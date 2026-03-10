SOCIAL

NETWORK

Ich stimme der Verwendung von Cookies zu. Auch wenn ich diese Website weiter nutze, gilt dies als Zustimmung.

Bitte lesen und akzeptieren Sie die Datenschutzinformation und Cookie-Informationen, damit Sie unser Angebot weiter nutzen können. Natürlich können Sie diese Einwilligung jederzeit widerrufen.





Impressum | Cookies

SOCIAL

NETWORK

Die Homebase
österreichischer Aktien
NEU

Frühjahrsmüdigkeit ist ein kultureller Mythos ( Finanztrends)

10.03.2026, 3624 Zeichen

Eine Schweizer Studie entlarvt das saisonale Tief als psychologische Selbsterfüllung. Forscher fanden keine biologischen Belege für das Phänomen – die Symptome sind real, die Ursache aber eine andere.

Überraschende Wende in der Schlafforschung

Die Grundlage liefert eine Untersuchung der Universität Basel und des Inselspitals Bern. Das Team um Chronobiologin Dr. Christine Blume analysierte über ein Jahr das Schlafverhalten von 418 Probanden. Obwohl fast die Hälfte angab, unter Frühjahrsmüdigkeit zu leiden, zeigten die objektiven Daten ein anderes Bild.

Anzeige

Mentale Fitness ab heute: 7 Geheimnisse für ein leistungsfähiges Gehirn. Dieses Gratis-PDF zeigt Ihnen, wie Sie Ihren Fokus steigern und Ihre geistige Leistungsfähigkeit im Alltag gezielt unterstützen können. Gehirntraining-Ratgeber kostenlos herunterladen

Die Forscher fanden keinerlei Belege für erhöhte Tagesschläfrigkeit oder verminderte Schlafqualität im Frühling. Auch die zunehmende Tageslänge hatte keinen messbaren Einfluss auf den Erschöpfungsgrad. Wäre es ein biologisches Phänomen, hätte sich das in den Daten zeigen müssen, so das Fazit der Experten.

Vom Hormon-Mythos zum Nocebo-Effekt

Bisher machten Mediziner hormonelle Umstellungen oder Temperaturschwankungen für das Leistungstief verantwortlich. Die Schweizer Daten deuten nun stark auf einen Nocebo-Effekt hin. Weil der Begriff hierzulande fest etabliert ist, erwarten Menschen die Müdigkeit – und nehmen alltägliche Erschöpfung dann bewusster wahr.

Ein Blick über den Tellerrand bestätigt die kulturelle Prägung: Im englischsprachigen Raum existiert das Konzept in dieser Form nicht. Der Begriff „spring fever“ wird dort mit einem Energieanstieg und mehr Vitalität verbunden.

Was wirklich gegen das Stimmungstief hilft

Die Gefühle sind real, auch wenn die Ursache psychologisch ist. Gesundheitsexperten empfehlen Strategien, die Körper und Psyche aktivieren. Bewegung an der frischen Luft bringt den Kreislauf in Schwung und wirkt mental ausgleichend.

Leichte Mahlzeiten entlasten den Verdauungstrakt, ausreichend Wasser unterstützt den Organismus. Wechselduschen am Morgen stimulieren das Herz-Kreislauf-System. Bei Müdigkeit tagsüber hilft ein kurzes Nickerchen von unter dreißig Minuten, ohne den Nachtschlaf zu stören.

Anzeige

Wer sich trotz Frühling oft antriebslos fühlt, kann mit gezielten Übungen gegensteuern. Orthopäde Prof. Wessinghage zeigt in seinem kostenlosen Report 17 einfache 3-Minuten-Übungen, die für spürbare Entlastung sorgen und den Körper aktivieren. Kostenlosen 3-Minuten-Plan jetzt sichern

Die Macht der Erwartung

Die Erkenntnisse unterstreichen, wie stark gesellschaftliche Narrative unsere körperliche Wahrnehmung steuern. Die Entlarvung der Frühjahrsmüdigkeit zeigt: Moderne Gesundheitsaufklärung muss auch schädliche Erwartungshaltungen dekonstruieren.

Könnte die unbegründete Erwartung einer Frühjahrsmüdigkeit sogar wirtschaftliche Auswirkungen haben? Experten sehen in der Klarstellung einen wichtigen Schritt. Betroffene können sich so mental von dem Stigma befreien und mit mehr Resilienz auf saisonale Veränderungen reagieren.

Ein neuer Umgang mit den Jahreszeiten

In Zukunft dürfte sich die Kommunikation von Medizinern und Krankenkassen wandeln. Der Begriff könnte als Krankheitsbild verschwinden, stattdessen rücken allgemeine Schlafhygiene und mentale Widerstandskraft in den Vordergrund.

Gesundheitsexperten prognostizieren: Weniger Warnungen vor der Frühjahrsmüdigkeit und mehr Betonung der positiven Aspekte des Frühlings könnten das kollektive Wohlbefinden steigern. Manchmal ist ein kritischer Blick auf alte Gesundheitsmythen der Schlüssel zu besserer Balance.


(10.03.2026)

BSN Podcasts
Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

Wiener Börse Party #1111: Turnaround Tuesday Effekt bringt erneut sehr positiven ATX mit AT&S vorne, potenzieller Big Deal der RBI




 

Bildnachweis

1. Trading

Aktien auf dem Radar:FACC, CPI Europe AG, Wienerberger, Agrana, Austriacard Holdings AG, EuroTeleSites AG, SBO, Semperit, AT&S, DO&CO, Erste Group, Frequentis, Linz Textil Holding, Mayr-Melnhof, Palfinger, Porr, Polytec Group, RBI, Uniqa, VIG, voestalpine, Wiener Privatbank, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, Kapsch TrafficCom, Verbund, Amag, CA Immo, EVN, Flughafen Wien, Österreichische Post.

Random Partner

gettex
gettex ist ein Börsenplatz der Bayerischen Börse AG für alle Investorentypen – vom Retail-Anleger bis zum Vermögensverwalter und institutionellen Anleger. Auf gettex fallen grundsätzlich weder Maklercourtage noch Börsenentgelt an.

>> Besuchen Sie 54 weitere Partner auf boerse-social.com/partner


 Latest Blogs

» DGE-Empfehlungen: Fleisch-Reduktion spaltet Politik und Wissenschaft ( F...

» Österreich-Depots: Schöne Gegenbewegung (Depot Kommentar)

» Börsegeschichte 10.3.: Addiko Bank (Börse Geschichte) (BörseGeschichte)

» Nachlese: Susanne Lederer-Pabst Cover (audio cd.at)

» Silber: Kriegs-Rally kollabiert ( Finanztrends)

» Harbin Viti Aktie: Branche unter Druck ( Finanztrends)

» DGE-Empfehlungen: Fleisch-Reduktion spaltet Politik und Wissenschaft ( F...

» Neurowissenschaftler revidieren das Bild vom alternden Gehirn ( Finanztr...

» PIR-News: Research zu FACC, Verbund, News zu Frequentis, Andritz, Post, ...

» ATX und DAX ytd wieder im Plus (Christian Drastil)


Useletter

Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab. Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.

Newsletter abonnieren

Runplugged

Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
(kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)

per Newsletter erhalten


Meistgelesen
>> mehr
Höheres Kursziel für FACC-Aktie
thyssenkrupp Marine Systems Aktie: Rekordkurs voraus? ( Finanztrends)
Battalion Oil Aktie: Kapitalerhöhung trifft auf Kursexplosion ( Finanztrends)
Impact Silver Aktie: Zahlen im Anmarsch ( Finanztrends)
wienerberger-Aufsichtsrat kauft weitere Aktien
Downgrade für voestalpine-Aktie




PIR-Zeichnungsprodukte
Newsflow
>> mehr
Börse Social Club Board
>> mehr
    Star der Stunde: UBM 2.81%, Rutsch der Stunde: Kapsch TrafficCom -1.1%
    wikifolio-Trades Austro-Aktien 17-18: Frequentis(2), RBI(1), Porr(1), Kontron(1)
    Star der Stunde: FACC 1.97%, Rutsch der Stunde: Austriacard Holdings AG -1.07%
    wikifolio-Trades Austro-Aktien 16-17: RBI(2), Porr(1), voestalpine(1), Erste Group(1), Bawag(1)
    BSN Vola-Event RHI Magnesita
    Star der Stunde: Porr 1.61%, Rutsch der Stunde: FACC -1.04%
    wikifolio-Trades Austro-Aktien 15-16: Verbund(3), Porr(2), EVN(1), OMV(1), RBI(1), FACC(1)
    BSN Vola-Event Siemens
    BSN Vola-Event Bayer
    Featured Partner Video

    Börsepeople im Podcast S23/19: Daniel Hahn

    Daniel Hahn ist Key-Account-Manager bei wikifolio. Wir sprechen zunächst über zwei spannende Stationen davor: Studytube (Amsterdam), die Schatzkammer und dann über ein wichtiges Prost Ende 2024 zum...

    Books josefchladek.com

    Matteo Girola
    Viewfinders
    2025
    Studiofaganel

    Raymond Thompson Jr
    It’s hard to stop rebels that time travel
    2025
    Void

    Thonet
    Stahlrohrmöbel (Catalogue 1934)
    1934
    Selbstverlag

    Man Ray
    Photographie n'est pas L'Art
    1937
    GLM

    Tehching Hsieh
    One Year Performance 1978–1979
    2025
    Void



    Autor: Finanztrends

    10.03.2026, 3624 Zeichen

    Eine Schweizer Studie entlarvt das saisonale Tief als psychologische Selbsterfüllung. Forscher fanden keine biologischen Belege für das Phänomen – die Symptome sind real, die Ursache aber eine andere.

    Überraschende Wende in der Schlafforschung

    Die Grundlage liefert eine Untersuchung der Universität Basel und des Inselspitals Bern. Das Team um Chronobiologin Dr. Christine Blume analysierte über ein Jahr das Schlafverhalten von 418 Probanden. Obwohl fast die Hälfte angab, unter Frühjahrsmüdigkeit zu leiden, zeigten die objektiven Daten ein anderes Bild.

    Anzeige

    Mentale Fitness ab heute: 7 Geheimnisse für ein leistungsfähiges Gehirn. Dieses Gratis-PDF zeigt Ihnen, wie Sie Ihren Fokus steigern und Ihre geistige Leistungsfähigkeit im Alltag gezielt unterstützen können. Gehirntraining-Ratgeber kostenlos herunterladen

    Die Forscher fanden keinerlei Belege für erhöhte Tagesschläfrigkeit oder verminderte Schlafqualität im Frühling. Auch die zunehmende Tageslänge hatte keinen messbaren Einfluss auf den Erschöpfungsgrad. Wäre es ein biologisches Phänomen, hätte sich das in den Daten zeigen müssen, so das Fazit der Experten.

    Vom Hormon-Mythos zum Nocebo-Effekt

    Bisher machten Mediziner hormonelle Umstellungen oder Temperaturschwankungen für das Leistungstief verantwortlich. Die Schweizer Daten deuten nun stark auf einen Nocebo-Effekt hin. Weil der Begriff hierzulande fest etabliert ist, erwarten Menschen die Müdigkeit – und nehmen alltägliche Erschöpfung dann bewusster wahr.

    Ein Blick über den Tellerrand bestätigt die kulturelle Prägung: Im englischsprachigen Raum existiert das Konzept in dieser Form nicht. Der Begriff „spring fever“ wird dort mit einem Energieanstieg und mehr Vitalität verbunden.

    Was wirklich gegen das Stimmungstief hilft

    Die Gefühle sind real, auch wenn die Ursache psychologisch ist. Gesundheitsexperten empfehlen Strategien, die Körper und Psyche aktivieren. Bewegung an der frischen Luft bringt den Kreislauf in Schwung und wirkt mental ausgleichend.

    Leichte Mahlzeiten entlasten den Verdauungstrakt, ausreichend Wasser unterstützt den Organismus. Wechselduschen am Morgen stimulieren das Herz-Kreislauf-System. Bei Müdigkeit tagsüber hilft ein kurzes Nickerchen von unter dreißig Minuten, ohne den Nachtschlaf zu stören.

    Anzeige

    Wer sich trotz Frühling oft antriebslos fühlt, kann mit gezielten Übungen gegensteuern. Orthopäde Prof. Wessinghage zeigt in seinem kostenlosen Report 17 einfache 3-Minuten-Übungen, die für spürbare Entlastung sorgen und den Körper aktivieren. Kostenlosen 3-Minuten-Plan jetzt sichern

    Die Macht der Erwartung

    Die Erkenntnisse unterstreichen, wie stark gesellschaftliche Narrative unsere körperliche Wahrnehmung steuern. Die Entlarvung der Frühjahrsmüdigkeit zeigt: Moderne Gesundheitsaufklärung muss auch schädliche Erwartungshaltungen dekonstruieren.

    Könnte die unbegründete Erwartung einer Frühjahrsmüdigkeit sogar wirtschaftliche Auswirkungen haben? Experten sehen in der Klarstellung einen wichtigen Schritt. Betroffene können sich so mental von dem Stigma befreien und mit mehr Resilienz auf saisonale Veränderungen reagieren.

    Ein neuer Umgang mit den Jahreszeiten

    In Zukunft dürfte sich die Kommunikation von Medizinern und Krankenkassen wandeln. Der Begriff könnte als Krankheitsbild verschwinden, stattdessen rücken allgemeine Schlafhygiene und mentale Widerstandskraft in den Vordergrund.

    Gesundheitsexperten prognostizieren: Weniger Warnungen vor der Frühjahrsmüdigkeit und mehr Betonung der positiven Aspekte des Frühlings könnten das kollektive Wohlbefinden steigern. Manchmal ist ein kritischer Blick auf alte Gesundheitsmythen der Schlüssel zu besserer Balance.


    (10.03.2026)

    BSN Podcasts
    Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

    Wiener Börse Party #1111: Turnaround Tuesday Effekt bringt erneut sehr positiven ATX mit AT&S vorne, potenzieller Big Deal der RBI




     

    Bildnachweis

    1. Trading

    Aktien auf dem Radar:FACC, CPI Europe AG, Wienerberger, Agrana, Austriacard Holdings AG, EuroTeleSites AG, SBO, Semperit, AT&S, DO&CO, Erste Group, Frequentis, Linz Textil Holding, Mayr-Melnhof, Palfinger, Porr, Polytec Group, RBI, Uniqa, VIG, voestalpine, Wiener Privatbank, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, Kapsch TrafficCom, Verbund, Amag, CA Immo, EVN, Flughafen Wien, Österreichische Post.

    Random Partner

    gettex
    gettex ist ein Börsenplatz der Bayerischen Börse AG für alle Investorentypen – vom Retail-Anleger bis zum Vermögensverwalter und institutionellen Anleger. Auf gettex fallen grundsätzlich weder Maklercourtage noch Börsenentgelt an.

    >> Besuchen Sie 54 weitere Partner auf boerse-social.com/partner


     Latest Blogs

    » DGE-Empfehlungen: Fleisch-Reduktion spaltet Politik und Wissenschaft ( F...

    » Österreich-Depots: Schöne Gegenbewegung (Depot Kommentar)

    » Börsegeschichte 10.3.: Addiko Bank (Börse Geschichte) (BörseGeschichte)

    » Nachlese: Susanne Lederer-Pabst Cover (audio cd.at)

    » Silber: Kriegs-Rally kollabiert ( Finanztrends)

    » Harbin Viti Aktie: Branche unter Druck ( Finanztrends)

    » DGE-Empfehlungen: Fleisch-Reduktion spaltet Politik und Wissenschaft ( F...

    » Neurowissenschaftler revidieren das Bild vom alternden Gehirn ( Finanztr...

    » PIR-News: Research zu FACC, Verbund, News zu Frequentis, Andritz, Post, ...

    » ATX und DAX ytd wieder im Plus (Christian Drastil)


    Useletter

    Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab. Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.

    Newsletter abonnieren

    Runplugged

    Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
    (kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)

    per Newsletter erhalten


    Meistgelesen
    >> mehr
    Höheres Kursziel für FACC-Aktie
    thyssenkrupp Marine Systems Aktie: Rekordkurs voraus? ( Finanztrends)
    Battalion Oil Aktie: Kapitalerhöhung trifft auf Kursexplosion ( Finanztrends)
    Impact Silver Aktie: Zahlen im Anmarsch ( Finanztrends)
    wienerberger-Aufsichtsrat kauft weitere Aktien
    Downgrade für voestalpine-Aktie




    PIR-Zeichnungsprodukte
    Newsflow
    >> mehr
    Börse Social Club Board
    >> mehr
      Star der Stunde: UBM 2.81%, Rutsch der Stunde: Kapsch TrafficCom -1.1%
      wikifolio-Trades Austro-Aktien 17-18: Frequentis(2), RBI(1), Porr(1), Kontron(1)
      Star der Stunde: FACC 1.97%, Rutsch der Stunde: Austriacard Holdings AG -1.07%
      wikifolio-Trades Austro-Aktien 16-17: RBI(2), Porr(1), voestalpine(1), Erste Group(1), Bawag(1)
      BSN Vola-Event RHI Magnesita
      Star der Stunde: Porr 1.61%, Rutsch der Stunde: FACC -1.04%
      wikifolio-Trades Austro-Aktien 15-16: Verbund(3), Porr(2), EVN(1), OMV(1), RBI(1), FACC(1)
      BSN Vola-Event Siemens
      BSN Vola-Event Bayer
      Featured Partner Video

      Börsepeople im Podcast S23/19: Daniel Hahn

      Daniel Hahn ist Key-Account-Manager bei wikifolio. Wir sprechen zunächst über zwei spannende Stationen davor: Studytube (Amsterdam), die Schatzkammer und dann über ein wichtiges Prost Ende 2024 zum...

      Books josefchladek.com

      Stephen Shore
      Uncommon Places
      1982
      Aperture

      Matteo Girola
      Viewfinders
      2025
      Studiofaganel

      Lisette Model
      Lisette Model
      1979
      Aperture

      Marcel Natkin (ed.)
      Le nu en photographie
      1937
      Éditions Mana

      Otto Wagner
      Moderne Architektur
      1902
      Anton Schroll

      (c) 2026 FC Chladek Drastil GmbH   |   Impressum   |   Datenschutz- und Cookie-Bestimmungen   |   Realtime Indikationen: L&S   |   End of Day Kurse: TeleTrader   |   Indices Indikationen: Deutsche Bank   |   Gowork.de