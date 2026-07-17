Nachlese: Julia Bunz One Villas, Rudi Zipfelmayer (audio cd.at)
Autor:
Christian Drastil
>> Website
17.07.2026, 1550 Zeichen
- Börsepeople im Podcast S25/15 Julia Bunz hören: https://open.spotify.com/episode/5QFSgabqIr4o1rkEaygcv5
Julia Bunz ist Founder und Managing Director von One Villas e.u., einem datenbasierten Vermieter von exklusiven Ferienimmobilien. Mit der Ex-Bankerin connected hat mich ein deutscher Kapitalmarkt-Wegbegleiter, Tobias Bosler, er spielt im Podcast auch mehrere Rollen. One Villas richtet sich an Eigentümer und auch Gäste, wir sprechen über Preisstrategie, Kautionen, Mietverträge, Daten und künstliche Intelligenz - Claude und Tobias kommen ungefähr gleich oft vor. Und es wird gelacht, incl. kleinem Kleid-Hoppala während der Aufnahme. Und auch ihre Lieblingsaktien und der Sport kommen nicht zu kurz Julia war in der Jugend als Quasi-Profi aktiv.
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- Lara Vadlau im Safe!-Podcast der Wiener Börse: https://audio-cd.at/page/playlist/10483/
- mehr dazu im Podcast bzw. in einem Trial unter https://www.boerse-express.com/suche?search=drastil
(Der Input von audio cd.at für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 17.07.)
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