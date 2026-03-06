DAX: Kampf um 24.000 Punkte ( Finanztrends)
Autor:
Finanztrends
Redaktion finanztrends.de
>> Website
06.03.2026, 3042 Zeichen
Der DAX versucht sich zum Wochenabschluss an einer Stabilisierung, nachdem geopolitische Spannungen den Index zuletzt unter Druck gesetzt hatten. Heute legte das Barometer leicht um 0,43 Prozent auf 23.919 Punkte zu. Doch reicht dieser zaghafte Zuwachs aus, um die jüngste Korrektur zu beenden?
Korrekturdruck und Markttreiber
Nachdem der DAX 40 Mitte Januar ein Allzeithoch bei 25.507 Punkten markiert hatte, rutschte er Anfang dieser Woche auf ein Mehrmonatstief bei 23.725 Punkten ab. Mit einem Rückgang von 1,88 Prozent im vergangenen Monat bleibt das Marktumfeld für Anleger herausfordernd. Vor allem schwankende Energiepreise belasten derzeit die exportorientierte deutsche Industrie.
Gestern verbuchten Schwergewichte wie Siemens und Infineon Abschläge zwischen 3 und 5 Prozent. Besonders hart traf es die Merck-Aktie, die nach einem enttäuschenden Ausblick für 2026 um 8,1 Prozent einbrach. In einem solchen Umfeld gewinnen absichernde Instrumente wie der Lyxor ShortDAX Daily (-1x) Inverse UCITS ETF an Bedeutung, da dieser konstruiert ist, um von fallenden Kursen des Leitindex zu profitieren.
Keine Änderungen im DAX-Kader
Abseits der Kursbewegungen sorgte der Indexanbieter STOXX am Mittwoch für Klarheit. Entgegen einiger Spekulationen über einen möglichen Aufstieg der Lufthansa bleibt die Zusammensetzung des DAX 40 unverändert. Für Produkte, die den ShortDAX Index abbilden, bedeutet dies Kontinuität in der Gewichtung für die kommende Periode. Marktexperten werten die Stabilität als Signal, dass Anleger ihren Fokus vorerst auf makroökonomische Faktoren statt auf Umschichtungen innerhalb des Indexkorbs legen können.
Sollten Anleger sofort verkaufen? Oder lohnt sich doch der Einstieg bei Lyxor ShortDAX® Daily (-1x) Inverse UCITS ETF?
Charttechnik und Volatilität
Charttechnisch bleibt die Lage angespannt. Der Index notiert weiterhin unter seinen 50-Tage- und 200-Tage-Linien, was Analysten als Fortsetzung eines negativen Trends interpretieren. Sollte die psychologisch wichtige Marke von 24.000 Punkten nicht nachhaltig zurückerobert werden, könnte der Index weitere Unterstützungszonen im Bereich von 23.290 Punkten testen.
Die Nervosität am Markt zeigt sich auch im Volatilitätsindex VDAX-NEW, der mit 26,93 Punkten ein Sechs-Monats-Hoch erreichte. Anleger blicken nun auf die Reaktion der Europäischen Zentralbank bezüglich der energiegetriebenen Inflation. Die technische Umsetzung der jüngsten Index-Überprüfung erfolgt zum 23. März.
Lyxor ShortDAX® Daily (-1x) Inverse UCITS ETF-Aktie: Kaufen oder verkaufen?! Neue Lyxor ShortDAX® Daily (-1x) Inverse UCITS ETF-Analyse vom 6. März liefert die Antwort:
Die neusten Lyxor ShortDAX® Daily (-1x) Inverse UCITS ETF-Zahlen sprechen eine klare Sprache: Dringender Handlungsbedarf für Lyxor ShortDAX® Daily (-1x) Inverse UCITS ETF-Aktionäre. Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Sie lieber verkaufen? In der aktuellen Gratis-Analyse vom 6. März erfahren Sie was jetzt zu tun ist.
Lyxor ShortDAX® Daily (-1x) Inverse UCITS ETF: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...
Wiener Börse Party #1109: ATX weiter leicht erholt, Verbund, FACC und Andritz gesucht, Wiener Börse grosser Profiteur dieser Marktphase
Bildnachweis
1.
Trading
Aktien auf dem Radar:FACC, RHI Magnesita, Amag, Agrana, Austriacard Holdings AG, Kapsch TrafficCom, Wolford, UBM, AT&S, DO&CO, Rath AG, RBI, Verbund, Wienerberger, Warimpex, Zumtobel, Palfinger, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, Flughafen Wien, CA Immo, EuroTeleSites AG, CPI Europe AG, Österreichische Post, Telekom Austria.
Random Partner
Erste Asset Management
Die Erste Asset Management versteht sich als internationaler Vermögensverwalter und Asset Manager mit einer starken Position in Zentral- und Osteuropa. Hinter der Erste Asset Management steht die Finanzkraft der Erste Group Bank AG. Den Kunden wird ein breit gefächertes Spektrum an Investmentfonds und Vermögensverwaltungslösungen geboten.
>> Besuchen Sie 54 weitere Partner auf boerse-social.com/partner
Latest Blogs
» ServiceNow Aktie: Systemchaos kostet Stunden ( Finanztrends)
» Deutsche Telekom Aktie: Sicherheitsoffensive in Griechenland ( Finanztre...
» iShares MSCI World ETF: USA-Anteil sinkt ( Finanztrends)
» Renten steigen 2026 überraschend kräftig um 4,24 Prozent ( Finanztrends)
» Bürgergeld-Abschaffung: Bundestag beschließt schärfere Grundsicherung ( ...
» Personalmanagement in Deutschland vor historischer Wende ( Finanztrends)
» BMO EAFE ESG ETF: Fokus auf Nachhaltigkeit ( Finanztrends)
» Sokensha Aktie: Geschäftsjahresende naht ( Finanztrends)
» Stratec Aktie: Neues Jahrestief ( Finanztrends)
» Grundsicherung ersetzt Bürgergeld: Bundestag beschließt schärfere Sozial...
Useletter
Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab.
Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.
Newsletter abonnieren
Runplugged
Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
(kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)
per Newsletter erhalten
- iShares MSCI World ETF: USA-Anteil sinkt ( Finanz...
- Deutsche Telekom Aktie: Sicherheitsoffensive in G...
- ServiceNow Aktie: Systemchaos kostet Stunden ( Fi...
- Personalmanagement in Deutschland vor historische...
- Bürgergeld-Abschaffung: Bundestag beschließt schä...
- Renten steigen 2026 überraschend kräftig um 4,24 ...
Featured Partner Video
SportWoche ÖTV-Spitzentennis Podcast: Rückgänge in den Ranks und bei den Punkten, dafür jetzt 4x Top100 und eine neue Landing Page
Presented by mumak.me und win2day. Wir haben insgesamt weitere Rückgänge in den Rankings und bei den Punkten, dafür aber erstmals in der Ära dieses Podcasts vier mal Österreich in den Top100. Und e...
Books josefchladek.com
Tehching Hsieh
One Year Performance 1978–1979
2025
Void
Mikio Tobara
Document Miseinen (遠原 美喜男
1980
Seven Sha
Jerker Andersson
ABC Diary
2025
Self published
Anna Fabricius
Home is where work is
2024
Self published
06.03.2026, 3042 Zeichen
Der DAX versucht sich zum Wochenabschluss an einer Stabilisierung, nachdem geopolitische Spannungen den Index zuletzt unter Druck gesetzt hatten. Heute legte das Barometer leicht um 0,43 Prozent auf 23.919 Punkte zu. Doch reicht dieser zaghafte Zuwachs aus, um die jüngste Korrektur zu beenden?
Korrekturdruck und Markttreiber
Nachdem der DAX 40 Mitte Januar ein Allzeithoch bei 25.507 Punkten markiert hatte, rutschte er Anfang dieser Woche auf ein Mehrmonatstief bei 23.725 Punkten ab. Mit einem Rückgang von 1,88 Prozent im vergangenen Monat bleibt das Marktumfeld für Anleger herausfordernd. Vor allem schwankende Energiepreise belasten derzeit die exportorientierte deutsche Industrie.
Gestern verbuchten Schwergewichte wie Siemens und Infineon Abschläge zwischen 3 und 5 Prozent. Besonders hart traf es die Merck-Aktie, die nach einem enttäuschenden Ausblick für 2026 um 8,1 Prozent einbrach. In einem solchen Umfeld gewinnen absichernde Instrumente wie der Lyxor ShortDAX Daily (-1x) Inverse UCITS ETF an Bedeutung, da dieser konstruiert ist, um von fallenden Kursen des Leitindex zu profitieren.
Keine Änderungen im DAX-Kader
Abseits der Kursbewegungen sorgte der Indexanbieter STOXX am Mittwoch für Klarheit. Entgegen einiger Spekulationen über einen möglichen Aufstieg der Lufthansa bleibt die Zusammensetzung des DAX 40 unverändert. Für Produkte, die den ShortDAX Index abbilden, bedeutet dies Kontinuität in der Gewichtung für die kommende Periode. Marktexperten werten die Stabilität als Signal, dass Anleger ihren Fokus vorerst auf makroökonomische Faktoren statt auf Umschichtungen innerhalb des Indexkorbs legen können.
Sollten Anleger sofort verkaufen? Oder lohnt sich doch der Einstieg bei Lyxor ShortDAX® Daily (-1x) Inverse UCITS ETF?
Charttechnik und Volatilität
Charttechnisch bleibt die Lage angespannt. Der Index notiert weiterhin unter seinen 50-Tage- und 200-Tage-Linien, was Analysten als Fortsetzung eines negativen Trends interpretieren. Sollte die psychologisch wichtige Marke von 24.000 Punkten nicht nachhaltig zurückerobert werden, könnte der Index weitere Unterstützungszonen im Bereich von 23.290 Punkten testen.
Die Nervosität am Markt zeigt sich auch im Volatilitätsindex VDAX-NEW, der mit 26,93 Punkten ein Sechs-Monats-Hoch erreichte. Anleger blicken nun auf die Reaktion der Europäischen Zentralbank bezüglich der energiegetriebenen Inflation. Die technische Umsetzung der jüngsten Index-Überprüfung erfolgt zum 23. März.
Lyxor ShortDAX® Daily (-1x) Inverse UCITS ETF-Aktie: Kaufen oder verkaufen?! Neue Lyxor ShortDAX® Daily (-1x) Inverse UCITS ETF-Analyse vom 6. März liefert die Antwort:
Die neusten Lyxor ShortDAX® Daily (-1x) Inverse UCITS ETF-Zahlen sprechen eine klare Sprache: Dringender Handlungsbedarf für Lyxor ShortDAX® Daily (-1x) Inverse UCITS ETF-Aktionäre. Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Sie lieber verkaufen? In der aktuellen Gratis-Analyse vom 6. März erfahren Sie was jetzt zu tun ist.
Lyxor ShortDAX® Daily (-1x) Inverse UCITS ETF: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...
Wiener Börse Party #1109: ATX weiter leicht erholt, Verbund, FACC und Andritz gesucht, Wiener Börse grosser Profiteur dieser Marktphase
Bildnachweis
1.
Trading
Aktien auf dem Radar:FACC, RHI Magnesita, Amag, Agrana, Austriacard Holdings AG, Kapsch TrafficCom, Wolford, UBM, AT&S, DO&CO, Rath AG, RBI, Verbund, Wienerberger, Warimpex, Zumtobel, Palfinger, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, Flughafen Wien, CA Immo, EuroTeleSites AG, CPI Europe AG, Österreichische Post, Telekom Austria.
Random Partner
Erste Asset Management
Die Erste Asset Management versteht sich als internationaler Vermögensverwalter und Asset Manager mit einer starken Position in Zentral- und Osteuropa. Hinter der Erste Asset Management steht die Finanzkraft der Erste Group Bank AG. Den Kunden wird ein breit gefächertes Spektrum an Investmentfonds und Vermögensverwaltungslösungen geboten.
>> Besuchen Sie 54 weitere Partner auf boerse-social.com/partner
Latest Blogs
» ServiceNow Aktie: Systemchaos kostet Stunden ( Finanztrends)
» Deutsche Telekom Aktie: Sicherheitsoffensive in Griechenland ( Finanztre...
» iShares MSCI World ETF: USA-Anteil sinkt ( Finanztrends)
» Renten steigen 2026 überraschend kräftig um 4,24 Prozent ( Finanztrends)
» Bürgergeld-Abschaffung: Bundestag beschließt schärfere Grundsicherung ( ...
» Personalmanagement in Deutschland vor historischer Wende ( Finanztrends)
» BMO EAFE ESG ETF: Fokus auf Nachhaltigkeit ( Finanztrends)
» Sokensha Aktie: Geschäftsjahresende naht ( Finanztrends)
» Stratec Aktie: Neues Jahrestief ( Finanztrends)
» Grundsicherung ersetzt Bürgergeld: Bundestag beschließt schärfere Sozial...
Useletter
Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab.
Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.
Newsletter abonnieren
Runplugged
Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
(kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)
per Newsletter erhalten
- iShares MSCI World ETF: USA-Anteil sinkt ( Finanz...
- Deutsche Telekom Aktie: Sicherheitsoffensive in G...
- ServiceNow Aktie: Systemchaos kostet Stunden ( Fi...
- Personalmanagement in Deutschland vor historische...
- Bürgergeld-Abschaffung: Bundestag beschließt schä...
- Renten steigen 2026 überraschend kräftig um 4,24 ...
Featured Partner Video
SportWoche ÖTV-Spitzentennis Podcast: Rückgänge in den Ranks und bei den Punkten, dafür jetzt 4x Top100 und eine neue Landing Page
Presented by mumak.me und win2day. Wir haben insgesamt weitere Rückgänge in den Rankings und bei den Punkten, dafür aber erstmals in der Ära dieses Podcasts vier mal Österreich in den Top100. Und e...
Books josefchladek.com
Joselito Verschaeve
As Long as the Sun Lasts
2025
Void
Jan Tschichold
Typografische Entwurfstechnik
1932
Akadem. Verlag Dr. Fr. Wedekind & Co
Olga Ignatovich
In the Shadow of the Big Brother
2025
Arthur Bondar Collection WWII
Siri Kaur
Sistermoon
2025
Void