Impressum

Die Homebase
österreichischer Aktien
Nachlese: Susanne Lederer-Pabst Cover (audio cd.at)

Autor:
Christian Drastil
Der Namensgeber des Blogs. Ich funktioniere nach dem Motto "Trial, Error & Learning". Mehrjährige Business Pläne passen einfach nicht zu mir. Zu schnell (ver)ändert sich die Welt, in der wir leben. Damit bin ich wohl nicht konzernkompatibel sondern lieber ein alter Jungunternehmer. Ein lupenreiner Digital Immigrant ohne auch nur einen Funken Programmier-Know-How, aber - wie manche sagen - vielleicht mit einem ausgeprägten Gespür für Geschäftsmodelle, die funktionieren. Der Versuch, Finanzmedien mit Sport, Musik und schrägen Ideen positiv aufzuladen, um Financial Literacy für ein grosses Publikum spannend zu machen, steht im Mittelpunkt. Diese Dinge sind mein Berufsleben und ich arbeite gerne. Der Blog soll u.a. zeigen, wie alles zusammenhängt und welches Bigger Picture angestrebt wird.
10.03.2026, 653 Zeichen

Wiener Börse Party Montag nachhören: https://audio-cd.at/page/podcast/8481
- ATX mehr als 2 Prozent tiefer
- Verbund gesucht
- Research zu Andritz und Flughafen Wien
- neue Werte für die Wiener Börse global market
- Susanne Lederer-Pabst läutet die Opening Bell für Montag. Die Impact-Investorin ist am Cover für unser aktuelles Börse Social Magazine zu finden. Es wird am Börsentag Wien im Austria Center aufliegen
- Börse Frankfurt: DAX ebenfalls schwächer, Rheinmetall gesucht
- mehr dazu im Podcast bzw. in einem Trial unter https://www.boerse-express.com/suche?search=drastil

(Der Input von audio cd.at für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 10.03.)


(10.03.2026)

BSN Podcasts
Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

Wiener Börse Party #1111: Turnaround Tuesday Effekt bringt erneut sehr positiven ATX mit AT&S vorne, potenzieller Big Deal der RBI




 

