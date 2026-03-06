SOCIAL

NETWORK

Ich stimme der Verwendung von Cookies zu. Auch wenn ich diese Website weiter nutze, gilt dies als Zustimmung.

Bitte lesen und akzeptieren Sie die Datenschutzinformation und Cookie-Informationen, damit Sie unser Angebot weiter nutzen können. Natürlich können Sie diese Einwilligung jederzeit widerrufen.





Impressum | Cookies

SOCIAL

NETWORK

Die Homebase
österreichischer Aktien
NEU

GoldMining Aktie: Strategische Personalie ( Finanztrends)

06.03.2026, 2671 Zeichen

GoldMining Inc. stellt die Weichen für die nächste Entwicklungsphase seiner Projekte in Nord- und Südamerika. Mit der Ernennung von Imola Götz zur neuen Vizepräsidentin für Projektentwicklung holt sich das Unternehmen internationale Expertise ins Management-Team. Ziel ist es, die umfangreichen Rohstoffvorkommen effizienter in Richtung konkreter Produktionsphasen zu führen.

Expertise für das Portfolio

Imola Götz übernimmt ihre neue Position mit Wirkung zum 5. März 2026. Als Bergbauingenieurin bringt sie über 30 Jahre Branchenerfahrung mit, die sie unter anderem bei Schwergewichten wie Newmont, Goldcorp und Royal Gold gesammelt hat. Ihre Aufgabe ist klar definiert: Sie koordiniert künftig die Bereiche Engineering, Beschaffung und Projektsteuerung.

Als sogenannte „Qualified Person“ nach geltenden Industriestandards soll sie die technische Integration vorantreiben. Das Hauptaugenmerk liegt dabei darauf, die bestehenden Ressourcenbestände des Unternehmens zu validieren und sie in reifere Entwicklungsstadien zu überführen. Dieser Fokus auf die Projektmaturierung ist Teil einer breiteren Strategie, den inneren Wert der vorhandenen Assets zu maximieren.

Fokus auf operative Effizienz

Für Anleger ist dieser Schritt ein Signal für die Professionalisierung der internen Abläufe. In einem Marktumfeld, in dem die bloße Entdeckung von Vorkommen oft nicht mehr ausreicht, rückt die technische Machbarkeit und Kostenkontrolle zunehmend in den Vordergrund. GoldMining versucht durch die personelle Verstärkung, die operative Effizienz bei seinen Interessen in ganz Amerika zu steigern.

Anzeige

Sollten Anleger sofort verkaufen? Oder lohnt sich doch der Einstieg bei Goldmining?

Die Aktie reagierte heute positiv auf die Nachrichten und legte um 1,78 % auf 1,37 Euro zu. Damit setzt sich der bisherige Erfolgskurs des laufenden Jahres fort, in dem der Titel seit Jahresbeginn bereits um gut 30 % steigen konnte.

Der Erfolg dieser Personalentscheidung wird sich langfristig daran messen lassen, wie schnell GoldMining konkrete Fortschritte bei der Projektentwicklung vorweisen kann. Die Stärkung der technischen Führungsebene ist dabei ein notwendiger Schritt, um die Projekte durch die komplexen Phasen der technischen Planung und wirtschaftlichen Bewertung zu steuern.

Anzeige

Goldmining-Aktie: Kaufen oder verkaufen?! Neue Goldmining-Analyse vom 6. März liefert die Antwort:

Die neusten Goldmining-Zahlen sprechen eine klare Sprache: Dringender Handlungsbedarf für Goldmining-Aktionäre. Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Sie lieber verkaufen? In der aktuellen Gratis-Analyse vom 6. März erfahren Sie was jetzt zu tun ist.

Goldmining: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...


(06.03.2026)

BSN Podcasts
Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

Wiener Börse Party #1109: ATX weiter leicht erholt, Verbund, FACC und Andritz gesucht, Wiener Börse grosser Profiteur dieser Marktphase




 

Bildnachweis

1. Trading

Aktien auf dem Radar:FACC, RHI Magnesita, Amag, Agrana, Austriacard Holdings AG, Kapsch TrafficCom, Wolford, UBM, AT&S, DO&CO, Rath AG, RBI, Verbund, Wienerberger, Warimpex, Zumtobel, Palfinger, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, Flughafen Wien, CA Immo, EuroTeleSites AG, CPI Europe AG, Österreichische Post, Telekom Austria, Infineon.

Random Partner

WEB Windenergie AG
Die WEB Windenergie AG projektiert und betreibt Kraftwerke auf Basis Erneuerbarer Energien mit besonderem Schwerpunkt auf Windkraft. Die derzeit 339 Kraftwerke haben eine Gesamtleistung von 781 MW (Stand: 12.08.2025). Neben Österreich ist das Unternehmen in Deutschland, Frankreich, Italien, der Slowakei, Tschechien, Kanada und den USA tätig.

>> Besuchen Sie 54 weitere Partner auf boerse-social.com/partner


 Latest Blogs

» Solana Company Aktie: Kurswechsel ( Finanztrends)

» Electro Optic Systems Aktie: Expansion läuft ( Finanztrends)

» Funkwerk Aktie: Börsensegment schließt ( Finanztrends)

» JPMorgan Aktie: Schelte aus Washington ( Finanztrends)

» Carl Zeiss Meditec Aktie: Abstieg in SDAX ( Finanztrends)

» AMD Aktie: Exportbremsen? ( Finanztrends)

» BlackRock Aktie: Liquiditätskrise erschüttert Markt ( Finanztrends)

» Prospect Ventures Aktie: Strategische Weichenstellung ( Finanztrends)

» Newmont Aktie: Rekord-Jahr trifft auf neue Herausforderungen ( Finanztre...

» Ann Joo Resources Aktie: Interne Umstrukturierung ( Finanztrends)


Useletter

Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab. Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.

Newsletter abonnieren

Runplugged

Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
(kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)

per Newsletter erhalten


Meistgelesen
>> mehr
Deutsche Telekom Aktie: Sicherheitsoffensive in Griechenland ( Finanztrends)
Miss Vienna Wahl 2013: Das sind die Teilnehmerinnen
Klarna Group Plc erläutert die Abläufe beim Auslaufen der Lock-up-Frist am 9. März
iShares MSCI World ETF: USA-Anteil sinkt ( Finanztrends)
ServiceNow Aktie: Systemchaos kostet Stunden ( Finanztrends)
Österreich-Depots: Weekend Bilanz (Depot Kommentar)




PIR-Zeichnungsprodukte
Newsflow
>> mehr
Börse Social Club Board
>> mehr
    #gabb #2055
    Featured Partner Video

    Wiener Börse Party #1091: ATX nach weiterem Rekord etwas schwächer, FACC und Wienerberger gesucht, Christian Hromatka läutet die Bell

    Die Wiener Börse Party ist ein Podcastprojekt für Audio-CD.at von Christian Drastil Comm.. Unter dem Motto „Market & Me“ berichtet Christian Drastil über das Tagesgeschehen an der Wiener Börse. Inh...

    Books josefchladek.com

    Pedro J. Saavedra
    Donde el viento da la vuelta
    2023
    Self published

    Mikio Tobara
    Document Miseinen (遠原　美喜男
    1980
    Seven Sha

    Jerker Andersson
    ABC Diary
    2025
    Self published

    Ray K. Metzker
    City Lux
    2025
    Ludion Publishers

    Siri Kaur
    Sistermoon
    2025
    Void



    Autor: Finanztrends

    06.03.2026, 2671 Zeichen

    GoldMining Inc. stellt die Weichen für die nächste Entwicklungsphase seiner Projekte in Nord- und Südamerika. Mit der Ernennung von Imola Götz zur neuen Vizepräsidentin für Projektentwicklung holt sich das Unternehmen internationale Expertise ins Management-Team. Ziel ist es, die umfangreichen Rohstoffvorkommen effizienter in Richtung konkreter Produktionsphasen zu führen.

    Expertise für das Portfolio

    Imola Götz übernimmt ihre neue Position mit Wirkung zum 5. März 2026. Als Bergbauingenieurin bringt sie über 30 Jahre Branchenerfahrung mit, die sie unter anderem bei Schwergewichten wie Newmont, Goldcorp und Royal Gold gesammelt hat. Ihre Aufgabe ist klar definiert: Sie koordiniert künftig die Bereiche Engineering, Beschaffung und Projektsteuerung.

    Als sogenannte „Qualified Person“ nach geltenden Industriestandards soll sie die technische Integration vorantreiben. Das Hauptaugenmerk liegt dabei darauf, die bestehenden Ressourcenbestände des Unternehmens zu validieren und sie in reifere Entwicklungsstadien zu überführen. Dieser Fokus auf die Projektmaturierung ist Teil einer breiteren Strategie, den inneren Wert der vorhandenen Assets zu maximieren.

    Fokus auf operative Effizienz

    Für Anleger ist dieser Schritt ein Signal für die Professionalisierung der internen Abläufe. In einem Marktumfeld, in dem die bloße Entdeckung von Vorkommen oft nicht mehr ausreicht, rückt die technische Machbarkeit und Kostenkontrolle zunehmend in den Vordergrund. GoldMining versucht durch die personelle Verstärkung, die operative Effizienz bei seinen Interessen in ganz Amerika zu steigern.

    Anzeige

    Sollten Anleger sofort verkaufen? Oder lohnt sich doch der Einstieg bei Goldmining?

    Die Aktie reagierte heute positiv auf die Nachrichten und legte um 1,78 % auf 1,37 Euro zu. Damit setzt sich der bisherige Erfolgskurs des laufenden Jahres fort, in dem der Titel seit Jahresbeginn bereits um gut 30 % steigen konnte.

    Der Erfolg dieser Personalentscheidung wird sich langfristig daran messen lassen, wie schnell GoldMining konkrete Fortschritte bei der Projektentwicklung vorweisen kann. Die Stärkung der technischen Führungsebene ist dabei ein notwendiger Schritt, um die Projekte durch die komplexen Phasen der technischen Planung und wirtschaftlichen Bewertung zu steuern.

    Anzeige

    Goldmining-Aktie: Kaufen oder verkaufen?! Neue Goldmining-Analyse vom 6. März liefert die Antwort:

    Die neusten Goldmining-Zahlen sprechen eine klare Sprache: Dringender Handlungsbedarf für Goldmining-Aktionäre. Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Sie lieber verkaufen? In der aktuellen Gratis-Analyse vom 6. März erfahren Sie was jetzt zu tun ist.

    Goldmining: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...


    (06.03.2026)

    BSN Podcasts
    Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

    Wiener Börse Party #1109: ATX weiter leicht erholt, Verbund, FACC und Andritz gesucht, Wiener Börse grosser Profiteur dieser Marktphase




     

    Bildnachweis

    1. Trading

    Aktien auf dem Radar:FACC, RHI Magnesita, Amag, Agrana, Austriacard Holdings AG, Kapsch TrafficCom, Wolford, UBM, AT&S, DO&CO, Rath AG, RBI, Verbund, Wienerberger, Warimpex, Zumtobel, Palfinger, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, Flughafen Wien, CA Immo, EuroTeleSites AG, CPI Europe AG, Österreichische Post, Telekom Austria, Infineon.

    Random Partner

    WEB Windenergie AG
    Die WEB Windenergie AG projektiert und betreibt Kraftwerke auf Basis Erneuerbarer Energien mit besonderem Schwerpunkt auf Windkraft. Die derzeit 339 Kraftwerke haben eine Gesamtleistung von 781 MW (Stand: 12.08.2025). Neben Österreich ist das Unternehmen in Deutschland, Frankreich, Italien, der Slowakei, Tschechien, Kanada und den USA tätig.

    >> Besuchen Sie 54 weitere Partner auf boerse-social.com/partner


     Latest Blogs

    » Solana Company Aktie: Kurswechsel ( Finanztrends)

    » Electro Optic Systems Aktie: Expansion läuft ( Finanztrends)

    » Funkwerk Aktie: Börsensegment schließt ( Finanztrends)

    » JPMorgan Aktie: Schelte aus Washington ( Finanztrends)

    » Carl Zeiss Meditec Aktie: Abstieg in SDAX ( Finanztrends)

    » AMD Aktie: Exportbremsen? ( Finanztrends)

    » BlackRock Aktie: Liquiditätskrise erschüttert Markt ( Finanztrends)

    » Prospect Ventures Aktie: Strategische Weichenstellung ( Finanztrends)

    » Newmont Aktie: Rekord-Jahr trifft auf neue Herausforderungen ( Finanztre...

    » Ann Joo Resources Aktie: Interne Umstrukturierung ( Finanztrends)


    Useletter

    Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab. Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.

    Newsletter abonnieren

    Runplugged

    Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
    (kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)

    per Newsletter erhalten


    Meistgelesen
    >> mehr
    Deutsche Telekom Aktie: Sicherheitsoffensive in Griechenland ( Finanztrends)
    Miss Vienna Wahl 2013: Das sind die Teilnehmerinnen
    Klarna Group Plc erläutert die Abläufe beim Auslaufen der Lock-up-Frist am 9. März
    iShares MSCI World ETF: USA-Anteil sinkt ( Finanztrends)
    ServiceNow Aktie: Systemchaos kostet Stunden ( Finanztrends)
    Österreich-Depots: Weekend Bilanz (Depot Kommentar)




    PIR-Zeichnungsprodukte
    Newsflow
    >> mehr
    Börse Social Club Board
    >> mehr
      #gabb #2055
      Featured Partner Video

      Wiener Börse Party #1091: ATX nach weiterem Rekord etwas schwächer, FACC und Wienerberger gesucht, Christian Hromatka läutet die Bell

      Die Wiener Börse Party ist ein Podcastprojekt für Audio-CD.at von Christian Drastil Comm.. Unter dem Motto „Market & Me“ berichtet Christian Drastil über das Tagesgeschehen an der Wiener Börse. Inh...

      Books josefchladek.com

      Léon-Paul Fargue & Roger Parry & Fabian Loris
      Banalité
      1930
      Librairie Gallimard

      Henrik Spohler
      Flatlands
      2023
      Hartmann Projects

      Thonet
      Stahlrohrmöbel (Catalogue 1934)
      1934
      Selbstverlag

      Mikio Tobara
      Document Miseinen (遠原　美喜男
      1980
      Seven Sha

      Pia Paulina Guilmoth & Jesse Bull Saffire
      Fishworm
      2025
      Void

      (c) 2026 FC Chladek Drastil GmbH   |   Impressum   |   Datenschutz- und Cookie-Bestimmungen   |   Realtime Indikationen: L&S   |   End of Day Kurse: TeleTrader   |   Indices Indikationen: Deutsche Bank   |   Gowork.de