KI-Gehirnermüdung: Studie warnt vor mentaler Überlastung ( Finanztrends)

11.03.2026, 4416 Zeichen

Eine neue Studie enthüllt die Schattenseite der KI am Arbeitsplatz. Statt zu entlasten, führt die ständige Überwachung von KI-Tools bei vielen Beschäftigten zu massiver mentaler Erschöpfung. Experten sprechen von „KI-Gehirnermüdung“ oder „AI brain fry“.

Die Untersuchung der Boston Consulting Group und der University of California, Riverside, erschien Anfang März im Harvard Business Review. Sie basiert auf Befragungen von knapp 1.500 US-Vollzeitbeschäftigten.

Wer ist besonders betroffen?

Die Zahlen sind konkret: 14 Prozent der regelmäßigen KI-Nutzer leiden unter der spezifischen mentalen Erschöpfung. Sie tritt auf, wenn die Kontrolle der KI-Tools die kognitiven Kapizitäten überschreitet.

Besonders stark betroffen sind frühe Anwenderberufe. Im Marketing klagt rund ein Viertel der Beschäftigten (25-26 Prozent) über die Überlastung. Auch in Softwareentwicklung, Personalwesen, Finanzen und IT sind die Raten überdurchschnittlich hoch.

Betroffene beschreiben Symptome wie mentalen Nebel, Konzentrationsschwierigkeiten und verlangsamte Entscheidungsfindung. Die Forscher betonen: Diese Ermüdung unterscheidet sich grundlegend vom klassischen Burnout. Sie ist direkt an die kognitive Überwachung von Maschinenprozessen gekoppelt.

Das Produktivitätsparadoxon

Eigentlich sollte KI Routineaufgaben automatisieren und den Menschen entlasten. Die Studie zeigt: Das funktioniert auch – aber nur bei einfachen, wiederkehrenden Aufgaben.

Das Problem entsteht bei der Skalierung. Wenn Mitarbeiter zwischen mehreren KI-Systemen wechseln und deren Output ständig kontrollieren müssen, steigt die psychische Belastung drastisch. „Die technologische Leistungsfähigkeit eilt der menschlichen Biologie voraus“, sagt Julie Bedard von BCG, eine Mitautorin der Studie. Das Gehirn habe sich nicht verändert, doch der Verantwortungsbereich der Angestellten weite sich massiv aus.

Die harten Konsequenzen für Unternehmen

Die mentale Überlastung schlägt sich in Geschäftszahlen nieder. Die Forscher identifizierten eine klare Obergrenze: Die Produktivität steigt bis zur Nutzung von drei KI-Werkzeugen – danach fällt sie signifikant ab.

Betroffene Mitarbeiter zeigen eine um 33 Prozent höhere Entscheidungsmüdigkeit. Die Folge: Kleinere Fehler häufen sich um 11 Prozent, schwere Fehler sogar um alarmierende 39 Prozent.

Auch die Mitarbeiterbindung leidet. Während in der unbelasteten Gruppe etwa ein Viertel über einen Wechsel nachdenkt, steigt dieser Anteil bei den Ermüdeten auf 34 Prozent. Ein Risiko, denn oft sind gerade die leistungsstärksten Pioniere betroffen.

Ein Warnsignal aus der Hirnforschung

Die neuen Erkenntnisse fügen sich in einen breiteren wissenschaftlichen Diskurs ein. Neurowissenschaftler warnen seit Jahren vor den Folgen des „kognitiven Offloadings“ – der Auslagerung von Denkleistungen an Maschinen.

Bisher ging es vor allem um die langfristige Unterforderung des Gehirns. Die aktuelle Studie zeigt nun ein akutes Gegenproblem: die Überforderung durch das Management der Systeme selbst. Die Annahme „mehr KI = mehr Effizienz“ stößt an eine biologische Grenze.

Was können Unternehmen tun?

Die Lösung ist nicht der Verzicht auf KI, sondern ein Umdenken bei der Implementierung. Die Studie zeigt wirksame Hebel auf.

Aktive Unterstützung durch Vorgesetzte senkt die Erschöpfungswerte um 15 Prozent. Eine Kultur, die Wert auf Work-Life-Balance legt, verringert die kognitive Belastung sogar um 28 Prozent. Im Gegensatz dazu erhöht reiner Leistungsdruck durch KI die Werte um weitere 12 Prozent.

Die Botschaft ist klar: Der Arbeitsplatz der Zukunft muss technologische Tools stärker an den Grenzen des menschlichen Gehirns ausrichten. Nur so lassen sich Gesundheit der Belegschaft und Qualität der Ergebnisse nachhaltig sichern.

(11.03.2026)

