Mercedes-Benz und Bosch setzen auf Millionen-Abfindungen ( Finanztrends)

16.03.2026, 5592 Zeichen

Deutsche Industriekonzerne steuern auf einen historischen Umbau ihrer Belegschaften zu. Getrieben von hohen Energiekosten und dem Wandel zur E-Mobilität setzen sie auf Abfindungen in Millionenhöhe und Transfergesellschaften, um Sozialpläne zu vermeiden. Zwei aktuelle Entwicklungen unterstreichen den Trend: Ein Mega-Abfindungsprogramm bei Mercedes-Benz läuft an, und ein Bundesfinanzhof-Urteil schafft steuerliche Klarheit für die oft genutzten Transfergesellschaften.

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BFH-Urteil ebnet Weg für Transfergesellschaften

Die Rechtsunsicherheit schwindet. Ein Grundsatzurteil des Bundesfinanzhofs (Az. V R 10/23) vom 12. März 2026 hat eine zentrale steuerliche Frage geklärt. Es betrifft die umsatzsteuerliche Behandlung von Remanenzkosten beim Leistungsaustausch zwischen Transfergesellschaft und altem Arbeitgeber. Für Unternehmen bedeutet das: Sie können strukturell unabhängige Transfergesellschaften nun mit größerer Planungssicherheit einrichten. Steuerberater sehen darin einen wichtigen Schritt zur Institutionalisierung dieses Instruments.

Mercedes-Benz: Bis zu 500.000 Euro für freiwilligen Abschied

Der Stuttgarter Autobauer geht voran. Sein freiwilliges Abfindungsprogramm soll bis Ende März 2026 umgesetzt werden. Die Strategie basiert auf dem Prinzip der „doppelten Freiwilligkeit“ – beide Seiten müssen zustimmen, um Know-how-Verluste zu vermeiden. Der Anreiz ist gewaltig: Langjährige Teamleiter und Führungskräfte können Abfindungen von bis zu 500.000 Euro erhalten. Ein hoher Preis, um den Wandel ohne betriebsbedingte Kündigungen zu gestalten.

Volkswagen und Bosch: Milliarden für den Personalabbau

Der gesamte Automobilsektor ist in Bewegung. Volkswagen plant, zehntausende stellen bis 2030 abzubauen. Für Aufhebungsverträge hat der Konzern bis 2026 rund 900 Millionen Euro zurückgestellt. Je nach Betriebszugehörigkeit und Tarifgruppe können auch hier Einmalzahlungen über 400.000 Euro fließen. Viele Mitarbeiter nutzen bereits Frühverrentungsmodelle oder „Turbo-Prämien“ für schnelle Entscheidungen.

Bei Bosch zeigt sich das andere Standbein der Strategie. Zur Schließung der Elektrowerkzeugwerke in Leinfelden-Echterdingen und Sebnitz setzt der Technologieriese auf Transfergesellschaften. Betroffene Beschäftigte wechseln dort hin und erhalten für bis zu zwölf Monate etwa 80 Prozent ihres letzten Nettogehalts. Diese Mischung aus staatlichem Transferkurzarbeitergeld und Arbeitgeberzuschuss hat in Sebnitz bereits die große Mehrheit der Belegschaft überzeugt.

Linde und der Mittelstand ziehen nach

Der Trend beschränkt sich nicht auf die Autobranche. Der Industriegaskonzern Linde plant, bis Mai 2026 hunderte Stellen im deutschen Anlagenbau abzubauen. Die Fristen für die Belegschaft sind knapp: Bis Ende März 2026 können sie eine Standardabfindung annehmen, bis Ende April den Weg in eine Transfergesellschaft wählen. Danach drohen betriebsbedingte Kündigungen.

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Für Arbeitgeber ist das Modell trotz hoher Kosten attraktiv. Es vermeidet langwierige und teure Kündigungsschutzprozesse und schont das Image in schwierigen Restrukturierungsphasen. Für die Mitarbeiter bedeutet der Wechsel in eine Transfergesellschaft: Sie bleiben sozialversichert, erhalten Outplacement-Beratung und Qualifizierung – und umgehen die sofortige Arbeitslosigkeit.

Die strategische Kalkulation der „goldenen Handschläge“

Warum zahlen Konzerne freiwillig solche Summen? Die Rechnung ist einfach: Eine halbe Million Euro Abfindung erscheint horrend. Sie ist aber oft günstiger, als hochbezahlte, langjährige Mitarbeiter weiterzubeschäftigen, deren Aufgaben durch KI, Automatisierung oder Outsourcing wegfallen. Der „goldene Handslag“ kauft den strengen deutschen Kündigungsschutz praktisch aus und ermöglicht eine rasche Anpassung der Kostenstruktur.

Für die betroffenen Arbeitnehmer ist die Entscheidung jedoch komplex. Abfindungen sind voll steuerpflichtig, auch wenn die Fünftelregelung die Progression mildern kann. Der plötzliche Geldsegen erfordert eine kluge Finanzplanung. Zudem besiegelt die Unterschrift unter den Aufhebungsvertrag den endgültigen Verlust des Arbeitsplatzes. Gewerkschaften raten dringend zu vorheriger Rechts- und Steuerberatung – die Folgen für Rentenansprüche und künftige Jobchancen sind erheblich.

Ausblick: Wird die Resozialisierung gelingen?

Die Hochphase der Abfindungen und Transfergesellschaften wird voraussichtlich bis 2027 anhalten. Im Zuge der Anpassung an hohe Betriebskosten dürften immer mehr Mittelständler die Blaupausen der DAX-Konzerne übernehmen.

Die wahre Bewährungsprobe steht jedoch noch aus. Der Erfolg der Restrukturierungswelle 2026 wird nicht an der Höhe der Abfindungsschecks gemessen. Entscheidend wird sein, ob es den Transfergesellschaften gelingt, tausende hochspezialisierte Industriearbeiter erfolgreich umzuschulen und in zukunftssichere Wirtschaftsbereiche zu reintegrieren. Das BFH-Urteil war ein Schritt – jetzt muss die Praxis folgen.

(16.03.2026)

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Börsepeople im Podcast S24/01: Erwin Größ

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