» Börsegeschichte 10.3.: Addiko Bank (Börse Geschichte) (BörseGeschichte)

Börsegeschichte 10.3.: Addiko Bank
10.03.2026, 447 Zeichen
Extrema:
10.03.2021: Top 1: Addiko Bank: 16.0448%
Bisher gab es an einem 10. März 25 Handelstage im ATX TR, einiges ist auch auf Samstag/Sonntag gefallen. Die ATX TR-Durchschnittsperformance am 10.03. beträgt -0,30%. Der beste 10.03. fand im Jahr 2000 mit 3,17% statt, der schlechteste 10.03. im Jahr 2015 mit -2,25%. Im Vorjahr lag der ATX TR am 10.03. so: 0,00%.
(Der Input von Börse Geschichte für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 10.03.)
Wiener Börse Party #1111: Turnaround Tuesday Effekt bringt erneut sehr positiven ATX mit AT&S vorne, potenzieller Big Deal der RBI
