura: Ein Leuchtturm feiert Geburtstag

    Das Projekt Particura in Simmern beging kürzlich sein dreijähriges Bestehen. Die Einrichtung bietet ein integriertes Betreuungsangebot für Erwachsene mit erworbenen Hirnschädigungen. Getragen wird sie von zwei Stiftungen.

    Politische Beobachter werten das Projekt als vollen Erfolg. Es schließe eine eklatante Lücke im System. Für jüngere Betroffene, die plötzlich aus dem Berufsleben gerissen werden, fehlen oft passgenaue Angebote. Bleibt nur das klassische Altenpflegeheim, kann auf die spezifischen Bedürfnisse zur Wiederherstellung kognitiver Fähigkeiten kaum eingegangen werden. Genau hier setzt Particura an.

    Finanzierung: Der Kampf mit Systemgrenzen

    Trotz der therapeutischen Erfolge kämpfen die Träger mit systemischen Widerständen. Das Konzept vereint Elemente der Pflege mit denen der Eingliederungshilfe. Diese notwendige Verzahnung stellt in der Praxis eine administrative Herausforderung dar.

    Experten bemängeln den Mangel an einem verlässlichen gesetzlichen Rahmen. Dies erschwere die langfristige finanzielle Absicherung erheblich. Fachleute fordern von der Politik, die strikte Trennung zwischen Pflege- und Rehabilitationsleistungen aufzuweichen. Nur so ließen sich solche Angebote flächendeckend ausbauen.

    Fachkräfte: Neue Wege in der Frührehabilitation

    Der Ausbau hängt maßgeblich von hochqualifiziertem Personal ab. Um dem Fachkräftemangel entgegenzuwirken, setzen Kliniken auf gezielte Weiterbildung.

    Kürzlich schlossen beispielsweise 13 Pflegefachkräfte eine anerkannte Weiterbildung in der neurologischen Frührehabilitation erfolgreich ab. Sie erlernten den Umgang mit speziellen Therapiekonzepten und aktivierender Pflege. Solche Initiativen sind essenziell, denn die Qualität dieser frühen Phase entscheidet maßgeblich über den späteren Genesungsweg.

    Anzeige

    Um die geistige Fitness und den Fokus nach einer Erkrankung oder im Alter langfristig zu sichern, helfen oft schon kleine, tägliche Routinen. Entdecken Sie im kostenlosen PDF-Guide die 7 Geheimnisse für ein leistungsfähiges Gehirn inklusive eines anonymen Selbsttests. Kostenlosen Ratgeber für mentale Fitness hier herunterladen

    Ambulant: Der Fokus verlagert sich nach Hause

    In den späteren Phasen rückt der ambulante Sektor in den Fokus. Der Übergang von der Klinik zurück in den häuslichen Alltag gilt als eine der kritischsten Phasen.

    Diesem Thema widmet sich Ende März ein Symposium an der Universitätsklinik Bern. Mediziner diskutieren dort interprofessionelle Konzepte für den Alltag. Ein besonderer Fokus liegt auf der Einbindung des sozialen Umfelds und neuer Technologien. Die Zukunft der Neurorehabilitation liegt in solchen wohnortnahen Konzepten, die den Betroffenen Autonomie zurückgeben.


    (05.03.2026)

    BSN Podcasts
    Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

    Wiener Börse Party #1108: ATX weiter leicht erholt, Zahlen von Andritz und Addiko und bei Addiko hab ich etwas zu tun, Paul Pichler läutet




     

    Bildnachweis

    1. Trading

    Aktien auf dem Radar:Bawag, FACC, RHI Magnesita, Addiko Bank, Agrana, Kapsch TrafficCom, EVN, Rosgix, Amag, Andritz, AT&S, Linz Textil Holding, Marinomed Biotech, Palfinger, Warimpex, Oberbank AG Stamm, UBM, CA Immo, EuroTeleSites AG, Flughafen Wien, CPI Europe AG, Österreichische Post, Telekom Austria, Zumtobel.

    Random Partner

    Warimpex
    Die Warimpex Finanz- und Beteiligungs AG ist eine Immobilienentwicklungs- und Investmentgesellschaft. Im Fokus der Geschäftsaktivitäten stehen der Betrieb und die Errichtung von Hotels in CEE. Darüber hinaus entwickelt Warimpex auch Bürohäuser und andere Immobilien.

    >> Besuchen Sie 54 weitere Partner auf boerse-social.com/partner


     Latest Blogs

    » KI-Chatbots gefährden Anwaltsgeheimnis ( Finanztrends)

    » Shenzhen Snc Aktie: Markttrends stützen ( Finanztrends)

    » SAP und BMW treiben autonome KI in der Fertigung voran ( Finanztrends)

    » Validato und Idemia treiben digitale Personalprüfung voran ( Finanztrends)

    » Viemed Healthcare Aktie: Absturz nach Zahlen ( Finanztrends)

    » Impact Silver Aktie: Zahlen im Anmarsch ( Finanztrends)

    » Österreich-Depots: Etwas fester (Depot Kommentar)

    » Börsegeschichte 5.3.: Extremes zu Strabag, Wienerberger und Flughafen Wi...

    » Nachlese: Christine Petzwinkler, Hans Lang (audio cd.at)

    » Europäische Märkte stabilisieren sich – Andritz und Addiko mit wichtigen...


    Useletter

    Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab. Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.

    Newsletter abonnieren

    Runplugged

    Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
    (kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)

    per Newsletter erhalten


    Meistgelesen
    >> mehr
    SunHydrogen Aktie: Leerverkäufer greifen an ( Finanztrends)
    Ushio schließt Übernahme des OSRAM-Geschäftsbereichs Entertainment und Industrie ab
    Burj Al Arab: Drohnen-Angriff setzt Luxushotel in Brand ( Finanztrends)
    ATX-Trends: FACC, AT&S, DO & CO, Bawag, Palfinger, Porr ...
    Kinaxis gibt das Ausscheiden seines Chief Financial Officers bekannt
    Österreich-Depots: Weekend Bilanz (Depot Kommentar)




    PIR-Zeichnungsprodukte
    Newsflow
    >> mehr
    Börse Social Club Board
    >> mehr
      wikifolio-Trades Austro-Aktien 22-23: Kontron(1)
      wikifolio-Trades Austro-Aktien 21-22: Strabag(3), Lenzing(1), RBI(1), Telekom Austria(1)
      wikifolio-Trades Austro-Aktien 20-21: Kontron(1)
      wikifolio-Trades Austro-Aktien 19-20: Verbund(1), OMV(1), Porr(1)
      wikifolio-Trades Austro-Aktien 18-19: Kontron(3), OMV(1)
      Star der Stunde: Kapsch TrafficCom 1.09%, Rutsch der Stunde: AT&S -2.79%
      wikifolio-Trades Austro-Aktien 17-18: Porr(1), Verbund(1)
      Star der Stunde: EuroTeleSites AG 1.17%, Rutsch der Stunde: Strabag -1.36%
      wikifolio-Trades Austro-Aktien 16-17: Kontron(4), Erste Group(1), Porr(1), Zumtobel(1)
      Featured Partner Video

      SportWoche ÖTV-Spitzentennis Podcast: Sebastian Ofner, Joel Schwärzler und Sebastian Sorger liefern den erwünschten Aufschwung

      Presented by mumak.me und win2day. In der Vorwoche hatte ich noch gesagt, dass die Herren dringend Punkte brauchen. Und sie lieferten: Sebastian Ofner krönte seine starke Turnierwoche beim ATP-Cha...

      Books josefchladek.com

      Raymond Thompson Jr
      It’s hard to stop rebels that time travel
      2025
      Void

      Mikio Tobara
      Document Miseinen (遠原　美喜男
      1980
      Seven Sha

      Michael Rathmayr
      Remedy
      2025
      Nearest Truth

      Jerker Andersson
      ABC Diary
      2025
      Self published

      Otto Wagner
      Moderne Architektur
      1902
      Anton Schroll

      (c) 2026 FC Chladek Drastil GmbH   |   Impressum   |   Datenschutz- und Cookie-Bestimmungen   |   Realtime Indikationen: L&S   |   End of Day Kurse: TeleTrader   |   Indices Indikationen: Deutsche Bank   |   Gowork.de