06.03.2026, 3042 Zeichen

Der DAX versucht sich zum Wochenabschluss an einer Stabilisierung, nachdem geopolitische Spannungen den Index zuletzt unter Druck gesetzt hatten. Heute legte das Barometer leicht um 0,43 Prozent auf 23.919 Punkte zu. Doch reicht dieser zaghafte Zuwachs aus, um die jüngste Korrektur zu beenden?

Korrekturdruck und Markttreiber

Nachdem der DAX 40 Mitte Januar ein Allzeithoch bei 25.507 Punkten markiert hatte, rutschte er Anfang dieser Woche auf ein Mehrmonatstief bei 23.725 Punkten ab. Mit einem Rückgang von 1,88 Prozent im vergangenen Monat bleibt das Marktumfeld für Anleger herausfordernd. Vor allem schwankende Energiepreise belasten derzeit die exportorientierte deutsche Industrie.

Gestern verbuchten Schwergewichte wie Siemens und Infineon Abschläge zwischen 3 und 5 Prozent. Besonders hart traf es die Merck-Aktie, die nach einem enttäuschenden Ausblick für 2026 um 8,1 Prozent einbrach. In einem solchen Umfeld gewinnen absichernde Instrumente wie der Lyxor ShortDAX Daily (-1x) Inverse UCITS ETF an Bedeutung, da dieser konstruiert ist, um von fallenden Kursen des Leitindex zu profitieren.

Keine Änderungen im DAX-Kader

Abseits der Kursbewegungen sorgte der Indexanbieter STOXX am Mittwoch für Klarheit. Entgegen einiger Spekulationen über einen möglichen Aufstieg der Lufthansa bleibt die Zusammensetzung des DAX 40 unverändert. Für Produkte, die den ShortDAX Index abbilden, bedeutet dies Kontinuität in der Gewichtung für die kommende Periode. Marktexperten werten die Stabilität als Signal, dass Anleger ihren Fokus vorerst auf makroökonomische Faktoren statt auf Umschichtungen innerhalb des Indexkorbs legen können.