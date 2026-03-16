SOCIAL

NETWORK

Ich stimme der Verwendung von Cookies zu. Auch wenn ich diese Website weiter nutze, gilt dies als Zustimmung.

Bitte lesen und akzeptieren Sie die Datenschutzinformation und Cookie-Informationen, damit Sie unser Angebot weiter nutzen können. Natürlich können Sie diese Einwilligung jederzeit widerrufen.





Impressum | Cookies

SOCIAL

NETWORK

Die Homebase
österreichischer Aktien
NEU

Feintool Aktie: Heftiger Kursrutsch ( Finanztrends)

16.03.2026, 2811 Zeichen

Ein massiver Kursverlust von fast zehn Prozent drückt die Feintool-Aktie am Montag tief in die Verlustzone. Während das Management auf die volle Wirkung der Restrukturierung im laufenden Jahr setzt, scheinen Marktteilnehmer angesichts der schwierigen Industriekonjunktur in Europa vorerst die Reißleine zu ziehen.

Der Titel sank heute auf 9,30 CHF und nähert sich damit dem 52-Wochen-Tief von 9,18 CHF an. Dieser Rücksetzer steht im Kontrast zu den Erwartungen des Unternehmens für das Geschäftsjahr 2026. Nach einem herausfordernden Übergangsjahr 2025, in dem umfassende Restrukturierungen die Profitabilität stabilisieren sollten, rechnet Feintool ab sofort mit den vollständigen Ergebnisbeiträgen aus diesen Maßnahmen.

Fokus auf Asien und neue Großprogramme

Während das Marktumfeld in Europa weiterhin als anspruchsvoll gilt, setzt das Unternehmen auf eine Wachstumsbeschleunigung in den USA und Asien. Vor allem die Expansion nach Indien spielt eine zentrale Rolle: Ein neuer Produktionsstandort soll noch in diesem Jahr eröffnet werden, um die Gruppe langfristig in der Region zu verankern. Zudem ist konzernweit der Start neuer, großvolumiger Programme geplant, die für den nötigen Umsatzschub sorgen sollen.

Reichen diese Wachstumspläne in Asien aus, um die anhaltende Schwäche auf dem europäischen Heimatmarkt abzufedern? Die strukturelle Verschiebung der globalen Industrielandschaft zwingt Feintool dazu, die Abhängigkeit von lokalen Märkten zu reduzieren. Die Expertise in den Bereichen Elektroblechstanzen und Komponenten für die Elektromobilität soll dabei helfen, von globalen Megatrends wie der kohlenstoffarmen Energiegewinnung zu profitieren.

Anzeige

Sollten Anleger sofort verkaufen? Oder lohnt sich doch der Einstieg bei Feintool?

Wichtige Termine für Investoren

Für die weitere Einschätzung der operativen Fortschritte sind zwei Daten im laufenden Jahr entscheidend:

    1. April 2026: Ordentliche Generalversammlung
    1. August 2026: Medienkonferenz zu den Halbjahresergebnissen

Die strategische Neuausrichtung auf Märkte außerhalb Europas bleibt der zentrale Hebel für die Aktie. Mit der Eröffnung des indischen Werks und dem Start neuer Großprogramme im laufenden Jahr hat das Management klare Meilensteine gesetzt, um die operative Leistung nachhaltig zu steigern. Anleger richten ihren Fokus nun auf die Generalversammlung Ende April, die weitere Details zur Umsetzung der Profitabilitätsziele liefern dürfte.

Anzeige

Feintool-Aktie: Kaufen oder verkaufen?! Neue Feintool-Analyse vom 16. März liefert die Antwort:

Die neusten Feintool-Zahlen sprechen eine klare Sprache: Dringender Handlungsbedarf für Feintool-Aktionäre. Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Sie lieber verkaufen? In der aktuellen Gratis-Analyse vom 16. März erfahren Sie was jetzt zu tun ist.

Feintool: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...


(16.03.2026)

BSN Podcasts
Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

Börsepeople im Podcast S24/01: Erwin Größ




 

Bildnachweis

1. Trading

Aktien auf dem Radar:Uniqa, Semperit, FACC, EuroTeleSites AG, Telekom Austria, Bawag, ATX NTR, RBI, VIG, voestalpine, Erste Group, DO&CO, CA Immo, Andritz, ATX, Rosgix, Porr, Wienerberger, ATX TR, ATX Prime, Palfinger, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, UBM, Polytec Group, Verbund, Amag, Flughafen Wien, CPI Europe AG, Österreichische Post, Zalando.

Random Partner

RWT AG
Die Firma RWT Hornegger & Thor GmbH wurde 1999 von den beiden Geschäftsführern Hannes Hornegger und Reinhard Thor gegründet. Seitdem ist das Unternehmen kontinuierlich, auf einen derzeitigen Stand von ca. 30 Mitarbeitern, gewachsen. Das Unternehmen ist in den Bereichen Werkzeugbau, Formenbau, Prototypenbau und Baugruppenfertigung tätig und stellt des Weiteren moderne Motorkomponenten und Präzisionsteile her.

>> Besuchen Sie 54 weitere Partner auf boerse-social.com/partner


 Latest Blogs

» Wiener Börse zu Mittag stabil: AT&S, Agrana und Verbund gesucht

» Han-Kliniken: Warum traditionelle Therapien das Gesundheitssystem belast...

» PFAS-Verbot: Deutsche Betriebe müssen Feuerlöscher 2026 austauschen ( Fi...

» SCHUFA beendet Ära der „Black Box“ mit neuem Score ( Finanztrends)

» Feintool Aktie: Heftiger Kursrutsch ( Finanztrends)

» Shin Hai Gas Aktie: Jahrestief im Visier ( Finanztrends)

» Aarti Drugs Aktie: Strategiewechsel greift ( Finanztrends)

» Ballard Power Aktie: Starke Wende ( Finanztrends)

» FIH Mobile Aktie: Strategische Neuausrichtung ( Finanztrends)

» KI macht Arbeit nicht leichter, sondern erschöpft ( Finanztrends)


Useletter

Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab. Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.

Newsletter abonnieren

Runplugged

Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
(kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)

per Newsletter erhalten


Meistgelesen
>> mehr
Blut von Hundertjährigen verrät Geheimnis des gesunden Alterns ( Finanztrends)
Nokia Aktie: Starker Rückenwind ( Finanztrends)
Nel ASA Aktie: Rekordverlust trifft Auftragsboom ( Finanztrends)
Uniqa-Aktie bleibt ein "Add" für Baader-Analysten
Tesla Aktie: Eigene Chipfabrik geplant ( Finanztrends)
BASF Aktie: Umbau trifft Gegenwind ( Finanztrends)




PIR-Zeichnungsprodukte
Newsflow
>> mehr
Börse Social Club Board
>> mehr
    Smeilinho zu Uniqa
    Smeilinho zu Polytec Group
    Smeilinho zu Österreichische Post
    Star der Stunde: SBO 1.55%, Rutsch der Stunde: Semperit -0.76%
    wikifolio-Trades Austro-Aktien 12-13: AT&S(8), OMV(1), Uniqa(1), Verbund(1)
    rabe5976 zu Uniqa
    rabe5976 zu OMV
    Star der Stunde: RBI 1.5%, Rutsch der Stunde: Agrana -1.08%
    wikifolio-Trades Austro-Aktien 11-12: voestalpine(3), Mayr-Melnhof(1), Wienerberger(1), Andritz(1), FACC(1), RBI(1), Erste Group(1), VIG(1), Lenzing(1), Porr(1)
    Featured Partner Video

    Wiener Börse Party #1109: ATX weiter leicht erholt, Verbund, FACC und Andritz gesucht, Wiener Börse grosser Profiteur dieser Marktphase

    Die Wiener Börse Party ist ein Podcastprojekt für Audio-CD.at von Christian Drastil Comm.. Unter dem Motto „Market & Me“ berichtet Christian Drastil über das Tagesgeschehen an der Wiener Börse. Inh...

    Books josefchladek.com

    Alessandra Calò
    Ctonio
    2024
    Studiofaganel

    Ludwig Kozma
    Das Neue Haus
    1941
    Verlag Dr. H. Girsberger & Cie

    Mikio Tobara
    Document Miseinen (遠原　美喜男
    1980
    Seven Sha

    Léon-Paul Fargue & Roger Parry & Fabian Loris
    Banalité
    1930
    Librairie Gallimard

    Livio Piatti
    Schtetl Zürich
    2001
    Offizin Verlag



    Autor: Finanztrends

    16.03.2026, 2811 Zeichen

    Ein massiver Kursverlust von fast zehn Prozent drückt die Feintool-Aktie am Montag tief in die Verlustzone. Während das Management auf die volle Wirkung der Restrukturierung im laufenden Jahr setzt, scheinen Marktteilnehmer angesichts der schwierigen Industriekonjunktur in Europa vorerst die Reißleine zu ziehen.

    Der Titel sank heute auf 9,30 CHF und nähert sich damit dem 52-Wochen-Tief von 9,18 CHF an. Dieser Rücksetzer steht im Kontrast zu den Erwartungen des Unternehmens für das Geschäftsjahr 2026. Nach einem herausfordernden Übergangsjahr 2025, in dem umfassende Restrukturierungen die Profitabilität stabilisieren sollten, rechnet Feintool ab sofort mit den vollständigen Ergebnisbeiträgen aus diesen Maßnahmen.

    Fokus auf Asien und neue Großprogramme

    Während das Marktumfeld in Europa weiterhin als anspruchsvoll gilt, setzt das Unternehmen auf eine Wachstumsbeschleunigung in den USA und Asien. Vor allem die Expansion nach Indien spielt eine zentrale Rolle: Ein neuer Produktionsstandort soll noch in diesem Jahr eröffnet werden, um die Gruppe langfristig in der Region zu verankern. Zudem ist konzernweit der Start neuer, großvolumiger Programme geplant, die für den nötigen Umsatzschub sorgen sollen.

    Reichen diese Wachstumspläne in Asien aus, um die anhaltende Schwäche auf dem europäischen Heimatmarkt abzufedern? Die strukturelle Verschiebung der globalen Industrielandschaft zwingt Feintool dazu, die Abhängigkeit von lokalen Märkten zu reduzieren. Die Expertise in den Bereichen Elektroblechstanzen und Komponenten für die Elektromobilität soll dabei helfen, von globalen Megatrends wie der kohlenstoffarmen Energiegewinnung zu profitieren.

    Anzeige

    Sollten Anleger sofort verkaufen? Oder lohnt sich doch der Einstieg bei Feintool?

    Wichtige Termine für Investoren

    Für die weitere Einschätzung der operativen Fortschritte sind zwei Daten im laufenden Jahr entscheidend:

      1. April 2026: Ordentliche Generalversammlung
      1. August 2026: Medienkonferenz zu den Halbjahresergebnissen

    Die strategische Neuausrichtung auf Märkte außerhalb Europas bleibt der zentrale Hebel für die Aktie. Mit der Eröffnung des indischen Werks und dem Start neuer Großprogramme im laufenden Jahr hat das Management klare Meilensteine gesetzt, um die operative Leistung nachhaltig zu steigern. Anleger richten ihren Fokus nun auf die Generalversammlung Ende April, die weitere Details zur Umsetzung der Profitabilitätsziele liefern dürfte.

    Anzeige

    Feintool-Aktie: Kaufen oder verkaufen?! Neue Feintool-Analyse vom 16. März liefert die Antwort:

    Die neusten Feintool-Zahlen sprechen eine klare Sprache: Dringender Handlungsbedarf für Feintool-Aktionäre. Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Sie lieber verkaufen? In der aktuellen Gratis-Analyse vom 16. März erfahren Sie was jetzt zu tun ist.

    Feintool: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...


    (16.03.2026)

    BSN Podcasts
    Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

    Börsepeople im Podcast S24/01: Erwin Größ




     

    Bildnachweis

    1. Trading

    Aktien auf dem Radar:Uniqa, Semperit, FACC, EuroTeleSites AG, Telekom Austria, Bawag, ATX NTR, RBI, VIG, voestalpine, Erste Group, DO&CO, CA Immo, Andritz, ATX, Rosgix, Porr, Wienerberger, ATX TR, ATX Prime, Palfinger, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, UBM, Polytec Group, Verbund, Amag, Flughafen Wien, CPI Europe AG, Österreichische Post, Zalando.

    Random Partner

    RWT AG
    Die Firma RWT Hornegger & Thor GmbH wurde 1999 von den beiden Geschäftsführern Hannes Hornegger und Reinhard Thor gegründet. Seitdem ist das Unternehmen kontinuierlich, auf einen derzeitigen Stand von ca. 30 Mitarbeitern, gewachsen. Das Unternehmen ist in den Bereichen Werkzeugbau, Formenbau, Prototypenbau und Baugruppenfertigung tätig und stellt des Weiteren moderne Motorkomponenten und Präzisionsteile her.

    >> Besuchen Sie 54 weitere Partner auf boerse-social.com/partner


     Latest Blogs

    » Wiener Börse zu Mittag stabil: AT&S, Agrana und Verbund gesucht

    » Han-Kliniken: Warum traditionelle Therapien das Gesundheitssystem belast...

    » PFAS-Verbot: Deutsche Betriebe müssen Feuerlöscher 2026 austauschen ( Fi...

    » SCHUFA beendet Ära der „Black Box“ mit neuem Score ( Finanztrends)

    » Feintool Aktie: Heftiger Kursrutsch ( Finanztrends)

    » Shin Hai Gas Aktie: Jahrestief im Visier ( Finanztrends)

    » Aarti Drugs Aktie: Strategiewechsel greift ( Finanztrends)

    » Ballard Power Aktie: Starke Wende ( Finanztrends)

    » FIH Mobile Aktie: Strategische Neuausrichtung ( Finanztrends)

    » KI macht Arbeit nicht leichter, sondern erschöpft ( Finanztrends)


    Useletter

    Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab. Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.

    Newsletter abonnieren

    Runplugged

    Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
    (kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)

    per Newsletter erhalten


    Meistgelesen
    >> mehr
    Blut von Hundertjährigen verrät Geheimnis des gesunden Alterns ( Finanztrends)
    Nokia Aktie: Starker Rückenwind ( Finanztrends)
    Nel ASA Aktie: Rekordverlust trifft Auftragsboom ( Finanztrends)
    Uniqa-Aktie bleibt ein "Add" für Baader-Analysten
    Tesla Aktie: Eigene Chipfabrik geplant ( Finanztrends)
    BASF Aktie: Umbau trifft Gegenwind ( Finanztrends)




    PIR-Zeichnungsprodukte
    Newsflow
    >> mehr
    Börse Social Club Board
    >> mehr
      Smeilinho zu Uniqa
      Smeilinho zu Polytec Group
      Smeilinho zu Österreichische Post
      Star der Stunde: SBO 1.55%, Rutsch der Stunde: Semperit -0.76%
      wikifolio-Trades Austro-Aktien 12-13: AT&S(8), OMV(1), Uniqa(1), Verbund(1)
      rabe5976 zu Uniqa
      rabe5976 zu OMV
      Star der Stunde: RBI 1.5%, Rutsch der Stunde: Agrana -1.08%
      wikifolio-Trades Austro-Aktien 11-12: voestalpine(3), Mayr-Melnhof(1), Wienerberger(1), Andritz(1), FACC(1), RBI(1), Erste Group(1), VIG(1), Lenzing(1), Porr(1)
      Featured Partner Video

      Wiener Börse Party #1109: ATX weiter leicht erholt, Verbund, FACC und Andritz gesucht, Wiener Börse grosser Profiteur dieser Marktphase

      Die Wiener Börse Party ist ein Podcastprojekt für Audio-CD.at von Christian Drastil Comm.. Unter dem Motto „Market & Me“ berichtet Christian Drastil über das Tagesgeschehen an der Wiener Börse. Inh...

      Books josefchladek.com

      Daido Moriyama
      Japan, A Photo Theater (English Version
      2018
      Getsuyosha, bookshop M

      Ray K. Metzker
      City Lux
      2025
      Ludion Publishers

      Alessandra Calò
      Ctonio
      2024
      Studiofaganel

      Jacques Fivel
      CHINON DCM-206
      2025
      Le Plac’Art Photo

      Michael Rathmayr
      Remedy
      2025
      Nearest Truth

      (c) 2026 FC Chladek Drastil GmbH   |   Impressum   |   Datenschutz- und Cookie-Bestimmungen   |   Realtime Indikationen: L&S   |   End of Day Kurse: TeleTrader   |   Indices Indikationen: Deutsche Bank   |   Gowork.de