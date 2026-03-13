CSU fordert neue Atomtechnik trotz Merz-Aus ( Finanztrends)

13.03.2026, 4862 Zeichen

Die Debatte um Deutschlands Energiezukunft spitzt sich zu. Während Kanzler Friedrich Merz den Atomausstieg als endgültig erklärt, drängt die CSU auf eine Öffnung für neue Reaktortechnologien. Der Streit entzündet sich am wachsenden Stromhunger der Industrie und der KI.

Bruch in der Koalition: Merz gegen CSU

Kanzler Merz hatte den Atomausstieg diese Woche als unumkehrbar bezeichnet. Doch die CSU stellt diese Lesart nun infrage. CSU-Generalsekretär Martin Huber erklärte am Freitag, der historische Ausstieg gelte vor allem für konventionelle Großkraftwerke. Die Tür für Innovationen wie Small Modular Reactors (SMRs) oder Fusionsforschung müsse offen bleiben.

Anzeige

Die technologische Entwicklung von KI-Systemen verändert nicht nur den Energiemarkt, sondern bringt auch neue regulatorische Anforderungen für Unternehmen mit sich. Dieser kostenlose Leitfaden erklärt die aktuelle EU-KI-Verordnung sowie alle wichtigen Anforderungen und Fristen für eine rechtssichere Umsetzung. EU-KI-Verordnung kompakt: Jetzt Gratis-Leitfaden sichern

„Wir sollten die Technologieoffenheit bewahren“, forderte Huber. Diese Position wird von weiteren CSU-Spitzen wie dem Landesgruppenchef Alexander Hoffmann unterstützt. Sie argumentieren, Deutschland dürfe sich als Industriestandort nicht von der internationalen Reaktorforschung der vierten und fünften Generation abkoppeln.

Industrie-Stromhunger treibt Debatte

Hinter dem Drängen der CSU steckt eine handfeste Sorge: der explodierende Energiebedarf der deutschen Wirtschaft. Die Digitalisierung, künstliche Intelligenz (KI) und der Boom von Rechenzentren lassen den Stromverbrauch in die Höhe schnellen. Die CSU sieht in kleinen, modularen reaktoren eine potenzielle Lösung für diese Grundlast-Problematik.

Diese Haltung findet Rückhalt auf EU-Ebene. Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen hatte den Rückzug aus der Atomkraft kürzlich als „strategischen Fehler“ Europas bezeichnet und für einen Ausbau der Kernenergie-Infrastruktur geworben. Die CSU-Politiker positionieren sich also im europäischen Kontext und warnen vor einem technologischen Rückfall.

Massive Hürden: Regulierung, Kosten, Altlasten

Doch der Weg zu neuen Atommeilern in Deutschland ist voller Hindernisse. Das Bundesamt für die Sicherheit der nuklearen Entsorgung äußert massive Zweifel an der Praxistauglichkeit von SMRs. Für einen nennenswerten Beitrag zum Stromnetz wären Tausende Einheiten nötig – ein logistischer und finanzieller Albtraum.

Die Wirtschaftlichkeit solcher dezentraler Anlagen ist höchst fraglich. Sie setzt auf Skaleneffekte, die global noch nicht erreicht wurden. Ein milliardenschweres SMR-Projekt in den USA scheiterte Ende 2023 an explodierenden Kosten. Für deutsche Energieversorger wären zudem die alten Probleme der Atom-Rückstellungen sofort wieder da. Die komplizierte Bilanzierung von Entsorgungslasten, die erst durch einen staatlichen Fonds gelöst wurde, würde private Investoren abschrecken.

Anzeige

Langfristige Rückstellungen und deren korrekte Bilanzierung sind für die finanzielle Stabilität von Unternehmen entscheidend, um teure Fehler bei Betriebsprüfungen zu vermeiden. Erfahren Sie in diesem kostenlosen E-Book, wie Sie Rückstellungen optimal nutzen und welche massiven Steuersparpotenziale oft ungenutzt bleiben. Steuer-Spar-Report: Rückstellungen rechtssicher bilden

Grüne blockieren: „Kein Geld für Atom-Rückfall“

Scharfen Widerstand gibt es aus dem Koalitionspartner. Umweltminister Carsten Schneider lehnt eine Rückkehr zur Atomkraft kategorisch ab. „Das würde unverhältnismäßige Steuermittel verschlingen“, so Schneider. Staatliche Subventionen und Steuererleichterungen müssten stattdessen in den Ausbau von Wind, Solar und Wärmepumpen fließen.

Diese Kritik wird von Energieexperten geteilt. Der ehemalige Umweltminister Jürgen Trittin spricht von einer „Mogelpackung“ der angeblichen Atom-Renaissance. Bezahlbare Atomenergie habe es historisch nur mit massiven Staatshilfen gegeben. Zudem würde eine neue Abhängigkeit von Uranimporten aus unsicheren Regionen die alte Abhängigkeit von fossilen Brennstoffen nur ersetzen.

Ausblick: Keine Atom-Wende in Sicht

Trotz der hitzigen Debatte zeichnet sich keine politische Kehrtwende ab. Die Bundesregierung wird ihren Kurs beim Atomausstieg voraussichtlich beibehalten und auf den beschleunigten Ausbau der Erneuerbaren Energien setzen. Das geplante Naturschutz-Flächenbedarfsgesetz des Umweltministeriums unterstreicht diese Priorität.

Für die deutsche Wirtschaft bedeutet das: Die Energieplanung der kommenden Jahre wird sich auf erneuerbare Quellen, Wasserstoff und mehr Effizienz konzentrieren müssen. Die Marktreife von Small Modular Reactors liegt in weiter Ferne und wird die Energieversorgung oder Unternehmensbilanzen in diesem Jahrzehnt nicht mehr beeinflussen. Die Diskussion bleibt vorerst ein politisches Signal – gegen die Angst vor der Deindustrialisierung.

(13.03.2026)

BSN Podcasts

Wiener Börse Party #1114: ATX schwächer, das komplette Programm des Aktientags morgen und Alles ist jetzt Anders

Bildnachweis

1. Trading





Aktien auf dem Radar:Uniqa, Porr, CPI Europe AG, EuroTeleSites AG, Agrana, Telekom Austria, Palfinger, Kapsch TrafficCom, DO&CO, Erste Group, FACC, Frequentis, Gurktaler AG VZ, Linz Textil Holding, Polytec Group, Rosenbauer, Semperit, Verbund, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, Austriacard Holdings AG, voestalpine, Addiko Bank, Amag, CA Immo, Flughafen Wien, Österreichische Post, Deutsche Bank, Zalando, Brenntag, Fresenius Medical Care.

Random Partner AT&S

Austria Technologie & Systemtechnik AG (AT&S) ist europäischer Marktführer und weltweit einer der führenden Hersteller von Leiterplatten und IC-Substraten. Mit 9.526 Mitarbeitern entwickelt und produziert AT&S an sechs Produktionsstandorten in Österreich, Indien, China und Korea und ist mit einem Vertriebsnetzwerk in Europa, Asien und Nordamerika präsent. (Stand 06/17) >> Besuchen Sie 54 weitere Partner auf boerse-social.com/partner

Latest Blogs

» PIR-News: Zahlen von Uniqa, News zu Strabag (Christine Petzwinkler)

» (Christian Drastil)

» Semperit als Tagesgewinner vor dem großen Aktientag in Wien (Podcast)

» Mittelstand vor historischer Nachfolge-Welle: Jede zweite Firma könnte s...

» AleAnna Aktie: Deutliches Reserven-Plus ( Finanztrends)

» KI-gestützte Wirbelsäulentherapie gewinnt an Fahrt ( Finanztrends)

» Nierenärzte warnen vor Zucker in Softdrinks ( Finanztrends)

» Pflegekosten: So können Kinder die Steuerlast senken ( Finanztrends)

» Liberty Media Aktie: Strategische Weichenstellungen ( Finanztrends)

» UniWorld: KI-Ökosystem im Fokus ( Finanztrends)