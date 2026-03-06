SOCIAL

NETWORK

Ich stimme der Verwendung von Cookies zu. Auch wenn ich diese Website weiter nutze, gilt dies als Zustimmung.

Bitte lesen und akzeptieren Sie die Datenschutzinformation und Cookie-Informationen, damit Sie unser Angebot weiter nutzen können. Natürlich können Sie diese Einwilligung jederzeit widerrufen.





Impressum | Cookies

SOCIAL

NETWORK

Die Homebase
österreichischer Aktien
NEU

Nikko Nikkei Leveraged ETF: Erholung ( Finanztrends)

06.03.2026, 3053 Zeichen

Zwischen technischer Erholung und geopolitischer Unsicherheit: Nach einer turbulenten Woche mit deutlichen Kursverlusten suchte der japanische Markt am Freitag einen Boden. Während die Charttechnik erste Signale zur Stabilisierung liefert, werfen steigende Ölpreise und die anstehende Zinsentscheidung der Bank of Japan ihre Schatten voraus.

Der Nikkei 225 Index stieg heute um 0,62 % auf 55.620,84 Punkte. Damit setzte sich die Erholung vom Donnerstag fort, als der Leitindex mit einem Plus von 2,23 % eine dreitägige Verlustserie beendete. In der ersten Wochenhälfte hatte der Markt aufgrund eskalierender Spannungen im Nahen Osten noch über 5 % an Wert verloren.

Technische Gegenreaktion und Index-Anpassungen

Die Stabilisierung des gehebelten ETFs, der die täglichen Bewegungen des Nikkei 225 verdoppelt, wurde maßgeblich von charttechnischen Faktoren gestützt. Zwischen Dienstag und Donnerstag verteidigte der Index mehrfach erfolgreich seinen gleitenden 50-Tage-Durchschnitt. Kann die charttechnische Unterstützung den fundamentalen Risiken langfristig standhalten?

Zusätzliche Dynamik brachten angekündigte Änderungen in der Indexzusammensetzung des Nikkei 225 durch Nikkei Inc. Solche Rebalancing-Ereignisse führen regelmäßig zu Umschichtungen bei großen Fonds, um die präzise Abbildung des Benchmarks sicherzustellen.

Konjunkturpaket gegen Inflationssorgen

An der Börse führten Technologiewerte wie Fujitsu (+5,15 %) und Industriewerte wie Tokuyama (+5,38 %) die Aufwärtsbewegung an. Demgegenüber standen Verluste in energieintensiven Sektoren. Fuji Electric büßte knapp 6 % ein, da die Sorge vor steigenden Energiekosten infolge des Nahost-Konflikts schwer wiegt. BoJ-Gouverneur Kazuo Ueda warnte bereits vor den Auswirkungen auf die Binnenwirtschaft und die ohnehin steigende Inflation.

Anzeige

Sollten Anleger sofort verkaufen? Oder lohnt sich doch der Einstieg bei Nikko Listed Index Fund Nikkei Leveraged?

Ein Gegengewicht zur Unsicherheit bildet derzeit die „Sanaenomics“-Strategie. Das von Premierministerin Sanae Takaichi vorgeschlagene Konjunkturprogramm im Volumen von 21 Billionen Yen hatte den Nikkei in der Vergangenheit bereits auf Rekordhöhen getrieben.

Am 19. März 2026 rückt die Geldpolitik der Bank of Japan endgültig in den Fokus. Die Marktteilnehmer warten auf konkrete Signale zum weiteren Zinszyklus und zur Reaktion der Notenbank auf die volatilen Ölpreise. Diese Entscheidung wird maßgeblich bestimmen, ob der Nikkei 225 seinen langfristigen Aufwärtstrend fortsetzen kann.

Anzeige

Nikko Listed Index Fund Nikkei Leveraged-Aktie: Kaufen oder verkaufen?! Neue Nikko Listed Index Fund Nikkei Leveraged-Analyse vom 6. März liefert die Antwort:

Die neusten Nikko Listed Index Fund Nikkei Leveraged-Zahlen sprechen eine klare Sprache: Dringender Handlungsbedarf für Nikko Listed Index Fund Nikkei Leveraged-Aktionäre. Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Sie lieber verkaufen? In der aktuellen Gratis-Analyse vom 6. März erfahren Sie was jetzt zu tun ist.

Nikko Listed Index Fund Nikkei Leveraged: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...


(06.03.2026)

BSN Podcasts
Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

D&D Research Rendezvous #20: Gunter Deuber sieht Europas Sonderkonjunktur nun at risk - intensiver Blick auf die Aktienmärkte




 

Bildnachweis

1. Trading

Aktien auf dem Radar:FACC, RHI Magnesita, Amag, Agrana, Austriacard Holdings AG, Kapsch TrafficCom, Wolford, UBM, AT&S, DO&CO, Rath AG, RBI, Verbund, Wienerberger, Warimpex, Zumtobel, Palfinger, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, Flughafen Wien, CA Immo, EuroTeleSites AG, CPI Europe AG, Österreichische Post, Telekom Austria, Infineon, Deutsche Boerse, Fresenius Medical Care, SAP, Scout24, Continental.

Random Partner

wienerberger
wienerberger ist einer der führenden Anbieter von innovativen, ökologischen Lösungen für die gesamte Gebäudehülle in den Bereichen Neubau und Renovierung sowie für Infrastruktur im Wasser- und Energiemanagement.

>> Besuchen Sie 54 weitere Partner auf boerse-social.com/partner


 Latest Blogs

» Irankonflikt erschüttert Märkte: Europas Sonderkonjunktur steht auf dem ...

» Sachsens Landeskirche führt einheitliche Entschädigung für Missbrauchsop...

» Ocugen Aktie: Pipeline im Fokus ( Finanztrends)

» INPEX Aktie: Expansionskurs trifft Gegenwind ( Finanztrends)

» Krafttraining wird zum neuen Abnehm-Trend für Frauen ab 50 ( Finanztrends)

» CyberStrikeAI kompromittiert Hunderte Firmen-Firewalls ( Finanztrends)

» DZNE-Studie: Jeder dritte Demenzfall ist vermeidbar ( Finanztrends)

» Norbit Aktie: Millionenauftrag im Visier ( Finanztrends)

» Bilibili Aktie: Erstmals profitabel ( Finanztrends)

» VINX Aktie: Starke Outperformance ( Finanztrends)


Useletter

Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab. Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.

Newsletter abonnieren

Runplugged

Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
(kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)

per Newsletter erhalten


Meistgelesen
>> mehr
BlackRock Aktie: Liquiditätskrise erschüttert Markt ( Finanztrends)
TKMS Aktie: Entscheidender Schachzug ( Finanztrends)
Vonovia Aktie: Bericht im Fokus ( Finanztrends)
Carl Zeiss Meditec Aktie: Abstieg in SDAX ( Finanztrends)
Bilder Dorothee Bauer
ServiceNow Aktie: Systemchaos kostet Stunden ( Finanztrends)




PIR-Zeichnungsprodukte
Newsflow
>> mehr
Börse Social Club Board
>> mehr
    #gabb #2055
    Featured Partner Video

    SportWoche ÖTV-Spitzentennis Podcast: Sebastian Ofner, Joel Schwärzler und Sebastian Sorger liefern den erwünschten Aufschwung

    Presented by mumak.me und win2day. In der Vorwoche hatte ich noch gesagt, dass die Herren dringend Punkte brauchen. Und sie lieferten: Sebastian Ofner krönte seine starke Turnierwoche beim ATP-Cha...

    Books josefchladek.com

    Henrik Spohler
    Flatlands
    2023
    Hartmann Projects

    Jeff Mermelstein
    What if Jeff were a Butterfly?
    2025
    Void

    Anna Fabricius
    Home is where work is
    2024
    Self published

    Tehching Hsieh
    One Year Performance 1978–1979
    2025
    Void

    Yasuhiro Ishimoto
    Someday Somewhere (Aru hi aru tokoro, 石元泰博 ある日ある所)
    1958
    Geibi Shuppan



    Autor: Finanztrends

    06.03.2026, 3053 Zeichen

    Zwischen technischer Erholung und geopolitischer Unsicherheit: Nach einer turbulenten Woche mit deutlichen Kursverlusten suchte der japanische Markt am Freitag einen Boden. Während die Charttechnik erste Signale zur Stabilisierung liefert, werfen steigende Ölpreise und die anstehende Zinsentscheidung der Bank of Japan ihre Schatten voraus.

    Der Nikkei 225 Index stieg heute um 0,62 % auf 55.620,84 Punkte. Damit setzte sich die Erholung vom Donnerstag fort, als der Leitindex mit einem Plus von 2,23 % eine dreitägige Verlustserie beendete. In der ersten Wochenhälfte hatte der Markt aufgrund eskalierender Spannungen im Nahen Osten noch über 5 % an Wert verloren.

    Technische Gegenreaktion und Index-Anpassungen

    Die Stabilisierung des gehebelten ETFs, der die täglichen Bewegungen des Nikkei 225 verdoppelt, wurde maßgeblich von charttechnischen Faktoren gestützt. Zwischen Dienstag und Donnerstag verteidigte der Index mehrfach erfolgreich seinen gleitenden 50-Tage-Durchschnitt. Kann die charttechnische Unterstützung den fundamentalen Risiken langfristig standhalten?

    Zusätzliche Dynamik brachten angekündigte Änderungen in der Indexzusammensetzung des Nikkei 225 durch Nikkei Inc. Solche Rebalancing-Ereignisse führen regelmäßig zu Umschichtungen bei großen Fonds, um die präzise Abbildung des Benchmarks sicherzustellen.

    Konjunkturpaket gegen Inflationssorgen

    An der Börse führten Technologiewerte wie Fujitsu (+5,15 %) und Industriewerte wie Tokuyama (+5,38 %) die Aufwärtsbewegung an. Demgegenüber standen Verluste in energieintensiven Sektoren. Fuji Electric büßte knapp 6 % ein, da die Sorge vor steigenden Energiekosten infolge des Nahost-Konflikts schwer wiegt. BoJ-Gouverneur Kazuo Ueda warnte bereits vor den Auswirkungen auf die Binnenwirtschaft und die ohnehin steigende Inflation.

    Anzeige

    Sollten Anleger sofort verkaufen? Oder lohnt sich doch der Einstieg bei Nikko Listed Index Fund Nikkei Leveraged?

    Ein Gegengewicht zur Unsicherheit bildet derzeit die „Sanaenomics“-Strategie. Das von Premierministerin Sanae Takaichi vorgeschlagene Konjunkturprogramm im Volumen von 21 Billionen Yen hatte den Nikkei in der Vergangenheit bereits auf Rekordhöhen getrieben.

    Am 19. März 2026 rückt die Geldpolitik der Bank of Japan endgültig in den Fokus. Die Marktteilnehmer warten auf konkrete Signale zum weiteren Zinszyklus und zur Reaktion der Notenbank auf die volatilen Ölpreise. Diese Entscheidung wird maßgeblich bestimmen, ob der Nikkei 225 seinen langfristigen Aufwärtstrend fortsetzen kann.

    Anzeige

    Nikko Listed Index Fund Nikkei Leveraged-Aktie: Kaufen oder verkaufen?! Neue Nikko Listed Index Fund Nikkei Leveraged-Analyse vom 6. März liefert die Antwort:

    Die neusten Nikko Listed Index Fund Nikkei Leveraged-Zahlen sprechen eine klare Sprache: Dringender Handlungsbedarf für Nikko Listed Index Fund Nikkei Leveraged-Aktionäre. Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Sie lieber verkaufen? In der aktuellen Gratis-Analyse vom 6. März erfahren Sie was jetzt zu tun ist.

    Nikko Listed Index Fund Nikkei Leveraged: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...


    (06.03.2026)

    BSN Podcasts
    Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

    D&D Research Rendezvous #20: Gunter Deuber sieht Europas Sonderkonjunktur nun at risk - intensiver Blick auf die Aktienmärkte




     

    Bildnachweis

    1. Trading

    Aktien auf dem Radar:FACC, RHI Magnesita, Amag, Agrana, Austriacard Holdings AG, Kapsch TrafficCom, Wolford, UBM, AT&S, DO&CO, Rath AG, RBI, Verbund, Wienerberger, Warimpex, Zumtobel, Palfinger, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, Flughafen Wien, CA Immo, EuroTeleSites AG, CPI Europe AG, Österreichische Post, Telekom Austria, Infineon, Deutsche Boerse, Fresenius Medical Care, SAP, Scout24, Continental.

    Random Partner

    wienerberger
    wienerberger ist einer der führenden Anbieter von innovativen, ökologischen Lösungen für die gesamte Gebäudehülle in den Bereichen Neubau und Renovierung sowie für Infrastruktur im Wasser- und Energiemanagement.

    >> Besuchen Sie 54 weitere Partner auf boerse-social.com/partner


     Latest Blogs

    » Irankonflikt erschüttert Märkte: Europas Sonderkonjunktur steht auf dem ...

    » Sachsens Landeskirche führt einheitliche Entschädigung für Missbrauchsop...

    » Ocugen Aktie: Pipeline im Fokus ( Finanztrends)

    » INPEX Aktie: Expansionskurs trifft Gegenwind ( Finanztrends)

    » Krafttraining wird zum neuen Abnehm-Trend für Frauen ab 50 ( Finanztrends)

    » CyberStrikeAI kompromittiert Hunderte Firmen-Firewalls ( Finanztrends)

    » DZNE-Studie: Jeder dritte Demenzfall ist vermeidbar ( Finanztrends)

    » Norbit Aktie: Millionenauftrag im Visier ( Finanztrends)

    » Bilibili Aktie: Erstmals profitabel ( Finanztrends)

    » VINX Aktie: Starke Outperformance ( Finanztrends)


    Useletter

    Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab. Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.

    Newsletter abonnieren

    Runplugged

    Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
    (kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)

    per Newsletter erhalten


    Meistgelesen
    >> mehr
    BlackRock Aktie: Liquiditätskrise erschüttert Markt ( Finanztrends)
    TKMS Aktie: Entscheidender Schachzug ( Finanztrends)
    Vonovia Aktie: Bericht im Fokus ( Finanztrends)
    Carl Zeiss Meditec Aktie: Abstieg in SDAX ( Finanztrends)
    Bilder Dorothee Bauer
    ServiceNow Aktie: Systemchaos kostet Stunden ( Finanztrends)




    PIR-Zeichnungsprodukte
    Newsflow
    >> mehr
    Börse Social Club Board
    >> mehr
      #gabb #2055
      Featured Partner Video

      SportWoche ÖTV-Spitzentennis Podcast: Sebastian Ofner, Joel Schwärzler und Sebastian Sorger liefern den erwünschten Aufschwung

      Presented by mumak.me und win2day. In der Vorwoche hatte ich noch gesagt, dass die Herren dringend Punkte brauchen. Und sie lieferten: Sebastian Ofner krönte seine starke Turnierwoche beim ATP-Cha...

      Books josefchladek.com

      Mikio Tobara
      Document Miseinen (遠原　美喜男
      1980
      Seven Sha

      Joselito Verschaeve
      As Long as the Sun Lasts
      2025
      Void

      Anna Fabricius
      Home is where work is
      2024
      Self published

      Raymond Thompson Jr
      It’s hard to stop rebels that time travel
      2025
      Void

      Yasuhiro Ishimoto
      Someday Somewhere (Aru hi aru tokoro, 石元泰博 ある日ある所)
      1958
      Geibi Shuppan

      (c) 2026 FC Chladek Drastil GmbH   |   Impressum   |   Datenschutz- und Cookie-Bestimmungen   |   Realtime Indikationen: L&S   |   End of Day Kurse: TeleTrader   |   Indices Indikationen: Deutsche Bank   |   Gowork.de