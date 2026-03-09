SOCIAL

NETWORK

Ich stimme der Verwendung von Cookies zu. Auch wenn ich diese Website weiter nutze, gilt dies als Zustimmung.

Bitte lesen und akzeptieren Sie die Datenschutzinformation und Cookie-Informationen, damit Sie unser Angebot weiter nutzen können. Natürlich können Sie diese Einwilligung jederzeit widerrufen.





Impressum | Cookies

SOCIAL

NETWORK

Die Homebase
österreichischer Aktien
NEU

IonQ Aktie: Der kommerzielle Durchbruch ( Finanztrends)

09.03.2026, 3268 Zeichen

Quantencomputing galt lange als teures Forschungsprojekt aus dem akademischen Raum. Doch IonQ beweist nun das Gegenteil und läutet den kommerziellen Wandel der Branche ein. Mit einem kräftigen Umsatzsprung durchbricht das Unternehmen als erster Hardware-Entwickler die Schwelle von 100 Millionen US-Dollar und zieht der Konkurrenz fundamental davon.

Geschäftskunden treiben das Wachstum

Im abgelaufenen Geschäftsjahr 2025 erzielte IonQ einen Gesamtumsatz von 130 Millionen US-Dollar. Das entspricht einem Plus von über 200 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, wobei allein das starke vierte Quartal rund 62 Millionen US-Dollar beisteuerte. Der wichtigste Treiber dieser Entwicklung ist ein spürbarer Strukturwandel in der Kundschaft: Mehr als 60 Prozent der Erlöse stammen mittlerweile aus der Privatwirtschaft. Globale Industrien beginnen zunehmend, Quantenprozessoren in ihre realen Arbeitsabläufe zu integrieren. Auch international fasst das Unternehmen Fuß und generiert bereits über 30 Prozent seiner Einnahmen außerhalb des Heimatmarktes.

Diskrepanz zwischen Börse und Realität

Trotz dieser operativen Meilensteine spiegelte der Aktienkurs zuletzt eine andere Realität wider. Seit Jahresbeginn verzeichnet das Papier ein Minus von gut 22 Prozent und notierte am Freitag bei 30,90 Euro – weit entfernt vom 52-Wochen-Hoch bei 71 Euro. Investoren bewerteten den Technologieführer, der aktuell rund 13 Milliarden US-Dollar an der Börse auf die Waage bringt, in den vergangenen Monaten offenbar vorsichtiger. Dabei steht IonQ im Branchenvergleich überaus solide da: Während IonQ die Kommerzialisierung skaliert, meldete der Konkurrent Rigetti für 2025 lediglich gut 7 Millionen US-Dollar Umsatz bei einem enormen Nettoverlust von über 216 Millionen US-Dollar.

Strategische Unabhängigkeit durch Übernahme

Um die eigene Hardware-Produktion in Zukunft abzusichern, setzt das Management auf vertikale Integration. Die geplante Übernahme von SkyWater Technology ist hierbei der entscheidende Hebel, um kritische Chip-Fertigungsprozesse ins eigene Haus zu holen und die Lieferkette zu kontrollieren. Doch reicht diese strategische Absicherung aus, um auch technologisch den Takt vorzugeben? Die Antwort darauf soll die Hardware-Roadmap für das Jahr 2026 liefern. Dann plant IonQ die Einführung eines neuen 256-Qubit-Systems, dessen gesteigerte Rechenkapazität direkt darauf abzielt, noch komplexere industrielle Simulationen durchzuführen.

Anzeige

Sollten Anleger sofort verkaufen? Oder lohnt sich doch der Einstieg bei IonQ?

Mit dem Erreichen der 100-Millionen-Dollar-Umsatzmarke hat IonQ die wirtschaftliche Nutzbarkeit seiner Technologie branchenweit als erstes Unternehmen untermauert. Die erfolgreiche Eingliederung von SkyWater Technology und der fristgerechte Rollout des 256-Qubit-Systems im Jahr 2026 definieren nun die konkreten Parameter, an denen der Markt das weitere Wachstumstemo messen wird.

Anzeige

IonQ-Aktie: Kaufen oder verkaufen?! Neue IonQ-Analyse vom 9. März liefert die Antwort:

Die neusten IonQ-Zahlen sprechen eine klare Sprache: Dringender Handlungsbedarf für IonQ-Aktionäre. Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Sie lieber verkaufen? In der aktuellen Gratis-Analyse vom 9. März erfahren Sie was jetzt zu tun ist.

IonQ: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...


(09.03.2026)

BSN Podcasts
Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

Börsepeople im Podcast S23/24: Melanie Steiner




 

Bildnachweis

1. Trading

Aktien auf dem Radar:FACC, RHI Magnesita, Amag, Agrana, Austriacard Holdings AG, Kapsch TrafficCom, Wolford, UBM, AT&S, DO&CO, Rath AG, RBI, Verbund, Wienerberger, Warimpex, Zumtobel, Palfinger, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, Flughafen Wien, CA Immo, EuroTeleSites AG, CPI Europe AG, Österreichische Post, Telekom Austria, Infineon, Deutsche Boerse, Fresenius Medical Care, SAP, Scout24, Continental.

Random Partner

Vontobel
Als internationales Investmenthaus mit Schweizer Wurzeln ist Vontobel auf die Bereiche Private Clients und Institutional Clients spezialisiert. Der Erfolg in diesen Bereichen gründet auf einer Kultur der Eigenverantwortung und dem Bestreben, die Erwartungen der Kundinnen und Kunden zu übertreffen.

>> Besuchen Sie 54 weitere Partner auf boerse-social.com/partner


 Latest Blogs

» JBCC Holdings Aktie: Fokus auf KI ( Finanztrends)

» Yellow Aktie: Liquidation läuft ( Finanztrends)

» Eterindo Wahanatama Aktie: Insolvenz-Hängepartie ( Finanztrends)

» Kalkulus: Fokus auf Nutzwert ( Finanztrends)

» Realty Income Aktie: Rückenwind ( Finanztrends)

» RWE Aktie: Bilanzvorlage mit Brisanz ( Finanztrends)

» Xiaomi Aktie: KI-Schwenk ( Finanztrends)

» FST Aktie: Strategie im Fokus ( Finanztrends)

» USD Coin: Rekorde und regulatorische Hürden ( Finanztrends)

» Palantir Aktie: Zwei Fronten ( Finanztrends)


Useletter

Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab. Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.

Newsletter abonnieren

Runplugged

Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
(kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)

per Newsletter erhalten


Meistgelesen
>> mehr
Börse-Inputs auf Spotify zu u.a. Gunter Deuber, die Lüge der Nation
Österreich-Depots: Weekend Bilanz (Depot Kommentar)
Xiaomi Aktie: KI-Schwenk ( Finanztrends)
KfW senkt Bauzinsen drastisch – doch der Markt bleibt gespalten ( Finanztrends)
Renk Aktie: Rekordzahlen verpuffen ( Finanztrends)
Palantir Aktie: Zwei Fronten ( Finanztrends)




PIR-Zeichnungsprodukte
Newsflow
>> mehr
Börse Social Club Board
>> mehr
    BSN MA-Event BASF
    BSN MA-Event Bayer
    BSN MA-Event Bayer
    BSN MA-Event BASF
    #gabb #2055
    Featured Partner Video

    Wiener Börse Party #1091: ATX nach weiterem Rekord etwas schwächer, FACC und Wienerberger gesucht, Christian Hromatka läutet die Bell

    Die Wiener Börse Party ist ein Podcastprojekt für Audio-CD.at von Christian Drastil Comm.. Unter dem Motto „Market & Me“ berichtet Christian Drastil über das Tagesgeschehen an der Wiener Börse. Inh...

    Books josefchladek.com

    Otto Wagner
    Moderne Architektur
    1902
    Anton Schroll

    Olga Ignatovich
    In the Shadow of the Big Brother
    2025
    Arthur Bondar Collection WWII

    Livio Piatti
    Schtetl Zürich
    2001
    Offizin Verlag

    Yasuhiro Ishimoto
    Someday Somewhere (Aru hi aru tokoro, 石元泰博 ある日ある所)
    1958
    Geibi Shuppan

    Ray K. Metzker
    City Lux
    2025
    Ludion Publishers



    Autor: Finanztrends

    09.03.2026, 3268 Zeichen

    Quantencomputing galt lange als teures Forschungsprojekt aus dem akademischen Raum. Doch IonQ beweist nun das Gegenteil und läutet den kommerziellen Wandel der Branche ein. Mit einem kräftigen Umsatzsprung durchbricht das Unternehmen als erster Hardware-Entwickler die Schwelle von 100 Millionen US-Dollar und zieht der Konkurrenz fundamental davon.

    Geschäftskunden treiben das Wachstum

    Im abgelaufenen Geschäftsjahr 2025 erzielte IonQ einen Gesamtumsatz von 130 Millionen US-Dollar. Das entspricht einem Plus von über 200 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, wobei allein das starke vierte Quartal rund 62 Millionen US-Dollar beisteuerte. Der wichtigste Treiber dieser Entwicklung ist ein spürbarer Strukturwandel in der Kundschaft: Mehr als 60 Prozent der Erlöse stammen mittlerweile aus der Privatwirtschaft. Globale Industrien beginnen zunehmend, Quantenprozessoren in ihre realen Arbeitsabläufe zu integrieren. Auch international fasst das Unternehmen Fuß und generiert bereits über 30 Prozent seiner Einnahmen außerhalb des Heimatmarktes.

    Diskrepanz zwischen Börse und Realität

    Trotz dieser operativen Meilensteine spiegelte der Aktienkurs zuletzt eine andere Realität wider. Seit Jahresbeginn verzeichnet das Papier ein Minus von gut 22 Prozent und notierte am Freitag bei 30,90 Euro – weit entfernt vom 52-Wochen-Hoch bei 71 Euro. Investoren bewerteten den Technologieführer, der aktuell rund 13 Milliarden US-Dollar an der Börse auf die Waage bringt, in den vergangenen Monaten offenbar vorsichtiger. Dabei steht IonQ im Branchenvergleich überaus solide da: Während IonQ die Kommerzialisierung skaliert, meldete der Konkurrent Rigetti für 2025 lediglich gut 7 Millionen US-Dollar Umsatz bei einem enormen Nettoverlust von über 216 Millionen US-Dollar.

    Strategische Unabhängigkeit durch Übernahme

    Um die eigene Hardware-Produktion in Zukunft abzusichern, setzt das Management auf vertikale Integration. Die geplante Übernahme von SkyWater Technology ist hierbei der entscheidende Hebel, um kritische Chip-Fertigungsprozesse ins eigene Haus zu holen und die Lieferkette zu kontrollieren. Doch reicht diese strategische Absicherung aus, um auch technologisch den Takt vorzugeben? Die Antwort darauf soll die Hardware-Roadmap für das Jahr 2026 liefern. Dann plant IonQ die Einführung eines neuen 256-Qubit-Systems, dessen gesteigerte Rechenkapazität direkt darauf abzielt, noch komplexere industrielle Simulationen durchzuführen.

    Anzeige

    Sollten Anleger sofort verkaufen? Oder lohnt sich doch der Einstieg bei IonQ?

    Mit dem Erreichen der 100-Millionen-Dollar-Umsatzmarke hat IonQ die wirtschaftliche Nutzbarkeit seiner Technologie branchenweit als erstes Unternehmen untermauert. Die erfolgreiche Eingliederung von SkyWater Technology und der fristgerechte Rollout des 256-Qubit-Systems im Jahr 2026 definieren nun die konkreten Parameter, an denen der Markt das weitere Wachstumstemo messen wird.

    Anzeige

    IonQ-Aktie: Kaufen oder verkaufen?! Neue IonQ-Analyse vom 9. März liefert die Antwort:

    Die neusten IonQ-Zahlen sprechen eine klare Sprache: Dringender Handlungsbedarf für IonQ-Aktionäre. Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Sie lieber verkaufen? In der aktuellen Gratis-Analyse vom 9. März erfahren Sie was jetzt zu tun ist.

    IonQ: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...


    (09.03.2026)

    BSN Podcasts
    Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

    Börsepeople im Podcast S23/24: Melanie Steiner




     

    Bildnachweis

    1. Trading

    Aktien auf dem Radar:FACC, RHI Magnesita, Amag, Agrana, Austriacard Holdings AG, Kapsch TrafficCom, Wolford, UBM, AT&S, DO&CO, Rath AG, RBI, Verbund, Wienerberger, Warimpex, Zumtobel, Palfinger, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, Flughafen Wien, CA Immo, EuroTeleSites AG, CPI Europe AG, Österreichische Post, Telekom Austria, Infineon, Deutsche Boerse, Fresenius Medical Care, SAP, Scout24, Continental.

    Random Partner

    Vontobel
    Als internationales Investmenthaus mit Schweizer Wurzeln ist Vontobel auf die Bereiche Private Clients und Institutional Clients spezialisiert. Der Erfolg in diesen Bereichen gründet auf einer Kultur der Eigenverantwortung und dem Bestreben, die Erwartungen der Kundinnen und Kunden zu übertreffen.

    >> Besuchen Sie 54 weitere Partner auf boerse-social.com/partner


     Latest Blogs

    » JBCC Holdings Aktie: Fokus auf KI ( Finanztrends)

    » Yellow Aktie: Liquidation läuft ( Finanztrends)

    » Eterindo Wahanatama Aktie: Insolvenz-Hängepartie ( Finanztrends)

    » Kalkulus: Fokus auf Nutzwert ( Finanztrends)

    » Realty Income Aktie: Rückenwind ( Finanztrends)

    » RWE Aktie: Bilanzvorlage mit Brisanz ( Finanztrends)

    » Xiaomi Aktie: KI-Schwenk ( Finanztrends)

    » FST Aktie: Strategie im Fokus ( Finanztrends)

    » USD Coin: Rekorde und regulatorische Hürden ( Finanztrends)

    » Palantir Aktie: Zwei Fronten ( Finanztrends)


    Useletter

    Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab. Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.

    Newsletter abonnieren

    Runplugged

    Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
    (kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)

    per Newsletter erhalten


    Meistgelesen
    >> mehr
    Börse-Inputs auf Spotify zu u.a. Gunter Deuber, die Lüge der Nation
    Österreich-Depots: Weekend Bilanz (Depot Kommentar)
    Xiaomi Aktie: KI-Schwenk ( Finanztrends)
    KfW senkt Bauzinsen drastisch – doch der Markt bleibt gespalten ( Finanztrends)
    Renk Aktie: Rekordzahlen verpuffen ( Finanztrends)
    Palantir Aktie: Zwei Fronten ( Finanztrends)




    PIR-Zeichnungsprodukte
    Newsflow
    >> mehr
    Börse Social Club Board
    >> mehr
      BSN MA-Event BASF
      BSN MA-Event Bayer
      BSN MA-Event Bayer
      BSN MA-Event BASF
      #gabb #2055
      Featured Partner Video

      Wiener Börse Party #1091: ATX nach weiterem Rekord etwas schwächer, FACC und Wienerberger gesucht, Christian Hromatka läutet die Bell

      Die Wiener Börse Party ist ein Podcastprojekt für Audio-CD.at von Christian Drastil Comm.. Unter dem Motto „Market & Me“ berichtet Christian Drastil über das Tagesgeschehen an der Wiener Börse. Inh...

      Books josefchladek.com

      Olga Ignatovich
      In the Shadow of the Big Brother
      2025
      Arthur Bondar Collection WWII

      Livio Piatti
      zooreal
      2003
      Kontrast Verlag

      Jan Tschichold
      Typografische Entwurfstechnik
      1932
      Akadem. Verlag Dr. Fr. Wedekind & Co

      Livio Piatti
      Schtetl Zürich
      2001
      Offizin Verlag

      Jacques Fivel
      CHINON DCM-206
      2025
      Le Plac’Art Photo

      (c) 2026 FC Chladek Drastil GmbH   |   Impressum   |   Datenschutz- und Cookie-Bestimmungen   |   Realtime Indikationen: L&S   |   End of Day Kurse: TeleTrader   |   Indices Indikationen: Deutsche Bank   |   Gowork.de