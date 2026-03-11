Garmin Aktie: Technologische Offensive ( Finanztrends)

11.03.2026, 3101 Zeichen

Garmin verstärkt seine Präsenz in spezialisierten Märkten durch die Einführung eines neuartigen Sonarsystems und gezielte Software-Optimierungen für seine Tauchcomputer. Das Unternehmen zielt darauf ab, durch technologische Differenzierung die Kundenbindung in den profitablen Segmenten Marine und Wearables zu erhöhen. Doch wie stark beeinflussen diese Hardware-Innovationen die Marktposition im laufenden Geschäftsjahr?

Neues Sonarsystem für den Angelsport

Am Dienstag kündigte Garmin die Markteinführung eines 360-Grad-Sonarsystems an, das mit einem motorisierten „Spy Pole“ ausgestattet ist. Die Technologie ermöglicht Anglern eine umfassende Unterwasseransicht in 2D und 3D, ohne dass das Zielgebiet manuell neu gescannt werden muss. Das System arbeitet unabhängig vom Trolling-Motor und integriert den GT360UHD-Transducer für präzise Darstellungen.

Preislich positioniert Garmin das neue Equipment im Premium-Segment: Die Ausführung mit einem 42-Zoll-Spy-Pole kostet rund 3.000 US-Dollar, während die größere 49-Zoll-Variante für etwa 3.200 US-Dollar angeboten wird. Einzelkomponenten des Halterungssystems sind separat ab knapp 2.000 US-Dollar erhältlich.

Software-Updates für die Tauchsparte

Parallel zur neuen Hardware rollt das Unternehmen umfangreiche System-Updates für seine Tauchcomputer-Serien aus. Seit dem 3. März wird die Software-Version 25.14 für die Modelle Descent Mk3 und Mk3i verteilt. Das Update behebt kritische Fehler bei der Darstellung von bathymetrischen Karten und korrigiert Probleme, die bei speziellen Tauchgängen mit Sauerstoffverdünnern (CCR) zu Systemfehlern führen konnten.

Für das Modell Descent X30 steht seit Montag die Version 3.06 bereit. Diese Erweiterung erlaubt es Nutzern, ihre Tauchbildschirme individueller zu gestalten und essentielle Datenfelder wie die aktuelle Tiefe oder die NDL-Zeit (Nullzeit) hinzuzufügen. Zudem wurden die Funktionen für Wetter- und Gezeiteninformationen verbessert.

Strategische Einordnung und Ausblick

Die gleichzeitige Hardware-Einführung im Marine-Sektor und die kontinuierliche Software-Pflege bei den Wearables unterstreichen Garmins Strategie, die technologische Führung in Nischenmärkten zu behaupten. Während die neuen Sonar-Produkte das margenstarke Marine-Geschäft stützen sollen, sichern die regelmäßigen Updates die Konkurrenzfähigkeit der bestehenden Hardware.

Ein erster Indikator für die Marktakzeptanz der neuen Produkte wird die Messe „Bassmaster Classic“ sein, die vom 13. bis 15. März stattfindet. Zeitgleich mit dem Messestart am Freitag wird das neue Sonarsystem über die offizielle Website des Unternehmens weltweit in den Verkauf gehen.

