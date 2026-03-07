Tidewater Aktie: Partnerschaft ausgebaut ( Finanztrends)

07.03.2026, 2685 Zeichen

Tidewater hat seine Zusammenarbeit mit dem IT-Dienstleister Rimini Street deutlich ausgeweitet. Was zunächst als regionale Kooperation startete, entwickelt sich nun zu einer globalen Partnerschaft – mit spürbaren Auswirkungen auf die operative Effizienz des Offshore-Dienstleisters.

Von Brasilien in die ganze Welt

Die Partnerschaft zwischen Tidewater und Rimini Street begann mit der Unterstützung des Oracle PeopleSoft ERP-Systems in Brasilien. Nach erfolgreichen Ergebnissen in dieser Testphase folgte nun der nächste Schritt: Rimini Street übernimmt ab sofort auch die Betreuung der SAP-Systeme von Tidewater. Die Zusammenarbeit beschränkt sich damit nicht mehr auf ein einzelnes Land oder System, sondern erstreckt sich über die gesamten weltweiten Aktivitäten des Unternehmens.

Zusätzlich zur erweiterten ERP-Unterstützung hat Rimini Street eine neue Tax-Software-Lösung implementiert. Diese läuft nun über alle internationalen Standorte von Tidewater hinweg. Für ein Unternehmen mit einer umfangreichen Flotte von Offshore-Servicebooten, das in zahlreichen Ländern tätig ist, bedeutet eine zentralisierte Steuerlösung eine erhebliche Vereinfachung der Verwaltungsprozesse.

Effizienzgewinn im Fokus

Die Ausweitung der Partnerschaft zeigt klar, in welche Richtung Tidewater steuert: Das Unternehmen setzt auf technologiegestützte Optimierung seiner globalen Abläufe. Statt verschiedene Systeme und Anbieter parallel zu managen, bündelt Tidewater nun kritische IT-Infrastruktur bei einem Partner.

Die Entscheidung, nach den positiven Erfahrungen in Brasilien das Engagement mit Rimini Street zu verstärken, spricht für sich. Offenbar konnte der IT-Dienstleister dort messbare Verbesserungen liefern. Diese Erfolge will Tidewater nun auf das gesamte Geschäft übertragen – ein logischer Schritt, der mittelfristig Kosten senken und Prozesse beschleunigen dürfte.

Für Anleger ist diese Entwicklung durchaus bemerkenswert. Operative Exzellenz und schlanke Strukturen sind gerade in kapitalintensiven Branchen wie dem Offshore-Service entscheidend für die Profitabilität. Mit der erweiterten Partnerschaft positioniert sich Tidewater als Unternehmen, das aktiv an seiner Wettbewerbsfähigkeit arbeitet.

(07.03.2026)

