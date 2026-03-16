SOCIAL

NETWORK

Ich stimme der Verwendung von Cookies zu. Auch wenn ich diese Website weiter nutze, gilt dies als Zustimmung.

Bitte lesen und akzeptieren Sie die Datenschutzinformation und Cookie-Informationen, damit Sie unser Angebot weiter nutzen können. Natürlich können Sie diese Einwilligung jederzeit widerrufen.





Impressum | Cookies

SOCIAL

NETWORK

Die Homebase
österreichischer Aktien
NEU

Mercedes-Benz und Bosch setzen auf Millionen-Abfindungen ( Finanztrends)

16.03.2026, 5592 Zeichen

Deutsche Industriekonzerne steuern auf einen historischen Umbau ihrer Belegschaften zu. Getrieben von hohen Energiekosten und dem Wandel zur E-Mobilität setzen sie auf Abfindungen in Millionenhöhe und Transfergesellschaften, um Sozialpläne zu vermeiden. Zwei aktuelle Entwicklungen unterstreichen den Trend: Ein Mega-Abfindungsprogramm bei Mercedes-Benz läuft an, und ein Bundesfinanzhof-Urteil schafft steuerliche Klarheit für die oft genutzten Transfergesellschaften.

Anzeige

Stehen in Ihrem Unternehmen betriebsbedingte Kündigungen an, ist ein rechtssicherer Sozialplan entscheidend für den Schutz der Belegschaft. Dieser kostenlose Ratgeber bietet Betriebsräten wertvolle Verhandlungstipps und ein Muster-Punkteschema für die Sozialauswahl. Kostenlose Anleitung für faire Sozialpläne herunterladen

BFH-Urteil ebnet Weg für Transfergesellschaften

Die Rechtsunsicherheit schwindet. Ein Grundsatzurteil des Bundesfinanzhofs (Az. V R 10/23) vom 12. März 2026 hat eine zentrale steuerliche Frage geklärt. Es betrifft die umsatzsteuerliche Behandlung von Remanenzkosten beim Leistungsaustausch zwischen Transfergesellschaft und altem Arbeitgeber. Für Unternehmen bedeutet das: Sie können strukturell unabhängige Transfergesellschaften nun mit größerer Planungssicherheit einrichten. Steuerberater sehen darin einen wichtigen Schritt zur Institutionalisierung dieses Instruments.

Mercedes-Benz: Bis zu 500.000 Euro für freiwilligen Abschied

Der Stuttgarter Autobauer geht voran. Sein freiwilliges Abfindungsprogramm soll bis Ende März 2026 umgesetzt werden. Die Strategie basiert auf dem Prinzip der „doppelten Freiwilligkeit“ – beide Seiten müssen zustimmen, um Know-how-Verluste zu vermeiden. Der Anreiz ist gewaltig: Langjährige Teamleiter und Führungskräfte können Abfindungen von bis zu 500.000 Euro erhalten. Ein hoher Preis, um den Wandel ohne betriebsbedingte Kündigungen zu gestalten.

Volkswagen und Bosch: Milliarden für den Personalabbau

Der gesamte Automobilsektor ist in Bewegung. Volkswagen plant, zehntausende stellen bis 2030 abzubauen. Für Aufhebungsverträge hat der Konzern bis 2026 rund 900 Millionen Euro zurückgestellt. Je nach Betriebszugehörigkeit und Tarifgruppe können auch hier Einmalzahlungen über 400.000 Euro fließen. Viele Mitarbeiter nutzen bereits Frühverrentungsmodelle oder „Turbo-Prämien“ für schnelle Entscheidungen.

Bei Bosch zeigt sich das andere Standbein der Strategie. Zur Schließung der Elektrowerkzeugwerke in Leinfelden-Echterdingen und Sebnitz setzt der Technologieriese auf Transfergesellschaften. Betroffene Beschäftigte wechseln dort hin und erhalten für bis zu zwölf Monate etwa 80 Prozent ihres letzten Nettogehalts. Diese Mischung aus staatlichem Transferkurzarbeitergeld und Arbeitgeberzuschuss hat in Sebnitz bereits die große Mehrheit der Belegschaft überzeugt.

Linde und der Mittelstand ziehen nach

Der Trend beschränkt sich nicht auf die Autobranche. Der Industriegaskonzern Linde plant, bis Mai 2026 hunderte Stellen im deutschen Anlagenbau abzubauen. Die Fristen für die Belegschaft sind knapp: Bis Ende März 2026 können sie eine Standardabfindung annehmen, bis Ende April den Weg in eine Transfergesellschaft wählen. Danach drohen betriebsbedingte Kündigungen.

Anzeige

Um langwierige Gerichtsverfahren zu vermeiden, setzen viele Arbeitgeber auf die einvernehmliche Beendigung von Arbeitsverhältnissen durch Aufhebungsverträge. Worauf Personaler und Führungskräfte dabei achten müssen, um teure Fehler bei Abfindungsklauseln zu vermeiden, zeigt dieses 19-seitige E-Book. Rechtssichere Musterformulierungen für Aufhebungsverträge jetzt sichern

Für Arbeitgeber ist das Modell trotz hoher Kosten attraktiv. Es vermeidet langwierige und teure Kündigungsschutzprozesse und schont das Image in schwierigen Restrukturierungsphasen. Für die Mitarbeiter bedeutet der Wechsel in eine Transfergesellschaft: Sie bleiben sozialversichert, erhalten Outplacement-Beratung und Qualifizierung – und umgehen die sofortige Arbeitslosigkeit.

Die strategische Kalkulation der „goldenen Handschläge“

Warum zahlen Konzerne freiwillig solche Summen? Die Rechnung ist einfach: Eine halbe Million Euro Abfindung erscheint horrend. Sie ist aber oft günstiger, als hochbezahlte, langjährige Mitarbeiter weiterzubeschäftigen, deren Aufgaben durch KI, Automatisierung oder Outsourcing wegfallen. Der „goldene Handslag“ kauft den strengen deutschen Kündigungsschutz praktisch aus und ermöglicht eine rasche Anpassung der Kostenstruktur.

Für die betroffenen Arbeitnehmer ist die Entscheidung jedoch komplex. Abfindungen sind voll steuerpflichtig, auch wenn die Fünftelregelung die Progression mildern kann. Der plötzliche Geldsegen erfordert eine kluge Finanzplanung. Zudem besiegelt die Unterschrift unter den Aufhebungsvertrag den endgültigen Verlust des Arbeitsplatzes. Gewerkschaften raten dringend zu vorheriger Rechts- und Steuerberatung – die Folgen für Rentenansprüche und künftige Jobchancen sind erheblich.

Ausblick: Wird die Resozialisierung gelingen?

Die Hochphase der Abfindungen und Transfergesellschaften wird voraussichtlich bis 2027 anhalten. Im Zuge der Anpassung an hohe Betriebskosten dürften immer mehr Mittelständler die Blaupausen der DAX-Konzerne übernehmen.

Die wahre Bewährungsprobe steht jedoch noch aus. Der Erfolg der Restrukturierungswelle 2026 wird nicht an der Höhe der Abfindungsschecks gemessen. Entscheidend wird sein, ob es den Transfergesellschaften gelingt, tausende hochspezialisierte Industriearbeiter erfolgreich umzuschulen und in zukunftssichere Wirtschaftsbereiche zu reintegrieren. Das BFH-Urteil war ein Schritt – jetzt muss die Praxis folgen.


(16.03.2026)

BSN Podcasts
Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

Börsepeople im Podcast S24/01: Erwin Größ




 

Bildnachweis

1. Trading

Aktien auf dem Radar:Uniqa, Semperit, FACC, EuroTeleSites AG, Telekom Austria, Bawag, ATX NTR, RBI, VIG, voestalpine, Erste Group, DO&CO, CA Immo, Andritz, ATX, Rosgix, Porr, Wienerberger, ATX TR, ATX Prime, Palfinger, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, UBM, Polytec Group, Verbund, Amag, Flughafen Wien, CPI Europe AG, Österreichische Post, Zalando.

Random Partner

DADAT Bank
Die DADAT Bank positioniert sich als moderne, zukunftsweisende Direktbank für Giro-Kunden, Sparer, Anleger und Trader. Alle Produkte und Dienstleistungen werden ausschließlich online angeboten. Die Bank mit Sitz in Salzburg beschäftigt rund 30 Mitarbeiter und ist als Marke der Bankhaus Schelhammer & Schattera AG Teil der GRAWE Bankengruppe.

>> Besuchen Sie 54 weitere Partner auf boerse-social.com/partner


 Latest Blogs

» Wiener Börse zu Mittag stabil: AT&S, Agrana und Verbund gesucht

» Han-Kliniken: Warum traditionelle Therapien das Gesundheitssystem belast...

» PFAS-Verbot: Deutsche Betriebe müssen Feuerlöscher 2026 austauschen ( Fi...

» SCHUFA beendet Ära der „Black Box“ mit neuem Score ( Finanztrends)

» Feintool Aktie: Heftiger Kursrutsch ( Finanztrends)

» Shin Hai Gas Aktie: Jahrestief im Visier ( Finanztrends)

» Aarti Drugs Aktie: Strategiewechsel greift ( Finanztrends)

» Ballard Power Aktie: Starke Wende ( Finanztrends)

» FIH Mobile Aktie: Strategische Neuausrichtung ( Finanztrends)

» KI macht Arbeit nicht leichter, sondern erschöpft ( Finanztrends)


Useletter

Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab. Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.

Newsletter abonnieren

Runplugged

Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
(kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)

per Newsletter erhalten


Meistgelesen
>> mehr
Blut von Hundertjährigen verrät Geheimnis des gesunden Alterns ( Finanztrends)
Nokia Aktie: Starker Rückenwind ( Finanztrends)
Nel ASA Aktie: Rekordverlust trifft Auftragsboom ( Finanztrends)
Uniqa-Aktie bleibt ein "Add" für Baader-Analysten
Tesla Aktie: Eigene Chipfabrik geplant ( Finanztrends)
BASF Aktie: Umbau trifft Gegenwind ( Finanztrends)




PIR-Zeichnungsprodukte
Newsflow
>> mehr
Börse Social Club Board
>> mehr
    Smeilinho zu Uniqa
    Smeilinho zu Polytec Group
    Smeilinho zu Österreichische Post
    Star der Stunde: SBO 1.55%, Rutsch der Stunde: Semperit -0.76%
    wikifolio-Trades Austro-Aktien 12-13: AT&S(8), OMV(1), Uniqa(1), Verbund(1)
    rabe5976 zu Uniqa
    rabe5976 zu OMV
    Star der Stunde: RBI 1.5%, Rutsch der Stunde: Agrana -1.08%
    wikifolio-Trades Austro-Aktien 11-12: voestalpine(3), Mayr-Melnhof(1), Wienerberger(1), Andritz(1), FACC(1), RBI(1), Erste Group(1), VIG(1), Lenzing(1), Porr(1)
    Featured Partner Video

    Wiener Börse Party #1101: ATX verliert heute deutlicher, Verbund über 60, aber bei der ATX Five Quali hinten, Song mit Porr-CFO Klemens Eiter

    Die Wiener Börse Party ist ein Podcastprojekt für Audio-CD.at von Christian Drastil Comm.. Unter dem Motto „Market & Me“ berichtet Christian Drastil über das Tagesgeschehen an der Wiener Börse. Inh...

    Books josefchladek.com

    Raymond Thompson Jr
    It’s hard to stop rebels that time travel
    2025
    Void

    Stephen Shore
    Uncommon Places
    1982
    Aperture

    Jacques Fivel
    CHINON DCM-206
    2025
    Le Plac’Art Photo

    Siri Kaur
    Sistermoon
    2025
    Void

    Livio Piatti
    Schtetl Zürich
    2001
    Offizin Verlag



    Autor: Finanztrends

    16.03.2026, 5592 Zeichen

    Deutsche Industriekonzerne steuern auf einen historischen Umbau ihrer Belegschaften zu. Getrieben von hohen Energiekosten und dem Wandel zur E-Mobilität setzen sie auf Abfindungen in Millionenhöhe und Transfergesellschaften, um Sozialpläne zu vermeiden. Zwei aktuelle Entwicklungen unterstreichen den Trend: Ein Mega-Abfindungsprogramm bei Mercedes-Benz läuft an, und ein Bundesfinanzhof-Urteil schafft steuerliche Klarheit für die oft genutzten Transfergesellschaften.

    Anzeige

    Stehen in Ihrem Unternehmen betriebsbedingte Kündigungen an, ist ein rechtssicherer Sozialplan entscheidend für den Schutz der Belegschaft. Dieser kostenlose Ratgeber bietet Betriebsräten wertvolle Verhandlungstipps und ein Muster-Punkteschema für die Sozialauswahl. Kostenlose Anleitung für faire Sozialpläne herunterladen

    BFH-Urteil ebnet Weg für Transfergesellschaften

    Die Rechtsunsicherheit schwindet. Ein Grundsatzurteil des Bundesfinanzhofs (Az. V R 10/23) vom 12. März 2026 hat eine zentrale steuerliche Frage geklärt. Es betrifft die umsatzsteuerliche Behandlung von Remanenzkosten beim Leistungsaustausch zwischen Transfergesellschaft und altem Arbeitgeber. Für Unternehmen bedeutet das: Sie können strukturell unabhängige Transfergesellschaften nun mit größerer Planungssicherheit einrichten. Steuerberater sehen darin einen wichtigen Schritt zur Institutionalisierung dieses Instruments.

    Mercedes-Benz: Bis zu 500.000 Euro für freiwilligen Abschied

    Der Stuttgarter Autobauer geht voran. Sein freiwilliges Abfindungsprogramm soll bis Ende März 2026 umgesetzt werden. Die Strategie basiert auf dem Prinzip der „doppelten Freiwilligkeit“ – beide Seiten müssen zustimmen, um Know-how-Verluste zu vermeiden. Der Anreiz ist gewaltig: Langjährige Teamleiter und Führungskräfte können Abfindungen von bis zu 500.000 Euro erhalten. Ein hoher Preis, um den Wandel ohne betriebsbedingte Kündigungen zu gestalten.

    Volkswagen und Bosch: Milliarden für den Personalabbau

    Der gesamte Automobilsektor ist in Bewegung. Volkswagen plant, zehntausende stellen bis 2030 abzubauen. Für Aufhebungsverträge hat der Konzern bis 2026 rund 900 Millionen Euro zurückgestellt. Je nach Betriebszugehörigkeit und Tarifgruppe können auch hier Einmalzahlungen über 400.000 Euro fließen. Viele Mitarbeiter nutzen bereits Frühverrentungsmodelle oder „Turbo-Prämien“ für schnelle Entscheidungen.

    Bei Bosch zeigt sich das andere Standbein der Strategie. Zur Schließung der Elektrowerkzeugwerke in Leinfelden-Echterdingen und Sebnitz setzt der Technologieriese auf Transfergesellschaften. Betroffene Beschäftigte wechseln dort hin und erhalten für bis zu zwölf Monate etwa 80 Prozent ihres letzten Nettogehalts. Diese Mischung aus staatlichem Transferkurzarbeitergeld und Arbeitgeberzuschuss hat in Sebnitz bereits die große Mehrheit der Belegschaft überzeugt.

    Linde und der Mittelstand ziehen nach

    Der Trend beschränkt sich nicht auf die Autobranche. Der Industriegaskonzern Linde plant, bis Mai 2026 hunderte Stellen im deutschen Anlagenbau abzubauen. Die Fristen für die Belegschaft sind knapp: Bis Ende März 2026 können sie eine Standardabfindung annehmen, bis Ende April den Weg in eine Transfergesellschaft wählen. Danach drohen betriebsbedingte Kündigungen.

    Anzeige

    Um langwierige Gerichtsverfahren zu vermeiden, setzen viele Arbeitgeber auf die einvernehmliche Beendigung von Arbeitsverhältnissen durch Aufhebungsverträge. Worauf Personaler und Führungskräfte dabei achten müssen, um teure Fehler bei Abfindungsklauseln zu vermeiden, zeigt dieses 19-seitige E-Book. Rechtssichere Musterformulierungen für Aufhebungsverträge jetzt sichern

    Für Arbeitgeber ist das Modell trotz hoher Kosten attraktiv. Es vermeidet langwierige und teure Kündigungsschutzprozesse und schont das Image in schwierigen Restrukturierungsphasen. Für die Mitarbeiter bedeutet der Wechsel in eine Transfergesellschaft: Sie bleiben sozialversichert, erhalten Outplacement-Beratung und Qualifizierung – und umgehen die sofortige Arbeitslosigkeit.

    Die strategische Kalkulation der „goldenen Handschläge“

    Warum zahlen Konzerne freiwillig solche Summen? Die Rechnung ist einfach: Eine halbe Million Euro Abfindung erscheint horrend. Sie ist aber oft günstiger, als hochbezahlte, langjährige Mitarbeiter weiterzubeschäftigen, deren Aufgaben durch KI, Automatisierung oder Outsourcing wegfallen. Der „goldene Handslag“ kauft den strengen deutschen Kündigungsschutz praktisch aus und ermöglicht eine rasche Anpassung der Kostenstruktur.

    Für die betroffenen Arbeitnehmer ist die Entscheidung jedoch komplex. Abfindungen sind voll steuerpflichtig, auch wenn die Fünftelregelung die Progression mildern kann. Der plötzliche Geldsegen erfordert eine kluge Finanzplanung. Zudem besiegelt die Unterschrift unter den Aufhebungsvertrag den endgültigen Verlust des Arbeitsplatzes. Gewerkschaften raten dringend zu vorheriger Rechts- und Steuerberatung – die Folgen für Rentenansprüche und künftige Jobchancen sind erheblich.

    Ausblick: Wird die Resozialisierung gelingen?

    Die Hochphase der Abfindungen und Transfergesellschaften wird voraussichtlich bis 2027 anhalten. Im Zuge der Anpassung an hohe Betriebskosten dürften immer mehr Mittelständler die Blaupausen der DAX-Konzerne übernehmen.

    Die wahre Bewährungsprobe steht jedoch noch aus. Der Erfolg der Restrukturierungswelle 2026 wird nicht an der Höhe der Abfindungsschecks gemessen. Entscheidend wird sein, ob es den Transfergesellschaften gelingt, tausende hochspezialisierte Industriearbeiter erfolgreich umzuschulen und in zukunftssichere Wirtschaftsbereiche zu reintegrieren. Das BFH-Urteil war ein Schritt – jetzt muss die Praxis folgen.


    (16.03.2026)

    BSN Podcasts
    Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

    Börsepeople im Podcast S24/01: Erwin Größ




     

    Bildnachweis

    1. Trading

    Aktien auf dem Radar:Uniqa, Semperit, FACC, EuroTeleSites AG, Telekom Austria, Bawag, ATX NTR, RBI, VIG, voestalpine, Erste Group, DO&CO, CA Immo, Andritz, ATX, Rosgix, Porr, Wienerberger, ATX TR, ATX Prime, Palfinger, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, UBM, Polytec Group, Verbund, Amag, Flughafen Wien, CPI Europe AG, Österreichische Post, Zalando.

    Random Partner

    DADAT Bank
    Die DADAT Bank positioniert sich als moderne, zukunftsweisende Direktbank für Giro-Kunden, Sparer, Anleger und Trader. Alle Produkte und Dienstleistungen werden ausschließlich online angeboten. Die Bank mit Sitz in Salzburg beschäftigt rund 30 Mitarbeiter und ist als Marke der Bankhaus Schelhammer & Schattera AG Teil der GRAWE Bankengruppe.

    >> Besuchen Sie 54 weitere Partner auf boerse-social.com/partner


     Latest Blogs

    » Wiener Börse zu Mittag stabil: AT&S, Agrana und Verbund gesucht

    » Han-Kliniken: Warum traditionelle Therapien das Gesundheitssystem belast...

    » PFAS-Verbot: Deutsche Betriebe müssen Feuerlöscher 2026 austauschen ( Fi...

    » SCHUFA beendet Ära der „Black Box“ mit neuem Score ( Finanztrends)

    » Feintool Aktie: Heftiger Kursrutsch ( Finanztrends)

    » Shin Hai Gas Aktie: Jahrestief im Visier ( Finanztrends)

    » Aarti Drugs Aktie: Strategiewechsel greift ( Finanztrends)

    » Ballard Power Aktie: Starke Wende ( Finanztrends)

    » FIH Mobile Aktie: Strategische Neuausrichtung ( Finanztrends)

    » KI macht Arbeit nicht leichter, sondern erschöpft ( Finanztrends)


    Useletter

    Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab. Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.

    Newsletter abonnieren

    Runplugged

    Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
    (kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)

    per Newsletter erhalten


    Meistgelesen
    >> mehr
    Blut von Hundertjährigen verrät Geheimnis des gesunden Alterns ( Finanztrends)
    Nokia Aktie: Starker Rückenwind ( Finanztrends)
    Nel ASA Aktie: Rekordverlust trifft Auftragsboom ( Finanztrends)
    Uniqa-Aktie bleibt ein "Add" für Baader-Analysten
    Tesla Aktie: Eigene Chipfabrik geplant ( Finanztrends)
    BASF Aktie: Umbau trifft Gegenwind ( Finanztrends)




    PIR-Zeichnungsprodukte
    Newsflow
    >> mehr
    Börse Social Club Board
    >> mehr
      Smeilinho zu Uniqa
      Smeilinho zu Polytec Group
      Smeilinho zu Österreichische Post
      Star der Stunde: SBO 1.55%, Rutsch der Stunde: Semperit -0.76%
      wikifolio-Trades Austro-Aktien 12-13: AT&S(8), OMV(1), Uniqa(1), Verbund(1)
      rabe5976 zu Uniqa
      rabe5976 zu OMV
      Star der Stunde: RBI 1.5%, Rutsch der Stunde: Agrana -1.08%
      wikifolio-Trades Austro-Aktien 11-12: voestalpine(3), Mayr-Melnhof(1), Wienerberger(1), Andritz(1), FACC(1), RBI(1), Erste Group(1), VIG(1), Lenzing(1), Porr(1)
      Featured Partner Video

      Wiener Börse Party #1101: ATX verliert heute deutlicher, Verbund über 60, aber bei der ATX Five Quali hinten, Song mit Porr-CFO Klemens Eiter

      Die Wiener Börse Party ist ein Podcastprojekt für Audio-CD.at von Christian Drastil Comm.. Unter dem Motto „Market & Me“ berichtet Christian Drastil über das Tagesgeschehen an der Wiener Börse. Inh...

      Books josefchladek.com

      Jacques Fivel
      CHINON DCM-206
      2025
      Le Plac’Art Photo

      L'électrification de la ligne Paris Le Mans (photos by Roger Schall)

      1937
      Editions Perceval

      Tehching Hsieh
      One Year Performance 1978–1979
      2025
      Void

      Yasuhiro Ishimoto
      Someday Somewhere (Aru hi aru tokoro, 石元泰博 ある日ある所)
      1958
      Geibi Shuppan

      Pia Paulina Guilmoth & Jesse Bull Saffire
      Fishworm
      2025
      Void

      (c) 2026 FC Chladek Drastil GmbH   |   Impressum   |   Datenschutz- und Cookie-Bestimmungen   |   Realtime Indikationen: L&S   |   End of Day Kurse: TeleTrader   |   Indices Indikationen: Deutsche Bank   |   Gowork.de