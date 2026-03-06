SOCIAL

NETWORK

Ich stimme der Verwendung von Cookies zu. Auch wenn ich diese Website weiter nutze, gilt dies als Zustimmung.

Bitte lesen und akzeptieren Sie die Datenschutzinformation und Cookie-Informationen, damit Sie unser Angebot weiter nutzen können. Natürlich können Sie diese Einwilligung jederzeit widerrufen.





Impressum | Cookies

SOCIAL

NETWORK

Die Homebase
österreichischer Aktien
NEU

DAX: Kampf um 24.000 Punkte ( Finanztrends)

06.03.2026, 3042 Zeichen

Der DAX versucht sich zum Wochenabschluss an einer Stabilisierung, nachdem geopolitische Spannungen den Index zuletzt unter Druck gesetzt hatten. Heute legte das Barometer leicht um 0,43 Prozent auf 23.919 Punkte zu. Doch reicht dieser zaghafte Zuwachs aus, um die jüngste Korrektur zu beenden?

Korrekturdruck und Markttreiber

Nachdem der DAX 40 Mitte Januar ein Allzeithoch bei 25.507 Punkten markiert hatte, rutschte er Anfang dieser Woche auf ein Mehrmonatstief bei 23.725 Punkten ab. Mit einem Rückgang von 1,88 Prozent im vergangenen Monat bleibt das Marktumfeld für Anleger herausfordernd. Vor allem schwankende Energiepreise belasten derzeit die exportorientierte deutsche Industrie.

Gestern verbuchten Schwergewichte wie Siemens und Infineon Abschläge zwischen 3 und 5 Prozent. Besonders hart traf es die Merck-Aktie, die nach einem enttäuschenden Ausblick für 2026 um 8,1 Prozent einbrach. In einem solchen Umfeld gewinnen absichernde Instrumente wie der Lyxor ShortDAX Daily (-1x) Inverse UCITS ETF an Bedeutung, da dieser konstruiert ist, um von fallenden Kursen des Leitindex zu profitieren.

Keine Änderungen im DAX-Kader

Abseits der Kursbewegungen sorgte der Indexanbieter STOXX am Mittwoch für Klarheit. Entgegen einiger Spekulationen über einen möglichen Aufstieg der Lufthansa bleibt die Zusammensetzung des DAX 40 unverändert. Für Produkte, die den ShortDAX Index abbilden, bedeutet dies Kontinuität in der Gewichtung für die kommende Periode. Marktexperten werten die Stabilität als Signal, dass Anleger ihren Fokus vorerst auf makroökonomische Faktoren statt auf Umschichtungen innerhalb des Indexkorbs legen können.

Anzeige

Sollten Anleger sofort verkaufen? Oder lohnt sich doch der Einstieg bei Lyxor ShortDAX® Daily (-1x) Inverse UCITS ETF?

Charttechnik und Volatilität

Charttechnisch bleibt die Lage angespannt. Der Index notiert weiterhin unter seinen 50-Tage- und 200-Tage-Linien, was Analysten als Fortsetzung eines negativen Trends interpretieren. Sollte die psychologisch wichtige Marke von 24.000 Punkten nicht nachhaltig zurückerobert werden, könnte der Index weitere Unterstützungszonen im Bereich von 23.290 Punkten testen.

Die Nervosität am Markt zeigt sich auch im Volatilitätsindex VDAX-NEW, der mit 26,93 Punkten ein Sechs-Monats-Hoch erreichte. Anleger blicken nun auf die Reaktion der Europäischen Zentralbank bezüglich der energiegetriebenen Inflation. Die technische Umsetzung der jüngsten Index-Überprüfung erfolgt zum 23. März.

Anzeige

Lyxor ShortDAX® Daily (-1x) Inverse UCITS ETF-Aktie: Kaufen oder verkaufen?! Neue Lyxor ShortDAX® Daily (-1x) Inverse UCITS ETF-Analyse vom 6. März liefert die Antwort:

Die neusten Lyxor ShortDAX® Daily (-1x) Inverse UCITS ETF-Zahlen sprechen eine klare Sprache: Dringender Handlungsbedarf für Lyxor ShortDAX® Daily (-1x) Inverse UCITS ETF-Aktionäre. Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Sie lieber verkaufen? In der aktuellen Gratis-Analyse vom 6. März erfahren Sie was jetzt zu tun ist.

Lyxor ShortDAX® Daily (-1x) Inverse UCITS ETF: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...


(06.03.2026)

BSN Podcasts
Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

Wiener Börse Party #1109: ATX weiter leicht erholt, Verbund, FACC und Andritz gesucht, Wiener Börse grosser Profiteur dieser Marktphase




 

Bildnachweis

1. Trading

Aktien auf dem Radar:FACC, RHI Magnesita, Amag, Agrana, Austriacard Holdings AG, Kapsch TrafficCom, Wolford, UBM, AT&S, DO&CO, Rath AG, RBI, Verbund, Wienerberger, Warimpex, Zumtobel, Palfinger, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, Flughafen Wien, CA Immo, EuroTeleSites AG, CPI Europe AG, Österreichische Post, Telekom Austria.

Random Partner

Erste Asset Management
Die Erste Asset Management versteht sich als internationaler Vermögensverwalter und Asset Manager mit einer starken Position in Zentral- und Osteuropa. Hinter der Erste Asset Management steht die Finanzkraft der Erste Group Bank AG. Den Kunden wird ein breit gefächertes Spektrum an Investmentfonds und Vermögensverwaltungslösungen geboten.

>> Besuchen Sie 54 weitere Partner auf boerse-social.com/partner


 Latest Blogs

» ServiceNow Aktie: Systemchaos kostet Stunden ( Finanztrends)

» Deutsche Telekom Aktie: Sicherheitsoffensive in Griechenland ( Finanztre...

» iShares MSCI World ETF: USA-Anteil sinkt ( Finanztrends)

» Renten steigen 2026 überraschend kräftig um 4,24 Prozent ( Finanztrends)

» Bürgergeld-Abschaffung: Bundestag beschließt schärfere Grundsicherung ( ...

» Personalmanagement in Deutschland vor historischer Wende ( Finanztrends)

» BMO EAFE ESG ETF: Fokus auf Nachhaltigkeit ( Finanztrends)

» Sokensha Aktie: Geschäftsjahresende naht ( Finanztrends)

» Stratec Aktie: Neues Jahrestief ( Finanztrends)

» Grundsicherung ersetzt Bürgergeld: Bundestag beschließt schärfere Sozial...


Useletter

Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab. Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.

Newsletter abonnieren

Runplugged

Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
(kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)

per Newsletter erhalten


Meistgelesen
>> mehr
XRP: Politik bremst ( Finanztrends)
Impact Silver Aktie: Zahlen im Anmarsch ( Finanztrends)
Leonardo Aktie: Milliarden-Deal bestätigt ( Finanztrends)
Wiener Börse: ATX gibt am Freitag 0,62 Prozent ab
Palantir Aktie: Rückenwind ( Finanztrends)
Wie DO&CO, Verbund, AT&S, Wienerberger, SBO und OMV für Gesprächsstoff im ATX sorgten




PIR-Zeichnungsprodukte
Newsflow
>> mehr
Börse Social Club Board
>> mehr
    wikifolio-Trades Austro-Aktien 21-22: Kontron(1)
    wikifolio-Trades Austro-Aktien 20-21: Verbund(1), Zumtobel(1), Kontron(1)
    wikifolio-Trades Austro-Aktien 19-20: EVN(1), OMV(1)
    wikifolio-Trades Austro-Aktien 18-19: Zumtobel(3), Verbund(1), EVN(1)
    Star der Stunde: Telekom Austria 1.93%, Rutsch der Stunde: Bajaj Mobility AG -1.42%
    wikifolio-Trades Austro-Aktien 17-18: Verbund(2), Zumtobel(1), Bawag(1), Addiko Bank(1), Erste Group(1), AT&S(1)
    Star der Stunde: SBO 1.9%, Rutsch der Stunde: UBM -1.97%
    wikifolio-Trades Austro-Aktien 16-17: Strabag(3), OMV(2), AT&S(2), Kontron(2), Verbund(2), Erste Group(1), RBI(1), Porr(1)
    Star der Stunde: Rosenbauer 2.26%, Rutsch der Stunde: Zumtobel -1.79%
    Featured Partner Video

    SportWoche ÖTV-Spitzentennis Podcast: Rückgänge in den Ranks und bei den Punkten, dafür jetzt 4x Top100 und eine neue Landing Page

    Presented by mumak.me und win2day. Wir haben insgesamt weitere Rückgänge in den Rankings und bei den Punkten, dafür aber erstmals in der Ära dieses Podcasts vier mal Österreich in den Top100. Und e...

    Books josefchladek.com

    Tehching Hsieh
    One Year Performance 1978–1979
    2025
    Void

    Mikio Tobara
    Document Miseinen (遠原　美喜男
    1980
    Seven Sha

    Jerker Andersson
    ABC Diary
    2025
    Self published

    Anna Fabricius
    Home is where work is
    2024
    Self published

    Livio Piatti
    zooreal
    2003
    Kontrast Verlag



    Autor: Finanztrends

    06.03.2026, 3042 Zeichen

    Der DAX versucht sich zum Wochenabschluss an einer Stabilisierung, nachdem geopolitische Spannungen den Index zuletzt unter Druck gesetzt hatten. Heute legte das Barometer leicht um 0,43 Prozent auf 23.919 Punkte zu. Doch reicht dieser zaghafte Zuwachs aus, um die jüngste Korrektur zu beenden?

    Korrekturdruck und Markttreiber

    Nachdem der DAX 40 Mitte Januar ein Allzeithoch bei 25.507 Punkten markiert hatte, rutschte er Anfang dieser Woche auf ein Mehrmonatstief bei 23.725 Punkten ab. Mit einem Rückgang von 1,88 Prozent im vergangenen Monat bleibt das Marktumfeld für Anleger herausfordernd. Vor allem schwankende Energiepreise belasten derzeit die exportorientierte deutsche Industrie.

    Gestern verbuchten Schwergewichte wie Siemens und Infineon Abschläge zwischen 3 und 5 Prozent. Besonders hart traf es die Merck-Aktie, die nach einem enttäuschenden Ausblick für 2026 um 8,1 Prozent einbrach. In einem solchen Umfeld gewinnen absichernde Instrumente wie der Lyxor ShortDAX Daily (-1x) Inverse UCITS ETF an Bedeutung, da dieser konstruiert ist, um von fallenden Kursen des Leitindex zu profitieren.

    Keine Änderungen im DAX-Kader

    Abseits der Kursbewegungen sorgte der Indexanbieter STOXX am Mittwoch für Klarheit. Entgegen einiger Spekulationen über einen möglichen Aufstieg der Lufthansa bleibt die Zusammensetzung des DAX 40 unverändert. Für Produkte, die den ShortDAX Index abbilden, bedeutet dies Kontinuität in der Gewichtung für die kommende Periode. Marktexperten werten die Stabilität als Signal, dass Anleger ihren Fokus vorerst auf makroökonomische Faktoren statt auf Umschichtungen innerhalb des Indexkorbs legen können.

    Anzeige

    Sollten Anleger sofort verkaufen? Oder lohnt sich doch der Einstieg bei Lyxor ShortDAX® Daily (-1x) Inverse UCITS ETF?

    Charttechnik und Volatilität

    Charttechnisch bleibt die Lage angespannt. Der Index notiert weiterhin unter seinen 50-Tage- und 200-Tage-Linien, was Analysten als Fortsetzung eines negativen Trends interpretieren. Sollte die psychologisch wichtige Marke von 24.000 Punkten nicht nachhaltig zurückerobert werden, könnte der Index weitere Unterstützungszonen im Bereich von 23.290 Punkten testen.

    Die Nervosität am Markt zeigt sich auch im Volatilitätsindex VDAX-NEW, der mit 26,93 Punkten ein Sechs-Monats-Hoch erreichte. Anleger blicken nun auf die Reaktion der Europäischen Zentralbank bezüglich der energiegetriebenen Inflation. Die technische Umsetzung der jüngsten Index-Überprüfung erfolgt zum 23. März.

    Anzeige

    Lyxor ShortDAX® Daily (-1x) Inverse UCITS ETF-Aktie: Kaufen oder verkaufen?! Neue Lyxor ShortDAX® Daily (-1x) Inverse UCITS ETF-Analyse vom 6. März liefert die Antwort:

    Die neusten Lyxor ShortDAX® Daily (-1x) Inverse UCITS ETF-Zahlen sprechen eine klare Sprache: Dringender Handlungsbedarf für Lyxor ShortDAX® Daily (-1x) Inverse UCITS ETF-Aktionäre. Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Sie lieber verkaufen? In der aktuellen Gratis-Analyse vom 6. März erfahren Sie was jetzt zu tun ist.

    Lyxor ShortDAX® Daily (-1x) Inverse UCITS ETF: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...


    (06.03.2026)

    BSN Podcasts
    Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

    Wiener Börse Party #1109: ATX weiter leicht erholt, Verbund, FACC und Andritz gesucht, Wiener Börse grosser Profiteur dieser Marktphase




     

    Bildnachweis

    1. Trading

    Aktien auf dem Radar:FACC, RHI Magnesita, Amag, Agrana, Austriacard Holdings AG, Kapsch TrafficCom, Wolford, UBM, AT&S, DO&CO, Rath AG, RBI, Verbund, Wienerberger, Warimpex, Zumtobel, Palfinger, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, Flughafen Wien, CA Immo, EuroTeleSites AG, CPI Europe AG, Österreichische Post, Telekom Austria.

    Random Partner

    Erste Asset Management
    Die Erste Asset Management versteht sich als internationaler Vermögensverwalter und Asset Manager mit einer starken Position in Zentral- und Osteuropa. Hinter der Erste Asset Management steht die Finanzkraft der Erste Group Bank AG. Den Kunden wird ein breit gefächertes Spektrum an Investmentfonds und Vermögensverwaltungslösungen geboten.

    >> Besuchen Sie 54 weitere Partner auf boerse-social.com/partner


     Latest Blogs

    » ServiceNow Aktie: Systemchaos kostet Stunden ( Finanztrends)

    » Deutsche Telekom Aktie: Sicherheitsoffensive in Griechenland ( Finanztre...

    » iShares MSCI World ETF: USA-Anteil sinkt ( Finanztrends)

    » Renten steigen 2026 überraschend kräftig um 4,24 Prozent ( Finanztrends)

    » Bürgergeld-Abschaffung: Bundestag beschließt schärfere Grundsicherung ( ...

    » Personalmanagement in Deutschland vor historischer Wende ( Finanztrends)

    » BMO EAFE ESG ETF: Fokus auf Nachhaltigkeit ( Finanztrends)

    » Sokensha Aktie: Geschäftsjahresende naht ( Finanztrends)

    » Stratec Aktie: Neues Jahrestief ( Finanztrends)

    » Grundsicherung ersetzt Bürgergeld: Bundestag beschließt schärfere Sozial...


    Useletter

    Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab. Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.

    Newsletter abonnieren

    Runplugged

    Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
    (kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)

    per Newsletter erhalten


    Meistgelesen
    >> mehr
    XRP: Politik bremst ( Finanztrends)
    Impact Silver Aktie: Zahlen im Anmarsch ( Finanztrends)
    Leonardo Aktie: Milliarden-Deal bestätigt ( Finanztrends)
    Wiener Börse: ATX gibt am Freitag 0,62 Prozent ab
    Palantir Aktie: Rückenwind ( Finanztrends)
    Wie DO&CO, Verbund, AT&S, Wienerberger, SBO und OMV für Gesprächsstoff im ATX sorgten




    PIR-Zeichnungsprodukte
    Newsflow
    >> mehr
    Börse Social Club Board
    >> mehr
      wikifolio-Trades Austro-Aktien 21-22: Kontron(1)
      wikifolio-Trades Austro-Aktien 20-21: Verbund(1), Zumtobel(1), Kontron(1)
      wikifolio-Trades Austro-Aktien 19-20: EVN(1), OMV(1)
      wikifolio-Trades Austro-Aktien 18-19: Zumtobel(3), Verbund(1), EVN(1)
      Star der Stunde: Telekom Austria 1.93%, Rutsch der Stunde: Bajaj Mobility AG -1.42%
      wikifolio-Trades Austro-Aktien 17-18: Verbund(2), Zumtobel(1), Bawag(1), Addiko Bank(1), Erste Group(1), AT&S(1)
      Star der Stunde: SBO 1.9%, Rutsch der Stunde: UBM -1.97%
      wikifolio-Trades Austro-Aktien 16-17: Strabag(3), OMV(2), AT&S(2), Kontron(2), Verbund(2), Erste Group(1), RBI(1), Porr(1)
      Star der Stunde: Rosenbauer 2.26%, Rutsch der Stunde: Zumtobel -1.79%
      Featured Partner Video

      SportWoche ÖTV-Spitzentennis Podcast: Rückgänge in den Ranks und bei den Punkten, dafür jetzt 4x Top100 und eine neue Landing Page

      Presented by mumak.me und win2day. Wir haben insgesamt weitere Rückgänge in den Rankings und bei den Punkten, dafür aber erstmals in der Ära dieses Podcasts vier mal Österreich in den Top100. Und e...

      Books josefchladek.com

      Joselito Verschaeve
      As Long as the Sun Lasts
      2025
      Void

      Jan Tschichold
      Typografische Entwurfstechnik
      1932
      Akadem. Verlag Dr. Fr. Wedekind & Co

      Olga Ignatovich
      In the Shadow of the Big Brother
      2025
      Arthur Bondar Collection WWII

      Siri Kaur
      Sistermoon
      2025
      Void

      Anna Fabricius
      Home is where work is
      2024
      Self published

      (c) 2026 FC Chladek Drastil GmbH   |   Impressum   |   Datenschutz- und Cookie-Bestimmungen   |   Realtime Indikationen: L&S   |   End of Day Kurse: TeleTrader   |   Indices Indikationen: Deutsche Bank   |   Gowork.de