Ocugen Aktie: Finanzierungslücke geschlossen ( Finanztrends)
Autor:
Finanztrends
Redaktion finanztrends.de
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22.03.2026, 2736 Zeichen
Für Biotech-Unternehmen in der klinischen Phase ist die Liquidität oft das größte Risiko. Ocugen hat dieses Problem nun elegant gelöst: Durch die Ausübung bestehender Optionsscheine fließen dem Spezialisten für Augen-Gentherapien 15 Millionen US-Dollar zu. Damit verschafft sich das Management wertvolle Zeit, um die entscheidenden Studien für seine wichtigsten Hoffnungsträger ohne den Druck einer unmittelbar bevorstehenden Finanzierungsrunde abzuschließen.
Strategische Stärkung der Bilanz
Ein institutioneller Investor wandelte Mitte März Bezugsrechte aus einer früheren Platzierung vom August 2025 in zehn Millionen Stammaktien um. Dieser strategische Schritt stärkt die Bilanz erheblich. Das Unternehmen rechnet damit, dass die liquiden Mittel nun bis in das erste Quartal 2027 ausreichen. An der Börse sorgte die fundamentale Absicherung allerdings nicht für einen unmittelbaren Aufschwung. Zum Wochenausklang am Freitag gab der Kurs um 10,37 Prozent auf 1,74 Euro nach, was die anhaltende Nervosität rund um den unprofitablen Biotech-Titel widerspiegelt. Aktuell verzeichnet das Unternehmen einen operativen Nettoverlust von 17,7 Millionen US-Dollar.
Voller Fokus auf die Pipeline
Die verlängerte finanzielle Reichweite ist für die Entwicklung der Gentherapien gegen erbliche Netzhauterkrankungen essenziell. Beim Hauptkandidaten OCU400, einer Therapie gegen Retinitis pigmentosa, ist die Patientenrekrutierung für die Phase-3-Studie bereits abgeschlossen. Das Management plant hier den Zulassungsantrag für das dritte Quartal 2026. Auch das Programm OCU410ST gegen Morbus Stargardt kommt laut Unternehmensangaben schneller voran als geplant.
Analysten bewerten diese klinischen Fortschritte positiv. So startete Oppenheimer die Beobachtung der Aktie mit einer „Outperform“-Einstufung und verwies auf das langfristige Potenzial der Pipeline. Canaccord Genuity vergab ein Kaufvotum und hob die vielversprechenden frühen Studiendaten hervor.
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