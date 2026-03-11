Grippewelle 2026: So stärken Sie Ihr Immunsystem ohne Medikamente ( Finanztrends)
Autor:
Finanztrends
Redaktion finanztrends.de
>> Website
11.03.2026, 3721 Zeichen
Die Grippesaison belastet das Gesundheitssystem – doch jeder kann sein Ansteckungsrisiko mit einfachen Mitteln senken. Experten empfehlen einen Dreiklang aus Immunstärkung, Hygiene und bewährten Hausmitteln.
Aktuelle Daten des Robert Koch-Instituts (RKI) zeigen eine hohe Aktivität akuter Atemwegserkrankungen in Deutschland. Während die Impfung für Risikogruppen zentral bleibt, bieten nicht-medikamentöse Strategien eine wirksame Ergänzung für alle.
Anzeige
Um Ihre Abwehrkräfte gezielt zu unterstützen, ist es wichtig, die eigenen Vitalstoff-Werte genau zu kennen. Dieser kostenlose Ratgeber hilft Ihnen dabei, Ihre Laborwerte richtig zu deuten und mögliche Defizite frühzeitig zu erkennen. Kostenlosen Laborwerte-Selbstcheck jetzt herunterladen
Die körpereigene Abwehr gezielt unterstützen
Ein funktionierendes Immunsystem ist die beste Barriere gegen viren. Die Grundpfeiler: Ernährung, Schlaf und Bewegung.
Eine ausgewogene, nährstoffreiche Ernährung liefert die Bausteine für Immunzellen. Besonders relevant sind Vitamin C aus Zitrusfrüchten und Vitamin D. Ein Mangel an Vitamin D, das der Körper vor allem durch Sonnenlicht bildet, wird mit erhöhter Infektanfälligkeit in Verbindung gebracht.
Ausreichend Schlaf ist kein Luxus, sondern essenziell für die Regeneration der Abwehrkräfte. Chronischer Schlafmangel schwächt sie hingegen. Moderater Sport an der frisch Luft kurbelt den Kreislauf an und kann Immunzellen aktivieren. Wichtig ist zudem, viel zu trinken – am besten Wasser oder ungesüßte Tees. Feuchte Schleimhäute in Nase und Rachen wirken als natürliches Schutzschild.
Hygieneregeln: Einfach und effektiv
Influenzaviren verbreiten sich über Tröpfchen und kontaminierte Oberflächen. Einfache Verhaltensänderungen brechen diese Ketten.
Gründliches Händewaschen mit Seife für 20 bis 30 Sekunden entfernt Erreger zuverlässig. Wo Waschbecken fehlen, helfen Desinfektionsmittel. Wichtig ist auch, sich möglichst wenig ins Gesicht zu fassen. Viren gelangen über Augen, Nase und Mund in den Körper.
Die Husten- und Niesetikette – in die Armbeuge, nicht in die Hand – verhindert, dass Keime weitergetragen werden. In der Hochphase der Welle kann es sinnvoll sein, Menschenansammlungen zu meiden und Räume regelmäßig zu lüften, um die Virenlast in der Luft zu reduzieren.
Anzeige
Wer sein Immunsystem durch Bewegung stärken möchte, findet in gezieltem Training eine effektive Unterstützung. Dieser kostenlose Plan zeigt Ihnen sechs einfache Übungen für zu Hause, die Ihre Vitalität und Abwehrkräfte nachhaltig fördern können. Mehr Kraft und Gesundheit: Gratis-Übungsplan sichern
Bewährte Hausmittel bei ersten Anzeichen
Bei beginnendem Kratzen im Hals oder zur allgemeinen Stärkung setzen viele auf traditionelle Rezepte. Ihre Wirkung: den Körper unterstützen, Symptome lindern.
Kräutertees sind Klassiker. Kamille wirkt entzündungshemmend, Ingwer durchblutungsfördernd. Mit Salbei- oder Thymiantee zu gurgeln, kann Halsschmerzen beruhigen. Die gute alte Hühnersuppe versorgt den Körper mit Flüssigkeit, Wärme und Nährstoffen wie Zink.
Inhalationen mit heißem Wasserdampf befeuchten die Atemwege und lösen Schleim. Ein warmes Bad kann bei Gliederschmerzen wohltuend sein – bei Fieber jedoch belastet es den Kreislauf und sollte vermieden werden.
Ganzheitlicher Ansatz statt Wundermittel
Diese natürlichen Methoden ersetzen keine ärztliche Beratung oder Impfung. Sie sind aber eine wissenschaftlich plausible Ergänzung, um die persönliche Widerstandskraft zu erhöhen.
Die Kombination aus gesunder Lebensweise, konsequenter Hygiene und unterstützenden Hausmitteln bildet eine starke Basis. In einer Zeit, in der das Gesundheitssystem gefordert ist, kann dieses umsichtige Verhalten nicht nur einen selbst, sondern auch andere schützen.
Wiener Börse Party #1112: ATX etwas schwächer, AT&S erneut vorne, Chance für interne Porr-Believer, Frequentis Early Bird Chance
Bildnachweis
1.
Trading
Aktien auf dem Radar:FACC, CPI Europe AG, Wienerberger, Agrana, Austriacard Holdings AG, EuroTeleSites AG, SBO, Semperit, AT&S, DO&CO, Erste Group, Frequentis, Linz Textil Holding, Mayr-Melnhof, Palfinger, Porr, Polytec Group, RBI, Uniqa, VIG, voestalpine, Wiener Privatbank, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, Kapsch TrafficCom, Verbund, Amag, CA Immo, EVN, Flughafen Wien, Österreichische Post.
Random Partner
Buwog
Die Buwog Group ist deutsch-österreichischer Komplettanbieter im Wohnimmobilienbereich. Insgesamt verfügt die Buwog Group über ein Portfolio mit rd. 51.000 Wohnungen. Mit einem Neubauvolumen von jährlich rund 700 Wohnungen im Großraum Wien ist die Buwog Group einer der aktivsten Wohnbauträger und Immobilienentwickler in Deutschland und Österreich.
>> Besuchen Sie 54 weitere Partner auf boerse-social.com/partner
Latest Blogs
» Österreich-Depots: Etwas schwächer (Depot Kommentar)
» Börsegeschichte 11.3.: Extremes zu Uniqa (Börse Geschichte) (BörseGeschi...
» Nachlese: Peter Thier, Deadline by Thalia (audio cd.at)
» PIR-News: Research zu Palfinger, News zu Porr und Dad.at, neue Aktie für...
» Crypto Blockchain Industries Aktie: Sektor-Erholung ( Finanztrends)
» Scandinavian Tobacco Aktie: Gewinn bricht ein ( Finanztrends)
» Nasdaq 100: Oracle treibt Erholung ( Finanztrends)
» Krankenstand in Deutschland bleibt auf Rekordniveau ( Finanztrends)
» Warnstreik legt Nahverkehr im Landkreis Meißen lahm ( Finanztrends)
Useletter
Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab.
Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.
Newsletter abonnieren
Runplugged
Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
(kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)
per Newsletter erhalten
- Österreich-Depots: Etwas schwächer (Depot Kommentar)
- Börsegeschichte 11.3.: Extremes zu Uniqa (Börse G...
- Nachlese: Peter Thier, Deadline by Thalia (audio ...
- #gabb Volumensradar: FACC, CPI Europe, Wienerberg...
- PIR-News: Research zu Palfinger, News zu Porr und...
- (Christian Drastil)
Featured Partner Video
Börsepeople im Podcast S23/21: Martin Seiter
Martin Seiter, seit 2006 bei der Oberbank und seit 2020 im Vorstand, wird lt. einer Aussendung als Nachfolger von Generaldirektor Franz Gasselsberger gehandelt. Da die Oberbank auch zu den Eigentü...
Books josefchladek.com
Alessandra Calò
Ctonio
2024
Studiofaganel
Otto Neurath & Gerd Arntz
Gesellschaft und Wirtschaft : bildstatistisches Elementarwerk
1930
Bibliographisches Institut AG
Siri Kaur
Sistermoon
2025
Void
Jeff Mermelstein
What if Jeff were a Butterfly?
2025
Void
11.03.2026, 3721 Zeichen
Die Grippesaison belastet das Gesundheitssystem – doch jeder kann sein Ansteckungsrisiko mit einfachen Mitteln senken. Experten empfehlen einen Dreiklang aus Immunstärkung, Hygiene und bewährten Hausmitteln.
Aktuelle Daten des Robert Koch-Instituts (RKI) zeigen eine hohe Aktivität akuter Atemwegserkrankungen in Deutschland. Während die Impfung für Risikogruppen zentral bleibt, bieten nicht-medikamentöse Strategien eine wirksame Ergänzung für alle.
Anzeige
Um Ihre Abwehrkräfte gezielt zu unterstützen, ist es wichtig, die eigenen Vitalstoff-Werte genau zu kennen. Dieser kostenlose Ratgeber hilft Ihnen dabei, Ihre Laborwerte richtig zu deuten und mögliche Defizite frühzeitig zu erkennen. Kostenlosen Laborwerte-Selbstcheck jetzt herunterladen
Die körpereigene Abwehr gezielt unterstützen
Ein funktionierendes Immunsystem ist die beste Barriere gegen viren. Die Grundpfeiler: Ernährung, Schlaf und Bewegung.
Eine ausgewogene, nährstoffreiche Ernährung liefert die Bausteine für Immunzellen. Besonders relevant sind Vitamin C aus Zitrusfrüchten und Vitamin D. Ein Mangel an Vitamin D, das der Körper vor allem durch Sonnenlicht bildet, wird mit erhöhter Infektanfälligkeit in Verbindung gebracht.
Ausreichend Schlaf ist kein Luxus, sondern essenziell für die Regeneration der Abwehrkräfte. Chronischer Schlafmangel schwächt sie hingegen. Moderater Sport an der frisch Luft kurbelt den Kreislauf an und kann Immunzellen aktivieren. Wichtig ist zudem, viel zu trinken – am besten Wasser oder ungesüßte Tees. Feuchte Schleimhäute in Nase und Rachen wirken als natürliches Schutzschild.
Hygieneregeln: Einfach und effektiv
Influenzaviren verbreiten sich über Tröpfchen und kontaminierte Oberflächen. Einfache Verhaltensänderungen brechen diese Ketten.
Gründliches Händewaschen mit Seife für 20 bis 30 Sekunden entfernt Erreger zuverlässig. Wo Waschbecken fehlen, helfen Desinfektionsmittel. Wichtig ist auch, sich möglichst wenig ins Gesicht zu fassen. Viren gelangen über Augen, Nase und Mund in den Körper.
Die Husten- und Niesetikette – in die Armbeuge, nicht in die Hand – verhindert, dass Keime weitergetragen werden. In der Hochphase der Welle kann es sinnvoll sein, Menschenansammlungen zu meiden und Räume regelmäßig zu lüften, um die Virenlast in der Luft zu reduzieren.
Anzeige
Wer sein Immunsystem durch Bewegung stärken möchte, findet in gezieltem Training eine effektive Unterstützung. Dieser kostenlose Plan zeigt Ihnen sechs einfache Übungen für zu Hause, die Ihre Vitalität und Abwehrkräfte nachhaltig fördern können. Mehr Kraft und Gesundheit: Gratis-Übungsplan sichern
Bewährte Hausmittel bei ersten Anzeichen
Bei beginnendem Kratzen im Hals oder zur allgemeinen Stärkung setzen viele auf traditionelle Rezepte. Ihre Wirkung: den Körper unterstützen, Symptome lindern.
Kräutertees sind Klassiker. Kamille wirkt entzündungshemmend, Ingwer durchblutungsfördernd. Mit Salbei- oder Thymiantee zu gurgeln, kann Halsschmerzen beruhigen. Die gute alte Hühnersuppe versorgt den Körper mit Flüssigkeit, Wärme und Nährstoffen wie Zink.
Inhalationen mit heißem Wasserdampf befeuchten die Atemwege und lösen Schleim. Ein warmes Bad kann bei Gliederschmerzen wohltuend sein – bei Fieber jedoch belastet es den Kreislauf und sollte vermieden werden.
Ganzheitlicher Ansatz statt Wundermittel
Diese natürlichen Methoden ersetzen keine ärztliche Beratung oder Impfung. Sie sind aber eine wissenschaftlich plausible Ergänzung, um die persönliche Widerstandskraft zu erhöhen.
Die Kombination aus gesunder Lebensweise, konsequenter Hygiene und unterstützenden Hausmitteln bildet eine starke Basis. In einer Zeit, in der das Gesundheitssystem gefordert ist, kann dieses umsichtige Verhalten nicht nur einen selbst, sondern auch andere schützen.
Wiener Börse Party #1112: ATX etwas schwächer, AT&S erneut vorne, Chance für interne Porr-Believer, Frequentis Early Bird Chance
Bildnachweis
1.
Trading
Aktien auf dem Radar:FACC, CPI Europe AG, Wienerberger, Agrana, Austriacard Holdings AG, EuroTeleSites AG, SBO, Semperit, AT&S, DO&CO, Erste Group, Frequentis, Linz Textil Holding, Mayr-Melnhof, Palfinger, Porr, Polytec Group, RBI, Uniqa, VIG, voestalpine, Wiener Privatbank, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, Kapsch TrafficCom, Verbund, Amag, CA Immo, EVN, Flughafen Wien, Österreichische Post.
Random Partner
Buwog
Die Buwog Group ist deutsch-österreichischer Komplettanbieter im Wohnimmobilienbereich. Insgesamt verfügt die Buwog Group über ein Portfolio mit rd. 51.000 Wohnungen. Mit einem Neubauvolumen von jährlich rund 700 Wohnungen im Großraum Wien ist die Buwog Group einer der aktivsten Wohnbauträger und Immobilienentwickler in Deutschland und Österreich.
>> Besuchen Sie 54 weitere Partner auf boerse-social.com/partner
Latest Blogs
» Österreich-Depots: Etwas schwächer (Depot Kommentar)
» Börsegeschichte 11.3.: Extremes zu Uniqa (Börse Geschichte) (BörseGeschi...
» Nachlese: Peter Thier, Deadline by Thalia (audio cd.at)
» PIR-News: Research zu Palfinger, News zu Porr und Dad.at, neue Aktie für...
» Crypto Blockchain Industries Aktie: Sektor-Erholung ( Finanztrends)
» Scandinavian Tobacco Aktie: Gewinn bricht ein ( Finanztrends)
» Nasdaq 100: Oracle treibt Erholung ( Finanztrends)
» Krankenstand in Deutschland bleibt auf Rekordniveau ( Finanztrends)
» Warnstreik legt Nahverkehr im Landkreis Meißen lahm ( Finanztrends)
Useletter
Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab.
Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.
Newsletter abonnieren
Runplugged
Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
(kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)
per Newsletter erhalten
- Österreich-Depots: Etwas schwächer (Depot Kommentar)
- Börsegeschichte 11.3.: Extremes zu Uniqa (Börse G...
- Nachlese: Peter Thier, Deadline by Thalia (audio ...
- #gabb Volumensradar: FACC, CPI Europe, Wienerberg...
- PIR-News: Research zu Palfinger, News zu Porr und...
- (Christian Drastil)
Featured Partner Video
Börsepeople im Podcast S23/21: Martin Seiter
Martin Seiter, seit 2006 bei der Oberbank und seit 2020 im Vorstand, wird lt. einer Aussendung als Nachfolger von Generaldirektor Franz Gasselsberger gehandelt. Da die Oberbank auch zu den Eigentü...
Books josefchladek.com
Marcel Natkin (ed.)
Le nu en photographie
1937
Éditions Mana
Joselito Verschaeve
As Long as the Sun Lasts
2025
Void
Livio Piatti
Schtetl Zürich
2001
Offizin Verlag
Lisette Model
Lisette Model
1979
Aperture