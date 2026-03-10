SOCIAL

NETWORK

Ich stimme der Verwendung von Cookies zu. Auch wenn ich diese Website weiter nutze, gilt dies als Zustimmung.

Bitte lesen und akzeptieren Sie die Datenschutzinformation und Cookie-Informationen, damit Sie unser Angebot weiter nutzen können. Natürlich können Sie diese Einwilligung jederzeit widerrufen.





Impressum | Cookies

SOCIAL

NETWORK

Die Homebase
österreichischer Aktien
NEU

Börsegeschichte 10.3.: Addiko Bank (Börse Geschichte) (BörseGeschichte)

10.03.2026, 447 Zeichen

Extrema:
10.03.2021: Top 1: Addiko Bank: 16.0448%

Bisher gab es an einem 10. März 25 Handelstage im ATX TR, einiges ist auch auf Samstag/Sonntag gefallen. Die ATX TR-Durchschnittsperformance am 10.03. beträgt -0,30%. Der beste 10.03. fand im Jahr 2000 mit 3,17% statt, der schlechteste 10.03. im Jahr 2015 mit -2,25%. Im Vorjahr lag der ATX TR am 10.03. so: 0,00%.

(Der Input von Börse Geschichte für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 10.03.)


(10.03.2026)

BSN Podcasts
Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

Wiener Börse Party #1111: Turnaround Tuesday Effekt bringt erneut sehr positiven ATX mit AT&S vorne, potenzieller Big Deal der RBI




 

Bildnachweis

1. mind the #gabb

Aktien auf dem Radar:FACC, CPI Europe AG, Wienerberger, Agrana, Austriacard Holdings AG, EuroTeleSites AG, SBO, Semperit, AT&S, DO&CO, Erste Group, Frequentis, Linz Textil Holding, Mayr-Melnhof, Palfinger, Porr, Polytec Group, RBI, Uniqa, VIG, voestalpine, Wiener Privatbank, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, Kapsch TrafficCom, Verbund, Amag, CA Immo, EVN, Flughafen Wien, Österreichische Post.

Random Partner

Marinomed
Marinomed hat die Vision, das Leben von Patienten, die an Krankheiten mit unzureichenden Behandlungsmöglichkeiten leiden, in zwei wichtigen therapeutischen Bereichen nachhaltig zu verbessern: Virologie und Immunologie.

>> Besuchen Sie 54 weitere Partner auf boerse-social.com/partner


 Latest Blogs

» DGE-Empfehlungen: Fleisch-Reduktion spaltet Politik und Wissenschaft ( F...

» Österreich-Depots: Schöne Gegenbewegung (Depot Kommentar)

» Börsegeschichte 10.3.: Addiko Bank (Börse Geschichte) (BörseGeschichte)

» Nachlese: Susanne Lederer-Pabst Cover (audio cd.at)

» Silber: Kriegs-Rally kollabiert ( Finanztrends)

» Harbin Viti Aktie: Branche unter Druck ( Finanztrends)

» DGE-Empfehlungen: Fleisch-Reduktion spaltet Politik und Wissenschaft ( F...

» Neurowissenschaftler revidieren das Bild vom alternden Gehirn ( Finanztr...

» PIR-News: Research zu FACC, Verbund, News zu Frequentis, Andritz, Post, ...

» ATX und DAX ytd wieder im Plus (Christian Drastil)


Useletter

Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab. Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.

Newsletter abonnieren

Runplugged

Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
(kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)

per Newsletter erhalten


Meistgelesen
>> mehr
Höheres Kursziel für FACC-Aktie
thyssenkrupp Marine Systems Aktie: Rekordkurs voraus? ( Finanztrends)
Battalion Oil Aktie: Kapitalerhöhung trifft auf Kursexplosion ( Finanztrends)
Impact Silver Aktie: Zahlen im Anmarsch ( Finanztrends)
wienerberger-Aufsichtsrat kauft weitere Aktien
Downgrade für voestalpine-Aktie




PIR-Zeichnungsprodukte
Newsflow
>> mehr
Börse Social Club Board
>> mehr
    Star der Stunde: UBM 2.81%, Rutsch der Stunde: Kapsch TrafficCom -1.1%
    wikifolio-Trades Austro-Aktien 17-18: Frequentis(2), RBI(1), Porr(1), Kontron(1)
    Star der Stunde: FACC 1.97%, Rutsch der Stunde: Austriacard Holdings AG -1.07%
    wikifolio-Trades Austro-Aktien 16-17: RBI(2), Porr(1), voestalpine(1), Erste Group(1), Bawag(1)
    BSN Vola-Event RHI Magnesita
    Star der Stunde: Porr 1.61%, Rutsch der Stunde: FACC -1.04%
    wikifolio-Trades Austro-Aktien 15-16: Verbund(3), Porr(2), EVN(1), OMV(1), RBI(1), FACC(1)
    BSN Vola-Event Siemens
    BSN Vola-Event Bayer
    Featured Partner Video

    Börsepeople im Podcast S23/21: Martin Seiter

    Martin Seiter, seit 2006 bei der Oberbank und seit 2020 im Vorstand, wird lt. einer Aussendung als Nachfolger von Generaldirektor Franz Gasselsberger gehandelt. Da die Oberbank auch zu den Eigentü...

    Books josefchladek.com

    Daido Moriyama
    Japan, A Photo Theater (English Version
    2018
    Getsuyosha, bookshop M

    Ray K. Metzker
    City Lux
    2025
    Ludion Publishers

    Otto Neurath & Gerd Arntz
    Gesellschaft und Wirtschaft : bildstatistisches Elementarwerk
    1930
    Bibliographisches Institut AG

    Henrik Spohler
    Flatlands
    2023
    Hartmann Projects

    Alessandra Calò
    Ctonio
    2024
    Studiofaganel



    Autor: Börse Geschichte

    10.03.2026, 447 Zeichen

    Extrema:
    10.03.2021: Top 1: Addiko Bank: 16.0448%

    Bisher gab es an einem 10. März 25 Handelstage im ATX TR, einiges ist auch auf Samstag/Sonntag gefallen. Die ATX TR-Durchschnittsperformance am 10.03. beträgt -0,30%. Der beste 10.03. fand im Jahr 2000 mit 3,17% statt, der schlechteste 10.03. im Jahr 2015 mit -2,25%. Im Vorjahr lag der ATX TR am 10.03. so: 0,00%.

    (Der Input von Börse Geschichte für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 10.03.)


    (10.03.2026)

    BSN Podcasts
    Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

    Wiener Börse Party #1111: Turnaround Tuesday Effekt bringt erneut sehr positiven ATX mit AT&S vorne, potenzieller Big Deal der RBI




     

    Bildnachweis

    1. mind the #gabb

    Aktien auf dem Radar:FACC, CPI Europe AG, Wienerberger, Agrana, Austriacard Holdings AG, EuroTeleSites AG, SBO, Semperit, AT&S, DO&CO, Erste Group, Frequentis, Linz Textil Holding, Mayr-Melnhof, Palfinger, Porr, Polytec Group, RBI, Uniqa, VIG, voestalpine, Wiener Privatbank, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, Kapsch TrafficCom, Verbund, Amag, CA Immo, EVN, Flughafen Wien, Österreichische Post.

    Random Partner

    Marinomed
    Marinomed hat die Vision, das Leben von Patienten, die an Krankheiten mit unzureichenden Behandlungsmöglichkeiten leiden, in zwei wichtigen therapeutischen Bereichen nachhaltig zu verbessern: Virologie und Immunologie.

    >> Besuchen Sie 54 weitere Partner auf boerse-social.com/partner


     Latest Blogs

    » DGE-Empfehlungen: Fleisch-Reduktion spaltet Politik und Wissenschaft ( F...

    » Österreich-Depots: Schöne Gegenbewegung (Depot Kommentar)

    » Börsegeschichte 10.3.: Addiko Bank (Börse Geschichte) (BörseGeschichte)

    » Nachlese: Susanne Lederer-Pabst Cover (audio cd.at)

    » Silber: Kriegs-Rally kollabiert ( Finanztrends)

    » Harbin Viti Aktie: Branche unter Druck ( Finanztrends)

    » DGE-Empfehlungen: Fleisch-Reduktion spaltet Politik und Wissenschaft ( F...

    » Neurowissenschaftler revidieren das Bild vom alternden Gehirn ( Finanztr...

    » PIR-News: Research zu FACC, Verbund, News zu Frequentis, Andritz, Post, ...

    » ATX und DAX ytd wieder im Plus (Christian Drastil)


    Useletter

    Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab. Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.

    Newsletter abonnieren

    Runplugged

    Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
    (kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)

    per Newsletter erhalten


    Meistgelesen
    >> mehr
    Höheres Kursziel für FACC-Aktie
    thyssenkrupp Marine Systems Aktie: Rekordkurs voraus? ( Finanztrends)
    Battalion Oil Aktie: Kapitalerhöhung trifft auf Kursexplosion ( Finanztrends)
    Impact Silver Aktie: Zahlen im Anmarsch ( Finanztrends)
    wienerberger-Aufsichtsrat kauft weitere Aktien
    Downgrade für voestalpine-Aktie




    PIR-Zeichnungsprodukte
    Newsflow
    >> mehr
    Börse Social Club Board
    >> mehr
      Star der Stunde: UBM 2.81%, Rutsch der Stunde: Kapsch TrafficCom -1.1%
      wikifolio-Trades Austro-Aktien 17-18: Frequentis(2), RBI(1), Porr(1), Kontron(1)
      Star der Stunde: FACC 1.97%, Rutsch der Stunde: Austriacard Holdings AG -1.07%
      wikifolio-Trades Austro-Aktien 16-17: RBI(2), Porr(1), voestalpine(1), Erste Group(1), Bawag(1)
      BSN Vola-Event RHI Magnesita
      Star der Stunde: Porr 1.61%, Rutsch der Stunde: FACC -1.04%
      wikifolio-Trades Austro-Aktien 15-16: Verbund(3), Porr(2), EVN(1), OMV(1), RBI(1), FACC(1)
      BSN Vola-Event Siemens
      BSN Vola-Event Bayer
      Featured Partner Video

      Börsepeople im Podcast S23/21: Martin Seiter

      Martin Seiter, seit 2006 bei der Oberbank und seit 2020 im Vorstand, wird lt. einer Aussendung als Nachfolger von Generaldirektor Franz Gasselsberger gehandelt. Da die Oberbank auch zu den Eigentü...

      Books josefchladek.com

      Ludwig Kozma
      Das Neue Haus
      1941
      Verlag Dr. H. Girsberger & Cie

      Joselito Verschaeve
      As Long as the Sun Lasts
      2025
      Void

      Thonet
      Stahlrohrmöbel (Catalogue 1934)
      1934
      Selbstverlag

      Pedro J. Saavedra
      Donde el viento da la vuelta
      2023
      Self published

      Tehching Hsieh
      One Year Performance 1978–1979
      2025
      Void

      (c) 2026 FC Chladek Drastil GmbH   |   Impressum   |   Datenschutz- und Cookie-Bestimmungen   |   Realtime Indikationen: L&S   |   End of Day Kurse: TeleTrader   |   Indices Indikationen: Deutsche Bank   |   Gowork.de