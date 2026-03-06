SOCIAL

Die Homebase
österreichischer Aktien
Compliance trifft Mitbestimmung: Die neue Gretchenfrage deutscher Unternehmen ( Finanztrends)

06.03.2026, 4941 Zeichen

Die laufenden Betriebsratswahlen in Deutschland stellen Unternehmen vor eine zentrale Herausforderung: Wie lassen sich komplexe Compliance-Vorgaben mit den strengen Regeln der Mitbestimmung vereinbaren? Von Whistleblowing bis hin zu ESG-Berichten müssen Arbeitnehmervertreter heute bei fast allen Regularien mitreden.

Whistleblowing-Systeme: Pflicht ja, Gestaltung nein

Ein zentraler Konfliktherd bleibt die Einrichtung interner Meldekanäle. Das Whistleblower-Schutzgesetz schreibt sie für Betriebe ab 50 Mitarbeitern vor. Doch die konkrete Ausgestaltung ist Sache des Betriebsrats. Ein Grundsatzurteil des Landesarbeitsgerichts Schleswig-Holstein (Az. 2 TaBV 16/24) wirkt bis heute nach: Die Entscheidung für ein System ist zwar Pflicht und damit nicht mitbestimmungspflichtig. Über dessen konkreten Aufbau, Anonymitätsregeln und Datenverarbeitung entscheidet jedoch der Betriebsrat mit – selbst bei externer Beauftragung einer Anwaltskanzlei.

ESG-Berichte: Der soziale Faktor wird messbar

Die europäische Nachhaltigkeitsberichterstattung eröffnet Betriebsräten ein neues Betätigungsfeld. Die Berichtsstandards machen soziale Faktoren messbar. Über die Wirtschaftsausschüsse fordern Arbeitnehmervertreter zunehmend Einblick in die Gesamtstrategie. Die strategische Ausrichtung an sich unterliegt zwar keiner pauschalen Mitbestimmung. Die operative Umsetzung sehr wohl.

Ein Beispiel: Plant ein Konzern eine klimafreundlichere Dienstreiserichtlinie, betrifft dies Arbeitsbedingungen und Spesenregeln. Das erfordert eine Betriebsvereinbarung. Gleiches gilt für nachhaltige Vergütungsmodelle oder neue Gesundheitsprotokolle. So werden Betriebsräte vom Beobachter zum Mitgestalter der Unternehmenspolitik.

Lieferkettengesetz: Der Blick nach außen wirkt nach innen

Auch das Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz hat eine interne Dimension. Unternehmen müssen ihre Risikomanagement-Strategien nicht nur extern kommunizieren, sondern auch gegenüber Wirtschaftsausschuss und Betriebsrat offenlegen. Werden Schulungsprogramme für Einkauf und Logistik eingeführt, um die Belegschaft für Menschenrechtsrisiken zu sensibilisieren, hat der Betriebsrat ein Mitbestimmungsrecht an der Ausgestaltung dieser Maßnahmen.

Interne Ermittlungen: Wo beginnt die Überwachung?

Besonders heikel wird es bei internen Untersuchungen zu mutmaßlichen Verstößen. Sobald Compliance-Verantwortliche Software zur Analyse von Mitarbeiterdaten einsetzen, greift das Mitbestimmungsrecht. Die Einführung technischer Einrichtungen zur Überwachung des Verhaltens oder der Leistung der Beschäftigten ist mitbestimmungspflichtig. Werden digitale Tools oder Fragebögen ohne den Betriebsrat eingesetzt, sind die gewonnenen Erkenntnisse vor Gericht oft wertlos.

Auch allgemeine Verhaltens- und Compliance-Richtlinien, die das Miteinander im Betrieb regeln, können nicht im Alleingang von der Geschäftsführung erlassen werden. Rechtsexperten raten zu umfassenden Rahmenvereinbarungen mit dem Betriebsrat, um klare Abläufe für Audit und Verstöße zu schaffen.

Betriebsratswahlen 2026: Compliance im Wahlkampf

Die aktuelle Wahlperiode von März bis Mai 2026 verschärft die Lage. In manchen Betrieben sind Compliance und gute Unternehmensführung zu Wahlkampfthemen avanciert. Arbeitgeber müssen strikte Neutralität wahren, dürfen den Prozess nicht beeinflussen und sollten doch wichtige Projekte nicht verzögern. Studien zeigen: Gut informierte Betriebsräte führen zu reibungsloseren Verhandlungen und höherer Akzeptanz für regulatorische Projekte.

Ausblick: KI und dynamische Vereinbarungen

Die Zukunft wird die Verzahnung noch verstärken. Mit dem Einsatz von Künstlicher Intelligenz in Compliance und Risikobewertung werden Betriebsräte spezielle Schulungen und technische Expertise einfordern. Beobachter rechnen mit einem Anstieg dynamischer Betriebsvereinbarungen, die sich schnellen regulatorischen Änderungen anpassen.

Für das Management bedeutet dies einen Strategiewechsel. Der Betriebsrat sollte nicht als Hindernis, sondern als Partner in die Compliance-Planung einbezogen werden. Diese kooperative Herangehensweise dürfte der effektivste Weg sein, um Rechtsrisiken zu minimieren und eine widerstandsfähige Unternehmenskultur im immer stärker regulierten EU-Markt aufzubauen.


(06.03.2026)

