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österreichischer Aktien
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Nachlese: Julia Bunz One Villas, Rudi Zipfelmayer (audio cd.at)

Autor:
Christian Drastil
Der Namensgeber des Blogs. Ich funktioniere nach dem Motto "Trial, Error & Learning". Mehrjährige Business Pläne passen einfach nicht zu mir. Zu schnell (ver)ändert sich die Welt, in der wir leben. Damit bin ich wohl nicht konzernkompatibel sondern lieber ein alter Jungunternehmer. Ein lupenreiner Digital Immigrant ohne auch nur einen Funken Programmier-Know-How, aber - wie manche sagen - vielleicht mit einem ausgeprägten Gespür für Geschäftsmodelle, die funktionieren. Der Versuch, Finanzmedien mit Sport, Musik und schrägen Ideen positiv aufzuladen, um Financial Literacy für ein grosses Publikum spannend zu machen, steht im Mittelpunkt. Diese Dinge sind mein Berufsleben und ich arbeite gerne. Der Blog soll u.a. zeigen, wie alles zusammenhängt und welches Bigger Picture angestrebt wird.
Christian Drastil

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17.07.2026, 1550 Zeichen

- Börsepeople im Podcast S25/15 Julia Bunz hören: https://open.spotify.com/episode/5QFSgabqIr4o1rkEaygcv5
Julia Bunz ist Founder und Managing Director von One Villas e.u., einem datenbasierten Vermieter von exklusiven Ferienimmobilien. Mit der Ex-Bankerin connected hat mich ein deutscher Kapitalmarkt-Wegbegleiter, Tobias Bosler, er spielt im Podcast auch mehrere Rollen. One Villas richtet sich an Eigentümer und auch Gäste, wir sprechen über Preisstrategie, Kautionen, Mietverträge, Daten und künstliche Intelligenz - Claude und Tobias kommen ungefähr gleich oft vor. Und es wird gelacht, incl. kleinem Kleid-Hoppala während der Aufnahme. Und auch ihre Lieblingsaktien und der Sport kommen nicht zu kurz Julia war in der Jugend als Quasi-Profi aktiv.
office@one-villas.com
https://www.one-villas.com
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- Wiener Börse Party Donnerstag nachhören: https://open.spotify.com/episode/0O5HJ7xpwJeyeerFY4O4vU
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- Börse Frankfurt: DAX wieder unter 25.000
- Rudi Zipfelmayer läutet die Opening Bell für Donnerstag. In den 90ern des alten Jahrtausends haben wir in einer Unit einer österreichischen Grossbank intensiv und mit viel Spass zusammengearbeitet
- Lara Vadlau im Safe!-Podcast der Wiener Börse: https://audio-cd.at/page/playlist/10483/
- mehr dazu im Podcast bzw. in einem Trial unter https://www.boerse-express.com/suche?search=drastil

(Der Input von audio cd.at für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 17.07.)


(17.07.2026)

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Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

Wiener Börse Party #1201: Verfallstag mit klar schwächerem ATX (AT&S), Frequentis top, Vorbereitung oekostrom AG und oje, Marinomed!




 

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Die 3 Banken-Generali Investment-Gesellschaft m.b.H. ist die gemeinsame Fondstochter der 3 Banken Gruppe (Oberbank AG, Bank für Tirol und Vorarlberg Aktiengesellschaft, BKS Bank AG) und der Generali Holding Vienna AG. Die Fonds-Gesellschaft verwaltet aktuell 8,65 Mrd. Euro - verteilt auf etwa 50 Publikumsfonds und 130 Spezial- bzw. Großanlegerfonds (Stand 06/17)

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