» Canadian Natural Aktie: Dividende steigt ( Finanztrends)

Canadian Natural Aktie: Dividende steigt
06.03.2026
Die kanadische Öl- und Gasgesellschaft Canadian Natural Resources lieferte am gestrigen Mittwoch Zahlen für das vierte Quartal 2025 – und präsentierte dabei ein zwiespältiges Bild. Während der Nettogewinn massiv in die Höhe schoss, schwächelte das operative Ergebnis. Gleichzeitig kündigte das Unternehmen eine deutliche Dividendenerhöhung an und passte seine Aktienrückkaufpolitik an.
Der ausgewiesene Nettogewinn kletterte im vierten Quartal auf 5,3 Milliarden kanadische Dollar beziehungsweise 2,54 Dollar je Aktie – ein gewaltiger Sprung gegenüber den 1,14 Milliarden Dollar (0,54 Dollar je Aktie) des Vorjahresquartals. Verantwortlich dafür war allerdings kein operativer Erfolg, sondern ein buchhalterischer Gewinn von 4,98 Milliarden Dollar aus Akquisitionen und Bewertungseffekten.
Operative Gewinne unter Druck
Bereinigt um diese Sondereffekte sank das Ergebnis auf 1,7 Milliarden Dollar oder 0,82 Dollar je Aktie – ein Rückgang gegenüber 1,97 Milliarden Dollar (0,93 Dollar je Aktie) im Vorjahresquartal. Der Umsatz stieg hingegen leicht von 9,47 Milliarden auf 9,6 Milliarden Dollar.
Für das Gesamtjahr 2025 wies Canadian Natural einen Nettogewinn von 10,8 Milliarden Dollar aus, während das bereinigte operative Ergebnis mit 7,4 Milliarden Dollar nahezu stabil blieb. Der operative Cashflow legte auf 15,5 Milliarden Dollar zu.
Produktion auf Rekordniveau
Die Produktionszahlen sprechen eine klarere Sprache: Im vierten Quartal erreichte das Unternehmen mit durchschnittlich 1,66 Millionen Barrel Öläquivalent pro Tag einen neuen Höchstwert – ein Plus von 13 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Die Ölsand-Förderung kletterte auf 620.000 Barrel täglich, wobei die Auslastung der Aufbereitungsanlagen bei 105 Prozent lag.
Für das Gesamtjahr 2025 meldete Canadian Natural eine Rekordproduktion von 1,57 Millionen Barrel pro Tag, was einem Anstieg von 15 Prozent entspricht. Verantwortlich dafür waren neben organischem Wachstum mehrere strategische Zukäufe, darunter die Palliser-Block-Anlagen in Süd-Alberta sowie die vollständige Übernahme der Albian-Minen durch einen Asset-Tausch mit Shell.
Mehr Geld für Aktionäre
Der Verwaltungsrat beschloss eine Anhebung der Quartalsdividende um 6,4 Prozent auf 0,625 kanadische Dollar je Aktie. Die Ausschüttung erfolgt am 7. April an Aktionäre, die am 20. März im Register stehen. Damit setzt Canadian Natural seine Erfolgsserie fort: 2026 markiert das 26. Jahr in Folge mit Dividendenerhöhungen – bei einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von 20 Prozent.
Zusätzlich passte das Unternehmen seine Kapitalallokationspolitik an. Künftig werden bei einer Nettoverschuldung unter 16 Milliarden Dollar – bisher lag die Schwelle bei 15 Milliarden – bereits 75 Prozent des freien Cashflows für Aktienrückkäufe verwendet. Die Nettoverschuldung sank 2025 um 2,7 Milliarden auf knapp 16 Milliarden Dollar.
Die Aktie reagierte vorbörslich positiv und legte an der New Yorker Börse um 1,29 Prozent auf 45,75 Dollar zu.
