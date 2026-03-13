» KI-gestützte Wirbelsäulentherapie gewinnt an Fahrt ( Finanztrends)

13.03.2026, 5723 Zeichen

Die Behandlung chronischer Rückenschmerzen steht vor einem Wandel. In den USA erweitern zahlreiche Chiropraktik-Kliniken derzeit ihre Angebote für hochpräzise Wirbelsäulen-Dekompressionstherapie. Treiber sind bahnbrechende klinische Studien und der Einsatz Künstlicher Intelligenz in der Diagnostik.

Studie liefert überzeugende Daten für nicht-chirurgische Alternative

Den wissenschaftlichen Rückenwind liefert eine wegweisende Studie, die im September 2025 im Fachjournal Military Medicine veröffentlicht wurde. Forscher der University of South Florida werteten die Daten von 267 Patienten aus sieben Kliniken aus. Die Ergebnisse sind beeindruckend: 90,5 Prozent der Patienten berichteten nach 20 oder mehr Sitzungen über deutlich weniger Schmerzen.

Anzeige

Während hochpräzise Therapieverfahren neue Hoffnung bieten, bleibt der aktive Aufbau der stützenden Muskulatur die wichtigste Basis für einen gesunden Rücken. Dieser kostenlose Ratgeber zeigt Ihnen 6 einfache Übungen für zu Hause, mit denen Sie gezielt Schmerzen vorbeugen können. Jetzt Gratis-Ratgeber für effektives Krafttraining sichern

Die Schmerzintensität sank auf standardisierten Skalen im Schnitt um 4,4 Punkte. Noch bedeutsamer sind die gemessenen neurologischen Verbesserungen. Bei über 60 Prozent der Patienten verbesserten sich die Reflexe, bei fast 75 Prozent die Muskelkraft und bei mehr als 77 Prozent das Hautempfinden. „Diese Ergebnisse positionieren die nicht-chirurgische Dekompression als hochwirksame konservative Behandlung“, so das Fazit der Studienautoren um Dr. Nathan Schilaty.

Künstliche Intelligenz revolutioniert die Diagnose

Die Präzision der Therapie hängt maßgeblich von einer exakten Diagnose ab. Hier setzt ein weiterer Technologiesprung an: Das Gesundheitsunternehmen deepc integrierte Anfang März 2026 eine KI-Lösung von Remedy Logic in seine Plattform. Das Tool analysiert MRT-Aufnahmen der Lendenwirbelsäule vollautomatisch – in weniger als zwei Minuten.

Bisher gehören diese Aufnahmen zu den zeitintensivsten Befundungen. Die KI erkennt anatomische Landmarken und identifiziert kritische Pathologien wie Bandscheibenvorfälle, Spinalkanalstenosen oder Nervenwurzelkompressionen. Für die Chiropraktoren bedeutet das: Die computergesteuerten Dekompressionstische können millimetergenau auf die betroffene Bandscheibe programmiert werden. „Die KI entlastet die Radiologen erheblich und standardisiert gleichzeitig die Qualität der Befunde“, analysieren Medizintechnik-Experten.

Moderne Technik überwindet die Grenzen alter Traktionsgeräte

Der technologische Fortschritt macht sich auch an den Therapiegeräten selbst fest. Traditionelle Traktion übte einen linearen, statischen Zug auf die Wirbelsäule aus. Oft reagierte die Rückenmuskulatur mit einem Schutzreflex, verkrampfte und limitierte so den Behandlungserfolg.

Moderne computergesteuerte Dekompensionssysteme umgehen diesen Widerstand durch ausgeklügelte Biofeedback-Mechanismen. Sie überwachen kontinuierlich die Muskelspannung des Patienten und passen die Zugkraft automatisch an. Durch ein logarithmisches Dehnungs- und Entspannungsprotokoll erzeugen sie einen Unterdruck – einen Vakuumeffekt – innerhalb der Bandscheibe.

Laut klinischer Literatur fördert dieser Effekt zweierlei: Zum einen zieht sich vorgewölbtes Bandscheibenmaterial zurück. Zum anderen werden sauerstoff-, wasser- und nährstoffreiche Flüssigkeiten in den Bandscheibenraum gesogen, was die zelluläre Reparatur anregt. Kliniken, die ihr Angebot aktuell ausbauen, sehen in dieser Technologie den Schlüssel für die verbesserten Behandlungsergebnisse.

Anzeige

Ergänzend zu modernen Behandlungsansätzen helfen oft schon kurze, gezielte Bewegungseinheiten dabei, die Wirbelsäule im Alltag spürbar zu entlasten. Entdecken Sie 17 einfache 3-Minuten-Übungen vom Orthopäden, die Sie ohne großen Aufwand direkt umsetzen können. Kostenlosen 3-Minuten-Plan als PDF herunterladen

Ein Beitrag zur Lösung zweier großer Probleme: Opioidkrise und Kosten

Die Bedeutung dieser Entwicklung reicht weit über die Wände einzelner Praxen hinaus. Chronische Rückenschmerzen gelten als Haupttreiber für hohe Gesundheitsausgaben und die anhaltende Opioid-Epidemie in den USA. Eine klinisch validierte, nicht-pharmakologische Behandlungsoption kann die Abhängigkeit von starken Schmerkzmitteln reduzieren.

Zudem könnte eine erfolgreiche Dekompressionstherapie invasive Eingriffe wie Wirbelsäulenoperationen vermeiden helfen. Diese sind mit höheren Komplikationsrisiken und langen Reha-Zeiten verbunden. Ein großes Hindernis bleibt jedoch: Viele große Versicherer, darunter auch Medicare, stufen die nicht-chirurgische Dekompression noch als experimentelle Therapie ein. Patienten müssen die Kosten oft selbst tragen. Gesundheitsexperten hoffen, dass die wachsende Zahl wissenschaftlicher Belege die Erstattungspolitik langfristig ändern wird.

Blick in die Zukunft: Mehr Evidenz und personalisierte Therapie

Die Zukunft der chiropraktischen Wirbelsäulenbehandlung ist auf weitere Evidenz und technologische Verfeinerung ausgerichtet. Forscher der University of South Florida und der Stanford University führen derzeit eine dreifach-verblindete, placebokontrollierte Studie durch, die vom US-Verteidigungsministerium finanziert wird. Die Branche erwartet, dass diese Ergebnisse die bislang höchste Evidenzstufe liefern werden.

Während KI die Diagnostik weiter verbessert und Dekompressionstische präziser werden, können Chiropraktik-Kliniken eine immer stärker personalisierte Behandlung anbieten. Die Integration von Hightech-Diagnostik und zielgerichteter mechanischer Therapie setzt einen neuen Standard. Ein Standard, der langfristige Heilung über die kurzfristige Linderung von Symptomen stellt – und damit Millionen von Patienten Hoffnung gibt.

(13.03.2026)

BSN Podcasts

Wiener Börse Party #1114: ATX schwächer, das komplette Programm des Aktientags morgen und Alles ist jetzt Anders

Bildnachweis

1. Trading





Aktien auf dem Radar:Uniqa, Porr, CPI Europe AG, EuroTeleSites AG, Agrana, Telekom Austria, Palfinger, Kapsch TrafficCom, DO&CO, Erste Group, FACC, Frequentis, Gurktaler AG VZ, Linz Textil Holding, Polytec Group, Rosenbauer, Semperit, Verbund, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, Austriacard Holdings AG, voestalpine, Addiko Bank, Amag, CA Immo, Flughafen Wien, Österreichische Post, Deutsche Bank, Zalando, Brenntag, Fresenius Medical Care.

Random Partner BKS

Die börsenotierte BKS Bank mit Sitz in Klagenfurt, Österreich, beschäftigt rund 1.100 Mitarbeiter und betreibt ihr Bank- und Leasinggeschäft in den Ländern Österreich, Slowenien, Kroatien und der Slowakei. Die BKS Bank verfügt zudem über Repräsentanzen in Ungarn und Italien. Mit der Oberbank AG und der Bank für Tirol und Vorarlberg AG bildet die BKS Bank AG die 3 Banken Gruppe. >> Besuchen Sie 54 weitere Partner auf boerse-social.com/partner

Latest Blogs

» Nachlese: Johanna Hager Deadline (audio cd.at)

» PIR-News: Zahlen von Uniqa, News zu Strabag (Christine Petzwinkler)

» (Christian Drastil)

» Semperit als Tagesgewinner vor dem großen Aktientag in Wien (Podcast)

» Mittelstand vor historischer Nachfolge-Welle: Jede zweite Firma könnte s...

» AleAnna Aktie: Deutliches Reserven-Plus ( Finanztrends)

» KI-gestützte Wirbelsäulentherapie gewinnt an Fahrt ( Finanztrends)

» Nierenärzte warnen vor Zucker in Softdrinks ( Finanztrends)

» Pflegekosten: So können Kinder die Steuerlast senken ( Finanztrends)

» Liberty Media Aktie: Strategische Weichenstellungen ( Finanztrends)