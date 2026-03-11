Digitaler Personalausweis: EU und Großbritannien im Wettlauf um die Zukunft ( Finanztrends)

11.03.2026, 6161 Zeichen

Die Einführung digitaler Identitäten in Europa steht vor der entscheidenden Phase. Während die EU mit ihrem Digitalen Identitäts-Wallet auf die verbindliche Einführung bis Ende 2026 zusteuert, startet Großbritannien erst eine öffentliche Konsultation zu seinem nationalen System. Für Unternehmen auf dem Kontinent tickt die Uhr: Die Integration wird teuer, und Zögern könnte die Kosten explodieren lassen.

Großbritannien startet Konsultation ohne Kostentransparenz

Am 10. März 2026 hat die britische Regierung eine achtwöchige öffentliche Befragung zu ihrem geplanten digitalen ID-System gestartet. Bis zum 5. Mai sollen Bürger in einem speziellen Panel ihre Meinung zu Datenschutz und Zugänglichkeit äußern. Das Vorhaben sieht eine zentrale, app-basierte Lösung vor, mit der sich Bürger gegenüber Behörden und im Privatsektor – etwa zur Altersverifikation – ausweisen können.

Auffällig ist die fehlende Kostentransparenz. In dem 91-seitigen Konsultationsdokument räumt die Regierung ein, dass eine definitive Kalkulation der Entwicklungs- und Betriebskosten derzeit nicht möglich sei. Damit wehrt sie sich gegen frühere Schätzungen des Office for Budget Responsibility, das die Kosten auf fast zwei Milliarden Pfund in den nächsten drei Jahren taxiert hatte. Die endgültige finanzielle Belastung bleibt damit vorerst offen – und wird wohl erst nach der Konsultation konkretisiert.

EU-Wallet: Fristen drücken, Pflichten warten

Während London noch diskutiert, prescht Brüssel vor. Die eIDAS 2.0-Verordnung verpflichtet alle 27 Mitgliedstaaten, ihren Bürgern bis Ende 2026 mindestens einen konformen digitalen Identitäts-Wallet anzubieten. Seit Anfang März 2026 befindet sich das Projekt in der aktiven Rollout-Phase. Die Wallet soll Führerscheine, Bildungsabschlüsse und andere amtliche Dokumente sicher speichern und ermöglicht es Nutzern, gezielt nur die nötigsten Informationen preiszugeben.

Für Bürger ist die Nutzung freiwillig, für Staaten und große Teile der Wirtschaft jedoch verbindlich. Ab Ende 2027 müssen insbesondere Banken und große Online-Plattformen die Wallet zur starken Authentifizierung akzeptieren. Diese zweistufige Einführung – erst Ausgabe, dann Akzeptanzpflicht – setzt Unternehmen unter erheblichen Zeitdruck, ihre Systeme anzupassen.

Die Kostenfrage: Früh handeln spart Millionen

Die finanziellen Folgen der Digital-Identity-Wende sind immens, besonders für die Privatwirtschaft. Compliance-Leitfäden aus dem ersten Quartal 2026 zeigen: Für Finanzinstitute und Anbieter elektronischer Signaturen entstehen erhebliche Integrationskosten. Allein die Entwicklung der notwendigen Schnittstellen (APIs) kann zwischen 50.000 und 150.000 Euro verschlingen. Zertifizierungen und regulatorische Updates kommen mit weiteren 20.000 bis 40.000 Euro hinzu.

Experten warnen vor Verzögerungen. Eine Marktanalyse der Firma Truvity vom 4. März 2026 prognostiziert für 2027 einen Engpass an Fachkräften und explodierende Preise, wenn Unternehmen zu spät mit der Integration beginnen. Wer hingegen früh investiert, profitiert langfristig: Automatisierte Verifikation senkt manuelle Kosten und reduziert Betrugsrisiken.

Datenschutz als Fundament, Modernisierung als Herausforderung

Sowohl das britische als auch das EU-Modell basieren auf den Prinzipien der Datensparsamkeit und selektiven Offenlegung. Ein Händler, der das Alter prüft, erhält nur eine Bestätigung der Volljährigkeit, nicht das genaue Geburtsdatum. Diese Privacy-by-Design-Ansätze sind zwar überzeugend, stellen die öffentliche Verwaltung aber vor riesige Modernisierungsaufgaben.

Ein deutscher Policy-Bericht von NExT und dem DigitalService vom 5. März 2026 warnt davor, KI-Werkzeuge einfach auf veraltete Systeme aufzupfropfen oder mit pauschalen Sparmaßnahmen zu arbeiten. Das schaffe nur technische Schulden. Stattdessen brauche es grundlegende Upgrades alter Infrastrukturen, die Einführung überprüfbarer Credentials und eine komplette Überholung interner Datenverarbeitungsstandards.

Zwei Wege, ein Ziel: Wer setzt den Standard?

Die parallelen Entwicklungen zeigen zwei grundverschiedene regulatorische Philosophien. Die EU setzt auf strikte gesetzliche Vorgaben, die Interoperabilität und Marktakzeptanz erzwingen sollen. Großbritannien verfolgt unterdessen einen konsultativeren Weg und sucht zunächst den öffentlichen Konsens.

Der Erfolg wird maßgeblich vom Vertrauen der Nutzer und einer nahtlosen User Experience abhängen. Zu komplexe Systeme oder Datenschutzbedenken könnten die Akzeptanz bremsen und die Investitionen von Staat und Unternehmen entwerten. Für früh handelnde Unternehmen in der EU bietet die Wallet jedoch einen klaren Wettbewerbsvorteil: Sie können Kundenanmeldungen in 27 Ländern gleichzeitig vereinheitlichen und beschleunigen.

Was kommt 2026?

Das Jahr wird von intensiven technischen Vorbereitungen geprägt sein. In Großbritannien endet die Konsultation am 5. Mai. Anschließend wird die Regierung einen konkreteren Plan und eine transparente Kostenanalyse vorlegen müssen. Gesetzesentwürfe und die aktive Anwendungsentwicklung werden für 2027 erwartet.

In der EU stehen die Mitgliedstaaten unter enormem Druck, die Wallet bis Dezember 2026 verfügbar zu machen. Unternehmen auf dem gesamten Kontinent haben nur noch wenige Monate Zeit, ihre Integrationsfahrpläne zu finalisieren, um den prognostizierten Fachkräftemangel 2027 zu umgehen. Der Wettlauf um die digitale Identität ist in vollem Gange – und wird das Vertrauen, den Datenschutz und den grenzüberschreitenden Handel in Europa für das nächste Jahrzehnt prägen.

(11.03.2026)







