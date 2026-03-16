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Aarti Drugs Aktie: Strategiewechsel greift ( Finanztrends)

16.03.2026, 1876 Zeichen

Aarti Drugs steuert auf den Abschluss des Geschäftsjahres 2026 zu und setzt dabei verstärkt auf operative Effizienz. Während die Anleger auf die Zahlen zum vierten Quartal warten, rückt die Hochlaufphase neuer Produktionskapazitäten in den Mittelpunkt. Das Ziel ist klar definiert: Eine höhere Auslastung soll die zuletzt schwächelnden Margen stabilisieren.

Fokus auf Eigenfertigung

Ein zentraler Baustein dieser Strategie ist das Werk in Sayakha, das seit September 2025 in Betrieb ist. Nach einer anfänglichen Auslastung von 30 Prozent peilt das Management für März oder April 2026 eine Steigerung auf 50 Prozent an. Dieser Schritt forciert die vertikale Integration, um bei wichtigen Vorprodukten für das Antidiabetika-Portfolio unabhängiger von externen Lieferanten zu werden.

Margendruck und Exportchancen

Die Profitabilität stand zuletzt unter Druck, was die Unternehmensführung auf Anlaufkosten neuer Anlagen und schwankende Marktbedingungen zurückführt. Eine Erholung der EBITDA-Margen steht nun ganz oben auf der Agenda. Positive Impulse liefert das Segment der Fertigarzneimittel (Formulations), das dank einer robusten Nachfrage auf den Exportmärkten wächst und die Profitabilität stützt.

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    Autor: Finanztrends

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