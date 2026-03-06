Quantensichere Plattformen gegen KI-Angriffe im Aufwind ( Finanztrends)

06.03.2026, 5325 Zeichen

Die digitale Sicherheit steht vor einer doppelten Revolution: KI-generierte Cyberangriffe und Quantencomputer bedrohen gleichzeitig die Grundfesten der Verschlüsselung. Diese Woche gab es entscheidende Fortschritte bei der Abwehr.

Die erste Märzwoche 2026 markiert einen Wendepunkt im digitalen Sicherheitswettlauf. Während künstliche Intelligenz hochsophistizierte Cyberangriffe generiert, rückt die Ära der Quantencomputer näher, die heutige Verschlüsselung knacken könnten. Als Antwort darauf haben Forschung und Industrie konkrete, quantensichere Authentifizierungsplattformen vorgestellt.

Digitale Tresore gegen KI-Manipulation

Angesichts einer Flut überzeugender KI-Deepfakes wird die Echtheitsprüfung digitaler Medien immer schwieriger. Forscher der Florida International University präsentierten am 2. März ein quantensicheres Verschlüsselungssystem, das Inhalte sowohl vor KI-Manipulation als auch vor künftigen Quantenangriffen schützt.

Die von der US-Armee finanzierte Methode kombiniert post-quantum-Kryptografie mit sicherer Datenübertragung. Sie erstellt einen digitalen Tresor, der Videos und sensible Daten mit kryptografischen Schlüsseln verschlüsselt. Nur autorisierte Nutzer können diese entschlüsseln. In Tests übertraf das System vergleichbare Verschlüsselungstechniken um 10 bis 15 Prozent, indem es ausnutzbare Datenmuster deutlich reduzierte. Dies bietet einen robusten Schutz vor Identitätsdiebstahl und Desinformationskampagnen.

Googles Quanten-Update für das Web

Auch das Fundament des Internets, die HTTPS-Authentifizierung, erhält ein Quanten-Update. Googles Chrome-Team hat einen Fahrplan vorgestellt, um Zertifikate gegen Quantencomputer zu härten. Die größte Hürde ist die Datenmenge: Herkömmliche quantensichere Zertifikate sind viel größer und würden das Internet spürbar verlangsamen.

Die Lösung heißt Merkle Tree Certificates. Dabei signiert eine Zertifizierungsstelle einen einzigen „Baumkopf“, der Millionen einzelner Zertifikate repräsentiert. Webbrowser erhalten nur einen winzigen Nachweis der Zugehörigkeit, nicht die gesamte Kette. Google testet die Machbarkeit derzeit mit Cloudflare. Externe Anbieter sollen ab dem ersten Quartal 2027 einsteigen können. Ein dedizierter, quantenresistenter Root-Store für Chrome ist für das dritte Quartal 2027 geplant.

Passwortlose Sicherheit für Kleinstgeräte

Nicht nur Software, auch die Hardware muss mitziehen. Das aus der Universität Leeds ausgegründete Unternehmen Cavero Quantum stellte am 5. März eine post-quantum-Kryptografie für leistungsschwache Geräte vor.

Die neue Technologie passt auf Bauteile so klein wie eine SIM-Karte. Das ermöglicht quantensichere Authentifizierung für IoT-Geräte, industrielle Sensoren und eingebettete Systeme, denen die Rechenkraft für komplexe Kryptografie fehlt. Die Plattform ist zudem vollständig passwortlos – ein entscheidender Vorteil. Denn statische Passwörter, Hardware-Tokens und SMS-Codes werden zunehmend von KI-gesteuerten Phishing-Kampagnen abgefangen. Die Lösung etabliert eine reibungslose, mathematisch sichere Verbindung zwischen zwei Parteien.