Die Homebase
österreichischer Aktien
Grippewelle 2026: So stärken Sie Ihr Immunsystem ohne Medikamente ( Finanztrends)

11.03.2026, 3721 Zeichen

Die Grippesaison belastet das Gesundheitssystem – doch jeder kann sein Ansteckungsrisiko mit einfachen Mitteln senken. Experten empfehlen einen Dreiklang aus Immunstärkung, Hygiene und bewährten Hausmitteln.

Aktuelle Daten des Robert Koch-Instituts (RKI) zeigen eine hohe Aktivität akuter Atemwegserkrankungen in Deutschland. Während die Impfung für Risikogruppen zentral bleibt, bieten nicht-medikamentöse Strategien eine wirksame Ergänzung für alle.

Um Ihre Abwehrkräfte gezielt zu unterstützen, ist es wichtig, die eigenen Vitalstoff-Werte genau zu kennen.

Die körpereigene Abwehr gezielt unterstützen

Ein funktionierendes Immunsystem ist die beste Barriere gegen viren. Die Grundpfeiler: Ernährung, Schlaf und Bewegung.

Eine ausgewogene, nährstoffreiche Ernährung liefert die Bausteine für Immunzellen. Besonders relevant sind Vitamin C aus Zitrusfrüchten und Vitamin D. Ein Mangel an Vitamin D, das der Körper vor allem durch Sonnenlicht bildet, wird mit erhöhter Infektanfälligkeit in Verbindung gebracht.

Ausreichend Schlaf ist kein Luxus, sondern essenziell für die Regeneration der Abwehrkräfte. Chronischer Schlafmangel schwächt sie hingegen. Moderater Sport an der frisch Luft kurbelt den Kreislauf an und kann Immunzellen aktivieren. Wichtig ist zudem, viel zu trinken – am besten Wasser oder ungesüßte Tees. Feuchte Schleimhäute in Nase und Rachen wirken als natürliches Schutzschild.

Hygieneregeln: Einfach und effektiv

Influenzaviren verbreiten sich über Tröpfchen und kontaminierte Oberflächen. Einfache Verhaltensänderungen brechen diese Ketten.

Gründliches Händewaschen mit Seife für 20 bis 30 Sekunden entfernt Erreger zuverlässig. Wo Waschbecken fehlen, helfen Desinfektionsmittel. Wichtig ist auch, sich möglichst wenig ins Gesicht zu fassen. Viren gelangen über Augen, Nase und Mund in den Körper.

Die Husten- und Niesetikette – in die Armbeuge, nicht in die Hand – verhindert, dass Keime weitergetragen werden. In der Hochphase der Welle kann es sinnvoll sein, Menschenansammlungen zu meiden und Räume regelmäßig zu lüften, um die Virenlast in der Luft zu reduzieren.

Wer sein Immunsystem durch Bewegung stärken möchte, findet in gezieltem Training eine effektive Unterstützung.

Bewährte Hausmittel bei ersten Anzeichen

Bei beginnendem Kratzen im Hals oder zur allgemeinen Stärkung setzen viele auf traditionelle Rezepte. Ihre Wirkung: den Körper unterstützen, Symptome lindern.

Kräutertees sind Klassiker. Kamille wirkt entzündungshemmend, Ingwer durchblutungsfördernd. Mit Salbei- oder Thymiantee zu gurgeln, kann Halsschmerzen beruhigen. Die gute alte Hühnersuppe versorgt den Körper mit Flüssigkeit, Wärme und Nährstoffen wie Zink.

Inhalationen mit heißem Wasserdampf befeuchten die Atemwege und lösen Schleim. Ein warmes Bad kann bei Gliederschmerzen wohltuend sein – bei Fieber jedoch belastet es den Kreislauf und sollte vermieden werden.

Ganzheitlicher Ansatz statt Wundermittel

Diese natürlichen Methoden ersetzen keine ärztliche Beratung oder Impfung. Sie sind aber eine wissenschaftlich plausible Ergänzung, um die persönliche Widerstandskraft zu erhöhen.

Die Kombination aus gesunder Lebensweise, konsequenter Hygiene und unterstützenden Hausmitteln bildet eine starke Basis. In einer Zeit, in der das Gesundheitssystem gefordert ist, kann dieses umsichtige Verhalten nicht nur einen selbst, sondern auch andere schützen.


(11.03.2026)

Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

Wiener Börse Party #1112: ATX etwas schwächer, AT&S erneut vorne, Chance für interne Porr-Believer, Frequentis Early Bird Chance




 

1. Trading

Aktien auf dem Radar:FACC, CPI Europe AG, Wienerberger, Agrana, Austriacard Holdings AG, EuroTeleSites AG, SBO, Semperit, AT&S, DO&CO, Erste Group, Frequentis, Linz Textil Holding, Mayr-Melnhof, Palfinger, Porr, Polytec Group, RBI, Uniqa, VIG, voestalpine, Wiener Privatbank, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, Kapsch TrafficCom, Verbund, Amag, CA Immo, EVN, Flughafen Wien, Österreichische Post.

Buwog
Die Buwog Group ist deutsch-österreichischer Komplettanbieter im Wohnimmobilienbereich. Insgesamt verfügt die Buwog Group über ein Portfolio mit rd. 51.000 Wohnungen. Mit einem Neubauvolumen von jährlich rund 700 Wohnungen im Großraum Wien ist die Buwog Group einer der aktivsten Wohnbauträger und Immobilienentwickler in Deutschland und Österreich.

>> Besuchen Sie 54 weitere Partner auf boerse-social.com/partner


» Österreich-Depots: Etwas schwächer (Depot Kommentar)

» Börsegeschichte 11.3.: Extremes zu Uniqa (Börse Geschichte) (BörseGeschi...

» Nachlese: Peter Thier, Deadline by Thalia (audio cd.at)

» PIR-News: Research zu Palfinger, News zu Porr und Dad.at, neue Aktie für...

» (Christian Drastil)

» Crypto Blockchain Industries Aktie: Sektor-Erholung ( Finanztrends)

» Scandinavian Tobacco Aktie: Gewinn bricht ein ( Finanztrends)

» Nasdaq 100: Oracle treibt Erholung ( Finanztrends)

» Krankenstand in Deutschland bleibt auf Rekordniveau ( Finanztrends)

» Warnstreik legt Nahverkehr im Landkreis Meißen lahm ( Finanztrends)


Deutz Aktie: Historischer MDAX-Aufstieg ( Finanztrends)
Nvidia Aktie: Volle Fahrt voraus ( Finanztrends)
Lindt & Sprüngli Aktie: Prognose-Schock! ( Finanztrends)
Intel Aktie: Fokus auf Industrie-KI ( Finanztrends)
Dad.at schafft Depotgebühren ab
wienerberger-Aufsichtsrat kauft weitere Aktien




    Star der Stunde: Lenzing 1.8%, Rutsch der Stunde: Polytec Group -0.27%
    wikifolio-Trades Austro-Aktien 15-16: Rosenbauer(2), Kontron(1), Kapsch TrafficCom(1), Lenzing(1)
    Star der Stunde: FACC 1.62%, Rutsch der Stunde: Zumtobel -1.47%
    wikifolio-Trades Austro-Aktien 14-15: FACC(1), Verbund(1), Bawag(1), Erste Group(1), Kontron(1)
    Star der Stunde: Rosenbauer 1.15%, Rutsch der Stunde: Kapsch TrafficCom -1.89%
    wikifolio-Trades Austro-Aktien 13-14: Lenzing(1), Verbund(1)
    Star der Stunde: Polytec Group 0.84%, Rutsch der Stunde: Semperit -1.37%
    wikifolio-Trades Austro-Aktien 12-13: Zumtobel(1), Kontron(1)
    Smeilinho zu Porr
    Börsepeople im Podcast S23/21: Martin Seiter

    Martin Seiter, seit 2006 bei der Oberbank und seit 2020 im Vorstand, wird lt. einer Aussendung als Nachfolger von Generaldirektor Franz Gasselsberger gehandelt. Da die Oberbank auch zu den Eigentü...

    Books josefchladek.com

    Alessandra Calò
    Ctonio
    2024
    Studiofaganel

    Otto Neurath & Gerd Arntz
    Gesellschaft und Wirtschaft : bildstatistisches Elementarwerk
    1930
    Bibliographisches Institut AG

    Siri Kaur
    Sistermoon
    2025
    Void

    Jeff Mermelstein
    What if Jeff were a Butterfly?
    2025
    Void

    Joselito Verschaeve
    As Long as the Sun Lasts
    2025
    Void



    Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

    Wiener Börse Party #1112: ATX etwas schwächer, AT&S erneut vorne, Chance für interne Porr-Believer, Frequentis Early Bird Chance




     

    1. Trading

    Aktien auf dem Radar:FACC, CPI Europe AG, Wienerberger, Agrana, Austriacard Holdings AG, EuroTeleSites AG, SBO, Semperit, AT&S, DO&CO, Erste Group, Frequentis, Linz Textil Holding, Mayr-Melnhof, Palfinger, Porr, Polytec Group, RBI, Uniqa, VIG, voestalpine, Wiener Privatbank, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, Kapsch TrafficCom, Verbund, Amag, CA Immo, EVN, Flughafen Wien, Österreichische Post.

    Buwog
    Die Buwog Group ist deutsch-österreichischer Komplettanbieter im Wohnimmobilienbereich. Insgesamt verfügt die Buwog Group über ein Portfolio mit rd. 51.000 Wohnungen. Mit einem Neubauvolumen von jährlich rund 700 Wohnungen im Großraum Wien ist die Buwog Group einer der aktivsten Wohnbauträger und Immobilienentwickler in Deutschland und Österreich.

    >> Besuchen Sie 54 weitere Partner auf boerse-social.com/partner


    » Österreich-Depots: Etwas schwächer (Depot Kommentar)

    » Börsegeschichte 11.3.: Extremes zu Uniqa (Börse Geschichte) (BörseGeschi...

    » Nachlese: Peter Thier, Deadline by Thalia (audio cd.at)

    » PIR-News: Research zu Palfinger, News zu Porr und Dad.at, neue Aktie für...

    » (Christian Drastil)

    » Crypto Blockchain Industries Aktie: Sektor-Erholung ( Finanztrends)

    » Scandinavian Tobacco Aktie: Gewinn bricht ein ( Finanztrends)

    » Nasdaq 100: Oracle treibt Erholung ( Finanztrends)

    » Krankenstand in Deutschland bleibt auf Rekordniveau ( Finanztrends)

    » Warnstreik legt Nahverkehr im Landkreis Meißen lahm ( Finanztrends)


    Deutz Aktie: Historischer MDAX-Aufstieg ( Finanztrends)
    Nvidia Aktie: Volle Fahrt voraus ( Finanztrends)
    Lindt & Sprüngli Aktie: Prognose-Schock! ( Finanztrends)
    Intel Aktie: Fokus auf Industrie-KI ( Finanztrends)
    Dad.at schafft Depotgebühren ab
    wienerberger-Aufsichtsrat kauft weitere Aktien




      Star der Stunde: Lenzing 1.8%, Rutsch der Stunde: Polytec Group -0.27%
      wikifolio-Trades Austro-Aktien 15-16: Rosenbauer(2), Kontron(1), Kapsch TrafficCom(1), Lenzing(1)
      Star der Stunde: FACC 1.62%, Rutsch der Stunde: Zumtobel -1.47%
      wikifolio-Trades Austro-Aktien 14-15: FACC(1), Verbund(1), Bawag(1), Erste Group(1), Kontron(1)
      Star der Stunde: Rosenbauer 1.15%, Rutsch der Stunde: Kapsch TrafficCom -1.89%
      wikifolio-Trades Austro-Aktien 13-14: Lenzing(1), Verbund(1)
      Star der Stunde: Polytec Group 0.84%, Rutsch der Stunde: Semperit -1.37%
      wikifolio-Trades Austro-Aktien 12-13: Zumtobel(1), Kontron(1)
      Smeilinho zu Porr
      Börsepeople im Podcast S23/21: Martin Seiter

      Martin Seiter, seit 2006 bei der Oberbank und seit 2020 im Vorstand, wird lt. einer Aussendung als Nachfolger von Generaldirektor Franz Gasselsberger gehandelt. Da die Oberbank auch zu den Eigentü...

      Books josefchladek.com

      Marcel Natkin (ed.)
      Le nu en photographie
      1937
      Éditions Mana

      Joselito Verschaeve
      As Long as the Sun Lasts
      2025
      Void

      Livio Piatti
      Schtetl Zürich
      2001
      Offizin Verlag

      Lisette Model
      Lisette Model
      1979
      Aperture

      Jerker Andersson
      ABC Diary
      2025
      Self published

