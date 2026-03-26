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AMLA ebnet Weg für lückenlose Geschäftspartner-Überwachung ( Finanztrends)

26.03.2026, 6651 Zeichen

Die neue EU-Geldwäschebehörde AMLA hat mit wegweisenden Anhörungen die Zukunft der Unternehmensprüfung definiert. Ab sofort müssen Firmen ihre Geschäftspartner nicht mehr nur punktuell, sondern permanent überwachen – eine Revolution für den europäischen Wirtschaftsraum.

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Neuer EU-Standard beendet Stückwerk bei Firmenprüfungen

Die öffentlichen Anhörungen der Authority for Anti-Money Laundering and Countering the Financing of Terrorism (AMLA) am 24. März markieren einen Systemwechsel. Künftig gelten europaweit einheitliche Regeln für die Überprüfung von Geschäftspartnern, das sogenannte Know Your Business (KYB). Bisher konnten kriminelle Netzwerke Lücken zwischen nationalen Regelungen ausnutzen – dieses Stückwerk soll ein für alle Mal enden.

Konkret senkt die EU die Schwellenwerte für sogenannte Gelegenheitstransaktionen. Firmen müssen künftig bei deutlich mehr Geschäftsvorfällen eine umfassende Due-Diligence-Prüfung durchführen. Noch wichtiger: Die bloße Selbstauskunft eines Unternehmens reicht nicht mehr aus. Verpflichtete Stellen – darunter jetzt auch viele Nicht-Finanzunternehmen – müssen Eigentümerdaten gegen offizielle Register abgleichen.

Das Ziel ist ein „Single Rulebook“, ein einheitliches Regelwerk. Damit will Brüssel erreichen, dass die wahren wirtschaftlich Berechtigten eines Unternehmens innerhalb von Sekunden über vernetzte digitale Register identifiziert werden können. Ein transparenteres Umfeld für den gesamten Binnenmarkt.

„Perpetual KYB“: Der Abschied von der Stichproben-Kontrolle

Parallel zu den regulatorischen Weichenstellungen vollzieht sich ein technologischer Umbruch. Der Markt für KYC- und KYB-Systeme boomt. Analysten prognostizieren, dass Nicht-Finanzunternehmen allein 2026 rund 10,9 Milliarden Euro für solche Tools ausgeben werden. Bis zum Ende des Jahrzehnts könnte sich dieser Betrag mehr als verdoppeln.

Das Geld fließt vor allem in eine neue Technologie: „Perpetual KYB“. Statt Geschäftspartner wie bisher vielleicht alle drei Jahre zu prüfen, überwachen permanente Systeme Veränderungen in Echtzeit. Erhält ein Partner einen neuen Großaktionär? Wechselt die Geschäftsführung? Moderne Lösungen sollen innerhalb von 24 Stunden nach einer solchen signifikanten Änderung eine Neubewertung anstoßen.

Hinter diesem Paradigmenwechsel steht die wachsende Professionalität der Finanzkriminalität. Betrüger gründen gezielt „Phönix-Unternehmen“ – Scheinfirmen, die bei der Erstprüfung sauber wirken, später aber für illegale Geschäfte genutzt werden. Durch KI-gestützte Automatisierung und direkte Schnittstellen zu Behördenregistern können Unternehmen nun ein lebendiges Risikoprofil für jeden Partner in ihrer Lieferkette pflegen.

Regulierungswelle erfasst immer mehr Branchen

Die Bedeutung von KYB wächst auch, weil der Kreis der regulierten Unternehmen massiv ausgeweitet wird. Waren früher vor allem Banken und Versicherer betroffen, erfasst die Pflicht zur Partnerprüfung 2026 zunehmend nicht-finanzielle Berufe.

In Europa umfasst die neue EU-Geldwäscheverordnung (AMLR) bereits Krypto-Dienstleister, Crowdfunding-Plattformen und spezielle Investmentvehikel. Die Aufsicht macht deutlich: Die Verantwortung für die Due Diligence kann nicht vollständig an Technologieanbieter ausgelagert werden. Die Automatisierung hilft bei der Datensammlung, doch die finale Risikoentscheidung und die Haftung bei Versäumnissen bleiben beim regulierten Unternehmen selbst.

Eine zusätzliche Herausforderung kommt Mitte 2026 mit der Einführung der EU Digital Identity Wallet. Während sie die KYC-Prüfung für Privatpersonen vereinfacht, stellt sie Compliance-Teams bei der Unternehmensprüfung vor neue Aufgaben. Digitale Identitätsnachweise, die über verschiedene Plattformen hinweg genutzt werden, erfordern angepasste Prozesse. Die menschlichen Entscheidungsträger eines Unternehmens – seine Direktoren und Bevollmächtigten – müssen ebenso gründlich verifiziert werden wie die juristische Person selbst.

Wettbewerbsvorteil durch proaktive Compliance

Die aktuellen Entwicklungen bedeuten einen strukturellen Wandel für den globalen Handel. Die Aufsicht fokussiert sich nicht mehr darauf, ob Kontrollmechanismen existieren, sondern ob sie in Echtzeit wirksam sind. Hohe Strafen in Großbritannien und Europa haben jüngst die Konsequenzen veralteter Daten oder manueller Prüfverfahren aufgezeigt.

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Neben der Geldwäscheprävention gewinnt die Prüfung gegen internationale Sanktionslisten für die rechtssichere Auswahl von Geschäftspartnern massiv an Bedeutung. Erfahren Sie in diesem kostenlosen Leitfaden, wie Sie Ihre Compliance-Prozesse automatisieren und strafrechtliche Konsequenzen effektiv vermeiden. Gratis E-Book zur Sanktionslistenprüfung sichern

Unternehmen, die 2026 einen Wettbewerbsvorteil erlangen, betrachten Compliance nicht als lästige Pflichtübung, sondern als strategisches Risikomanagement-Tool. Wer potenzielle Probleme – wie Verbindungen zu sanktionierten Entitäten – erkennt, bevor ein Partner ins Geschäftsnetzwerk aufgenommen wird, schützt seinen Ruf und vermeidet hohe Strafzahlungen. In einigen Rechtsgebieten können tägliche Bußgelder für unzureichende Prüfsysteme bereits fünfstellige Summen erreichen.

Der Countdown bis 2028 läuft

Mit Sitz in Frankfurt baut die AMLA ihre operative Tätigkeit weiter aus. Der Fahrplan für die kommenden zwei Jahre ist klar: Während der aktuelle Fokus auf der Entwicklung der technischen Standards liegt, bereitet sich die Behörde darauf vor, bis 2028 die direkte Aufsicht über grenzüberschreitende Hochrisiko-Institute zu übernehmen.

Bis Juli 2026 muss die AMLA weitere Leitlinien zur Transaktionsüberwachung vorlegen. Die Latte für das, was Aufseher als „effektive“ Compliance betrachten, wird damit noch höher gelegt. Unternehmen müssen sich auf eine Phase intensiver Abstimmung zwischen der AMLA und nationalen Behörden wie der deutschen BaFin einstellen.

Für die Compliance-Abteilungen steht 2026 ein weiteres Thema ganz oben auf der Agenda: die Nachvollziehbarkeit ihrer Systeme. Wenn KI-gestützte Automatisierung zum Standard wird, um Millionen von Datenpunkten zu screenen, wollen Aufseher nicht nur die Ergebnisse sehen. Sie fragen zunehmend, wie die zugrundeliegenden Modelle funktionieren und wer für ihre Outputs verantwortlich ist. Die Ära der fragmentierten Aufsicht in Europa geht definitiv zu Ende.


(26.03.2026)

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