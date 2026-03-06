VdK warnt vor sozialer Schieflage durch Lastenverschiebung ( Finanztrends)

06.03.2026, 5740 Zeichen

Der Sozialverband VdK schlägt Alarm: Die Politik verschiebe zunehmend Finanzlasten auf Krankenversicherte, Rentner und Mieter. Anlässlich der aktuellen Grundsicherungsreform und angesichts eines drohenden Milliardendefizits in der Pflegeversicherung fordert der Verband grundlegende Systemreformen. Solidarität dürfe nicht einseitig von den Beitragszahlern getragen werden.

Die Finanzlücke klafft immer weiter auf. Allein für die Pflegeversicherung prognostizieren Experten 2026 ein Defizit von 3,5 Milliarden Euro. VdK-Präsidentin Vera Bentele stellt klar: „Diese Last darf nicht auf die Versicherten abgewälzt werden.“ Der Verband fordert ein Ausgabemoratorium, betont aber, dass die Qualität der Versorgung nicht leiden dürfe.

Bislang, so die Kritik, hätten Sparmaßnahmen vor allem die Patienten und Beitragszahler belastet. Das soll sich ändern. „Wer vom System profitiert, muss auch angemessen zur Finanzierung beitragen“, sagt Bentele und zielt damit auf die Pharmaindustrie und private Gesundheitskonzerne.

Für eine langfristige Stabilisierung schlägt der VdK vor, die Solidargemeinschaft zu erweitern. Konkret bedeutet das: eine Anhebung der Beitragsbemessungsgrenze und die Öffnung der gesetzlichen Krankenversicherung für alle Beamten bundesweit. So sollen stetige Beitragserhöhungen vermieden werden, die Gering- und Mittelverdiener überproportional treffen.

Rentendebatte: Generationengerechtigkeit in Gefahr

Die Diskussion um die Lastenverschiebung erreicht auch das Rentensystem. Während einige Ökonomen eine künstliche Stabilisierung des Rentenniveaus als Belastung für die jüngere Generation kritisieren, hält der VdK dagegen. Ein Absenken des Niveaus führe direkt in die Altersarmut.

Scharf kritisiert der Verband zudem Pläne, den Bundeszuschuss zur Rentenversicherung zu kürzen. Aus Sicht des VdK ist dies eine klare Verschiebung der Last vom Staatshaushalt auf die Beitragszahler. Gemeinsam mit Gewerkschaften fordert er ein Mindestrentenniveau von 53 Prozent.

Die Finanzierung soll durch eine Allgemeine Rentenversicherung gesichert werden, die auch Politiker, Selbstständige und Beamte umfasst. Obwohl dieses Modell politisch umstritten ist, besteht der VdK darauf: Nur eine breitere Beitragsbasis könne die Generationen gerecht entlasten – rein rechnerisch.

Grundsicherungsreform trifft Mieter hart

Aktuellster Zankapfel ist die Reform der Grundsicherung, die diese Woche beschlossen wurde. In einer Pressemitteilung vom 5. März 2026 verurteilt der VdK die Neuregelung als „Rückschritt für den Sozialstaat“.

Kern der Kritik ist die neue, starre Kostenübernahmegrenze für Unterkunftskosten. Bisher gab es eine einjährige Schonfrist, in der die tatsächliche Miete übernommen wurde. Künftig deckt der Staat nur noch das Eineinhalbfache der ortsüblichen Vergleichsmiete.

Diese Regelung schiebe die Last explodierender Mietkosten direkt auf die Betroffenen ab, so der VdK. Statt das Problem fehlenden bezahlbaren Wohnraums zu lösen, treibe die Politik Menschen in Mietsschulden und mögliche Obdachlosigkeit. Mieter für einen überhitzten Immobilienmarkt bestrafen zu wollen, sei eine fatale Fehlsteuerung.