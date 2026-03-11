Mentale Stärke wird zum Pflichtprogramm im deutschen Sport ( Finanztrends)

11.03.2026, 4570 Zeichen

Der deutsche Leistungssport stellt die psychische Gesundheit der Athleten ab sofort systematisch in den Mittelpunkt. Auslöser ist eine neue Schwerpunktausgabe der Fachzeitschrift „Leistungssport“ sowie mehrere bundesweite Initiativen. Psychologische Betreuung gilt nicht länger als Krisenintervention, sondern als fundamentaler Trainingsbestandteil – besonders mit Blick auf die Olympischen Winterspiele 2026.

DOSB setzt neue Maßstäbe für mentale Gesundheit

Den Rahmen für diesen Paradigmenwechsel liefert die aktuelle Ausgabe von „Leistungssport“. Der Deutsche Olympische Sportbund (DOSB) hat spezifische Maßnahmen ergriffen, um den Schutz der mentalen Gesundheit bei den Winterspielen sichtbar zu verankern. Die Aktivitäten reichen von präventiver Resilienzstärkung bis zum Schutz vor Gewalt.

Wie diese Systematik in der Praxis aussieht, zeigt ein Blick zu den Fachverbänden. Der Sportpsychologe Thorsten Leber begleitet etwa die Herren-Curlingmannschaft mit einem strukturierten Ansatz. Experten wie Ina Goller betonen zudem die wachsende Bedeutung psychologischer Sicherheit in Teams. Sie bildet die Grundlage für eine offene Fehlerkultur und mentale Widerstandsfähigkeit.

Paralympics-Athletin bricht das Tabu

Dass die neue Offenheit auch den Umgang mit psychischen Erkrankungen verändert, zeigt ein aktueller Fall. Die deutsche Para-Skifahrerin Andrea Rothfuss setzte eine komplette Saison wegen schwerer Erschöpfung und Depressionen aus. Den Weg zurück in den Sport fand sie laut „Spiegel“-Berichten durch die spezialisierte Beratungsstelle „Athletes in Mind“.

Der Fall unterstreicht die Notwendigkeit solcher Anlaufstellen. Die Therapie konzentriert sich hier auf Selbstvertrauen, positive innere Kommunikation und eine angepasste Belastungssteuerung. Statt ständiger Maximierung lernen Sportler, auch stark reduzierte Trainingsumfänge als Erfolg zu werten. Diese Entstigmatisierung gilt als Meilenstein.

Nachwuchssport: Eltern im Fokus

Die Erkenntnisse aus dem Profisport erreichen nun die Basis. Ein Beispiel ist die „FAIRkopft-Aktion“ des Tennisverbandes Niedersachsen-Bremen. Die Kampagne schult gezielt Eltern von Nachwuchsathleten. Sie lernen, ihre Kinder bei Niederlagen oder Ängsten mental zu begleiten – ohne zusätzlichen Druck aufzubauen.

Beim Laufkongress des Württembergischen Leichtathletik-Verbandes stand das Thema ebenfalls im Mittelpunkt. In Workshops erarbeiteten Teilnehmer Strategien für das Selbstmanagement unter Belastung. Diese Initiativen zeigen: Psychologische Stärke gilt ab dem Jugendalter als grundlegende Trainingsaufgabe.

Vom Mythos zur trainierbaren Fähigkeit

Sportwissenschaftler beobachten einen grundlegenden Wandel. Mentale Stärke galt lange als angeborenes Talent. Aktuelle Konzepte widerlegen das. Experten wie Luca Sommer von der Golf-Initiative GO LOW betonen: Mentale Stabilität ist systematisch trainierbar und muss in den regulären Alltag integriert werden.

Konzentration und emotionale Kontrolle seien Fähigkeiten, die genauso erlernbar sind wie Technik. Dieser Wandel professionalisiert die Trainerausbildung. Institutionen wie die Deutsche Sporthochschule Köln erweitern ihr Angebot an Mental-Coaching-Weiterbildungen stetig. Der Fokus verschiebt sich von reiner Leistungsoptimierung hin zu einem ganzheitlichen Ansatz.

Was kommt nach den Spielen?

Für die kommenden Monate erwarten Experten eine weitere Verdichtung der Angebote. Die Erfahrungen der Olympischen Winterspiele 2026 werden voraussichtlich in neue Richtlinien für die Kaderförderung münden. Psychologische Screenings und präventive Mentaltrainings könnten verpflichtend für Nachwuchsleistungszentren werden.

Die Rolle der Eltern rückt weiter in den Fokus, wie die Tennis-Pilotprojekte zeigen. Langfristig wird der Erfolg maßgeblich davon abhängen, ob qualifizierte Sportpsychologen flächendeckend in die Vereinsstrukturen integriert werden können. Die aktuellen Entwicklungen markieren den Schritt von der Theorie in die Breite des deutschen Sports.

(11.03.2026)

Bildnachweis

