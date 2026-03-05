SOCIAL

Die Homebase
österreichischer Aktien
Validato und Idemia treiben digitale Personalprüfung voran ( Finanztrends)

05.03.2026, 7117 Zeichen

Die Personalbranche setzt zunehmend auf kryptografisch gesicherte Identitätsprüfungen, um Betrug und regulatorische Risiken einzudämmen. Diese Woche gaben zwei strategische Partnerschaften den Ton für den europäischen Markt vor.

Am 5. März 2026 verkündeten das Schweizer HR-Tech-Unternehmen Validato und der Cybersicherheitsanbieter CypSec eine Kooperation für integrierte digitale Hintergrundchecks im DACH-Raum. Bereits einen Tag zuvor hatten Idemia Public Security und Proof eine Initiative für einen einzigen, portablen Digitalausweis zur Identitätsverifizierung gestartet. Diese Entwicklungen kommen zu einem kritischen Zeitpunkt: Multinationale Unternehmen, besonders mit Geschäften in Deutschland und den USA, kämpfen mit komplexen elektronischen Form-I-9-Anforderungen und verschärften europäischen Datenschutzgesetzen.

Moderne Identitätsprüfungen sind nur ein Teil eines rechtssicheren Onboardings – ebenso wichtig ist die systematische Integration neuer Teammitglieder.

Angetrieben durch KI-generierten Betrug und Deepfakes vollziehen Personalabteilungen einen raschen Wandel. Sie ersetzen manuelle Prüfverfahren durch kontinuierliche, digitale Authentifizierung. Doch wie wirkt sich das auf die Compliance und das Candidate Experience aus?

Strategische Allianzen formen den europäischen Markt neu

Die Partnerschaft zwischen Validato und CypSec fusioniert Vorab-Background-Screening mit Cyberabwehrmechanismen. Das Ziel sind modulare Prüfprozesse für Identität, Qualifikationen und Integrität, die gleichzeitig die ISO-27001-Sicherheitsstandards einhalten.

Diese Entwicklung fällt mit einer bedeutenden Marktbereinigung zusammen. Ältere, von Mitarbeitern durchgeführte Video-Ident-Systeme wie die Legacy-Plattform identity.tm werden zum 31. März 2026 abgeschaltet. Der Grund: Sie entsprechen nicht mehr den aktuellen regulatorischen Vorgaben.

Deutsche Arbeitgeber steigen daher auf moderne Auto-Ident- und Video-Ident-Technologien um. Diese Plattformen nutzen künstliche Intelligenz, um Sicherheitsmerkmale wie Hologramme in Sekundenbruchteilen zu analysieren. Gleichzeitig führen sie biometrische Liveness-Checks durch, um Betrug via Foto oder Maske zu verhindern. Für Branchen unter strenger Geldwäscheaufsicht – etwa Finanzdienstleister – bedeutet das mehr Sicherheit. Für Bewerber einen deutlich schlankeren Onboarding-Prozess.

Portable Digital Credentials: Die Identität in Nutzerhand

Parallel dazu setzt die globale Initiative von Idemia und Proof neue Maßstäbe. Ihr kryptografisch gesicherter, nutzerkontrollierter Digitalausweis soll einen neuen Standard für datenschutzfreundliche Identitätsverifikation setzen. Anwendungsfälle sind sichere KYC-Datenweitergabe („Know Your Customer“) und identitätsbestätigte Transaktionen.

Für Personalverantwortliche sind die Implikationen enorm. Cyberkriminelle nutzen generative KI zunehmend, um traditionelle Onboarding-Protokolle zu umgehen. Durch kryptografisch gebundene Identitätsnachweise können Arbeitgeber die Identität eines Remote-Bewerbers mit hoher Sicherheit verifizieren – ohne sensible biometrische Daten auf angreifbaren Servern zu speichern.

Sicherheitsexperten sehen hier einen Paradigmenwechsel: von einem einmaligen Onboarding-Ereignis hin zu kontinuierlicher Authentifizierung. So bleibt sichergestellt, dass die Person am Arbeitsplatz während des gesamten Beschäftigungsverhältnisses die verifizierte Mitarbeiterin oder der verifizierte Mitarbeiter ist.

Elektronische I-9 und grenzüberschreitende Compliance

Für deutsche Konzerne mit US-Tochtergesellschaften ist die Integration dieser Tools in elektronische Form-I-9-Systeme eine drängende Compliance-Pflicht. Der US-Einwanderungsdienst USCIS schreibt strenge Protokolle zur Prüfung von Identität und Arbeitserlaubnis vor.

Bis zum 31. Juli 2026 müssen Arbeitgeber ihre Systeme für die neueste Formularversion updaten, die im Mai 2027 ausläuft. Die Verknüpfung von E-Verify-Anforderungen und neuen Digital-Identity-Tools zwingt HR-Softwareanbieter zum Handeln.

Rechtsexperten weisen darauf hin, dass die dauerhaften Fernverifikationsverfahren des US-Heimatschutzministeriums hochwertige Dokumentenübertragung und sichere Aufbewahrung erfordern. Multinationale Unternehmen müssen sicherstellen, dass ihre I-9-Anbieter lückenlose Prüfpfade, automatisierte Erinnerungen für Neuvorlagen und nahtlose Integration in Bewerbermanagementsysteme bieten. Bei Bundesprüfungen drohen sonst hohe Geldstrafen.

Deutscher Datenschutz als kritischer Rahmen

Die Einführung dieser Dienste erfordert ein feines Gespür für deutsches Arbeitsrecht. Die strenge DSGVO verlangt, dass die Erhebung biometrischer Daten im Einstellungsprozess den Grundsätzen der Erforderlichkeit und Verhältnismäßigkeit genügt.

Während digitale Identitätsprüfungen die Sicherheit erhöhen, verschärfen neue Gesetze wie die EU-KI-Verordnung die Compliance-Anforderungen für Unternehmen massiv.

Rechtsexperten betonen: Arbeitgeber müssen die Rechtsgrundlage für die Verarbeitung solcher Daten klar dokumentieren. Das gilt besonders bei KI-gestützter Gesichtserkennung oder kontinuierlicher Authentifizierung.

Hinzu kommt der rasch evolvierende EU-Regulierungsrahmen. Die digitale Rechte-Landschaft 2026 wird maßgeblich von der Einführung von eIDAS 2.0 geprägt. Dieser verpflichtet Mitgliedsstaaten, Bürgern eine EU-Digital-Identity-Wallet anzubieten.

Compliance-Berater raten deutschen Personalabteilungen, ihre Systeme für die Akzeptanz dieser staatlichen Digital-Wallets als Identitätsnachweis vorzubereiten. Diese Integration könnte Hintergrundchecks beschleunigen und gleichzeitig das Prinzip der Datensparsamkeit stärken. Bewerber bekämen eine granulare Kontrolle darüber, welche persönlichen Attribute sie potenziellen Arbeitgebern preisgeben.

Ausblick: Tiefergehende Integration von Cybersicherheit und HR

Die Verschmelzung von Cybersicherheit und Personaltechnologie wird sich 2026 weiter vertiefen. Branchenbeobachter prognostizieren eine weitere Konsolidierung unter Identitätsprüfungsanbietern und HR-Softwareplattformen.

Der trend zum kontinuierlichen Monitoring – bei dem Berechtigungen und Identität im Hintergrund verifiziert werden – dürfte zum Standard in Unternehmenssystemen werden.

Für Compliance-Beauftragte und Personalmanager bleibt der Fokus zunächst auf der Überprüfung der bestehenden digitalen Infrastruktur. Zwischen der Abschaltung alter Video-Ident-Systeme Ende März und der I-9-Update-Frist im Juli bleibt nur ein schmales Zeitfenster zur Modernisierung.

Spezialisten empfehlen, strategische Partnerschaften wie die von Validato-CypSec und Idemia-Proof zu nutzen. So lassen sich Onboarding-Prozesse aufbauen, die sowohl hochsicher als auch vollständig konform mit internationalen Beschäftigungsvorschriften sind.


(05.03.2026)

    (05.03.2026)

