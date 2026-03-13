Bauzinsen steigen überraschend – ING und Allianz erhöhen Konditionen ( Finanztrends)

13.03.2026, 4049 Zeichen

Die Bauzinsen in Deutschland steigen wieder deutlich an. Innerhalb weniger Tage haben führende Banken wie ING und Allianz ihre Konditionen für Immobiliendarlehen spürbar verteuert. Diese abrupte Wende trifft viele angehende Eigenheimkäufer unerwartet und beendet eine kurze Phase der leichten Zinsentspannung.

Paukenschlag am Zinsmarkt: Die Details

Den deutlichsten Schritt vollzog die ING. Sie erhöhte ihre Konditionen für Baufinanzierungen um bis zu 0,30 Prozentpunkte. Bemerkenswert: Noch eine Woche zuvor hatte die Bank leichte Senkungen verkündet.

Auch die Allianz zog nach und verteuerte ihre Darlehen für Summen unter 400.000 Euro um 0,12 Prozentpunkte. Dieser Trend blieb nicht isoliert. Commerzbank und die staatliche KfW passten ihre Konditionen ebenfalls nach oben an.

In der Praxis rangieren die Bauzinsen für einen Zehnjahreskredit derzeit im Schnitt zwischen 3,47 und 3,84 Prozent. Die geschlossene Reaktion der Bankenlandschaft zeigt: Die Hoffnung auf weiter fallende Zinsen ist vorerst gestorben.

Warum die Zinsen plötzlich steigen

Die Ursache liegt nicht bei der Europäischen Zentralbank, sondern an den internationalen Kapitalmärkten. Entscheidend für Baukredite sind die Renditen von Pfandbriefen und Bundesanleihen – und diese sind zuletzt gestiegen.

Volkswirte verweisen auf anhaltende geopolitischen Unsicherheiten, Inflationssorgen und hohe Staatsverschuldung in Europa. Diese Faktoren treiben die Refinanzierungskosten der Banken in die Höhe. Solange diese Risiken bestehen, bleibt der Druck auf die langfristigen Zinsen hoch.

Was der Anstieg für Käufer bedeutet

Für private Haushalte hat der Zinsschub direkte finanzielle Konsequenzen. Eine Erhöhung um 0,30 Prozentpunkte summiert sich bei hohen Darlehenssummen über zehn Jahre auf Tausende Euro Mehrkosten.

Das Ergebnis: Viele können sich bei gleichem Einkommen weniger leihen. Besonders teuer sind derzeit Vollfinanzierungen. Hier müssen Käufer mit Spitzensätzen um 3,84 Prozent rechnen. Wer viel Eigenkapital einbringt, kommt noch knapp an 3,50 Prozent heran. Der Sprung vom Mieter zum Eigentümer wird so spürbar erschwert.

Strategien für Käufer und Anschlussfinanzierer

Wer vor zehn Jahren zu Niedrigstzinsen unter 1,5 Prozent finanzierte, steht vor einem potenziellen Zinsschock. Finanzexperten raten nun von Spekulationen auf sinkende Zinsen ab.

Stattdessen empfehlen sie, bestehende Konditionen strategisch abzusichern. Das Instrument der Wahl: das Forward-Darlehen. Damit lassen sich heutige Zinsen gegen einen Aufschlag für eine Anschlussfinanzierung bis zu 60 Monate im Voraus reservieren.

Wer konkret kaufen will, sollte nicht warten, sondern die Finanzierung zügig fixieren. Lange Zinsbindungen von 15 oder 20 Jahren gewähren Planungssicherheit und schützen vor weiteren Sprüngen.

Wie geht es weiter mit den Bauzinsen?

Für das Jahr 2026 erwarten Experten überwiegend eine Seitwärtsbewegung mit leichter Aufwärtstendenz. Prognosen deuten auf einen mittelfristigen Korridor zwischen 3,50 und 4,00 Prozent für Zehnjahresdarlehen.

Die schnellen Reaktionen der Banken diese Woche zeigen ihre Sensibilität für den Anleihemarkt. Eine Rückkehr zur Niedrigzinsphase des letzten Jahrzehnts ist ausgeschlossen. Der Traum vom Eigenheim bleibt realisierbar – erfordert im Frühjahr 2026 aber mehr Eigenkapital, einen sorgfältigen Vergleich und vor allem schnelles Handeln.

(13.03.2026)

