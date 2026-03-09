SOCIAL

Impressum

Die Homebase
österreichischer Aktien
NEU

Invesco MidCap Quality ETF: Rebalancing ( Finanztrends)

09.03.2026

09.03.2026, 2851 Zeichen

Der US-Markt für mittelgroße Unternehmen steuert auf einen wichtigen Stichtag zu. Am 23. März 2026 wird der S&P MidCap 400 Index neu zusammengesetzt, was unmittelbare Auswirkungen auf das Anlageuniversum des Invesco S&P MidCap Quality ETF (XMHQ) hat. Warum ist der Fokus auf Qualitätsmerkmale in diesem Segment derzeit so relevant?

Fokus auf fundamentale Stärke

Der ETF setzt gezielt auf Unternehmen, die sich durch eine hohe fundamentale Stabilität auszeichnen. Zu den Kernkriterien gehören eine starke Eigenkapitalrendite, solide Bilanzkennzahlen und eine überschaubare Verschuldung. Mid-Caps gelten an der Börse oft als attraktiver Kompromiss: Sie bieten mehr Wachstumspotenzial als Blue Chips, verfügen aber über eine höhere Stabilität als kleinere Nebenwerte. Der eingebaute Qualitätsfilter soll sicherstellen, dass Anleger in die resilientesten Vertreter dieser Größenklasse investieren.

Der Fahrplan für den Index

Die anstehende Anpassung des S&P MidCap 400 am 23. März ist für den XMHQ von zentraler Bedeutung. Da der zugrunde liegende Qualitäts-Index seine Titel ausschließlich aus diesem breiteren Mutterindex bezieht, verändert jede Neuzusammensetzung den Pool der verfügbaren Aktien. Während der Hauptindex vierteljährlich angepasst wird, erfolgt die spezifische Neugewichtung des Quality-Index halbjährlich. Dieser Prozess stellt sicher, dass das Portfolio kontinuierlich an die aktuellen Finanzdaten der Unternehmen angepasst wird.

Kostenstruktur und Sektorgewichtung

Mit einer Gesamtkostenquote von 0,25 % ist der ETF im Wettbewerbsumfeld attraktiv bepreist. Ein Blick auf die aktuelle Portfoliostruktur zeigt eine deutliche Übergewichtung des Industriesektors, der zuletzt rund 25,7 % des Fonds ausmachte. Damit reagiert die Wertentwicklung sensibel auf konjunkturelle Zyklen in der Realwirtschaft. Das verwaltete Vermögen des Fonds beläuft sich aktuell auf rund 5,11 Milliarden US-Dollar.

Mit der Neugewichtung am 23. März entscheidet sich, welche Titel die strengen Anforderungen an Rentabilität und Verschuldung weiterhin erfüllen. Für die Positionierung des Fonds markiert dieser Termin die nächste Phase der Portfolio-Optimierung, bei der potenziell schwächere Fundamentaldaten durch neue Qualitätswerte ersetzt werden.

(09.03.2026)

BSN Podcasts
Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

Wiener Börse Party #1110: ATX mehr als 2 Prozent tiefer, Verbund gesucht, Andritz vielversprechend und Gabler statt Babler




 

Trading

Aktien auf dem Radar:FACC, CPI Europe AG, RHI Magnesita, Austriacard Holdings AG, Agrana, Kapsch TrafficCom, OMV, Verbund, DO&CO, Palfinger, RBI, Strabag, Uniqa, VIG, Mayr-Melnhof, Lenzing, Erste Group, ATX, AT&S, ATX NTR, Bawag, Bajaj Mobility AG, Wienerberger, voestalpine, ATX TR, ATX Prime, Amag, Porr, Polytec Group, Rath AG, SBO.

    1. Trading

    Aktien auf dem Radar:FACC, CPI Europe AG, RHI Magnesita, Austriacard Holdings AG, Agrana, Kapsch TrafficCom, OMV, Verbund, DO&CO, Palfinger, RBI, Strabag, Uniqa, VIG, Mayr-Melnhof, Lenzing, Erste Group, ATX, AT&S, ATX NTR, Bawag, Bajaj Mobility AG, Wienerberger, voestalpine, ATX TR, ATX Prime, Amag, Porr, Polytec Group, Rath AG, SBO.

