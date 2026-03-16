Han-Kliniken: Warum traditionelle Therapien das Gesundheitssystem belasten ( Finanztrends)

16.03.2026, 5225 Zeichen

Südkoreas duales Gesundheitssystem sorgt für massive Kostenunterschiede – besonders bei der Behandlung von Verkehrsunfallopfern. Eine milliardenschwere Reform soll das ändern.

Das teure Doppelgesicht der Rehabilitation

Patienten in Südkorea haben eine einzigartige Wahl: Sie können sich zwischen westlicher Schulmedizin und traditioneller Koreanischer Medizin, den sogenannten Han-Kliniken, entscheiden. Besonders bei der Rehabilitation nach leichten Verletzungen, wie sie typischerweise bei Verkehrsunfällen auftreten, klafft jedoch eine gewaltige Kostenlücke auf. Während orthopädische Kliniken standardisierte Physiotherapie verordnen, setzen Han-Kliniken auf teure Behandlungspakete.

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Der Unterschied beginnt bei der Therapie selbst. In westlichen Kliniken kommt häufig die niedrigfrequente Elektrotherapie (TENS/ICT) zum Einsatz – eine regulierte, eigenständige Behandlung. In Han-Kliniken wird dieselbe elektrische Stimulation oft mit Elektroakupunktur kombiniert. Dabei fließt der Strom durch Akupunkturnadeln, was die Behandlung invasiver und im Abrechnungssystem komplexer macht.

Die milliardenschwere Rechnung der Autoversicherungen

Die wahren Kostenunterschiede offenbaren sich im Bereich der Kfz-Versicherungen. Bei Bagatellunfällen wie einem Schleudertrauma übernehmen diese alle Behandlungskosten – der Patient zahlt nichts aus der eigenen Tasche. Genau hier nutzen viele Han-Kliniken ein lukratives Modell.

Sie bündeln die Niedrigfrequenz-Therapie mit weiteren teuren traditionellen Verfahren:

* Pharmakoakupunktur (Injektionen mit Kräuterextrakten)

* Schröpftherapie

* Chuna-Manualtherapie

Die Folge: Eine Behandlung in einer Han-Klinik kostet pro Fall deutlich mehr als in einer konventionellen Einrichtung. Daten von 2023 zeigen das Ausmaß. Obwohl Han-Kliniken nur einen Teil der Behandlungen durchführen, verursachten sie mehr als die Hälfte der gesamten Unfallkosten – umgerechnet rund 1,32 Milliarden Euro von insgesamt 2,56 Milliarden Euro.

Regulierungsbehörden greifen durch

Die explodierenden Kosten haben die Aufsichtsbehörden auf den Plan gerufen. Die Health Insurance Review and Assessment Service (HIRA) beobachtete einen „Balloneffekt“: Sobald die Prüfung bei Standardbehandlungen verschärft wurde, stiegen die Ausgaben in den Han-Kliniken sprunghaft an.

Die Antwort war ein verschärftes Prüfsystem für Kfz-Unfallkosten. Ein Bericht der Seoul National University vom Januar 2026 zieht eine erste Bilanz. Durch die strengere Begutachtung konnten über 1 Billion Won (etwa 685 Millionen Euro) eingespart werden. Das System filtert nicht notwendige Langzeitbehandlungen für leichte Verletzungen heraus.

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Die neuen Regeln zielen speziell auf die gebündelten Therapiepakete ab. Die Behörden prüfen nun genau, ob der gleichzeitige Einsatz von Niedrigfrequenz-Therapie, Pharmakoakupunktur und Manualtherapie tatsächlich dem klinischen Schweregrad der Verletzung entspricht.

Patientenwunsch versus Wirtschaftlichkeit

Doch warum nutzen so viele Patienten die teureren Han-Kliniken? Analysten sehen nicht nur Abrechnungstricks am Werk, sondern einen echten kulturellen Bedarf. Viele Patienten berichten von höherer Zufriedenheit mit der traditionellen Medizin bei chronischen Schmerzen. Die ganzheitliche Behandlung mit längeren Gesprächen und kombinierten Therapieformen genießt großes Vertrauen.

Ökonomen warnen jedoch vor den systemischen Folgen. Da die Patienten im Kfz-Schadensfall keine Eigenbeteiligung zahlen, fehlt jeder finanzielle Anreiz, die Behandlung zu begrenzen. Die hohen Kosten der Han-Kliniken trieben in der Vergangenheit die Prämien für alle Versicherten in die Höhe. Die aktuellen Reformen versuchen diesen Interessenkonflikt zu lösen: Sie wollen den Zugang zur traditionellen Medizin erhalten, aber eine übermäßige Inanspruchnahme verhindern.

Wohin steuert das duale System?

Die Zukunft dürfte mehr Standardisierung bringen. Gesundheitsexperten erwarten, dass die Regierung strengere klinische Leitlinien für den Einsatz von Niedrigfrequenz-Therapien in Han-Kliniken einführt. Gleichzeitig wird diskutiert, den Katalog der gesetzlichen Krankenversicherung (NHI) für traditionelle Medizin zu erweitern.

Eine solche Ausweitung könnte zu strengeren Preisauflagen und einheitlichen Gebührensätzen führen – und so die Kostenlücke zwischen den beiden Systemen verkleiner n. Bis dahin bleibt die Niedrigfrequenz-Therapie ein Lehrstück über die finanziellen Herausforderungen eines dualen Gesundheitssystems.

(16.03.2026)

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Börsepeople im Podcast S24/01: Erwin Größ

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