» Nachlese: Julia Bunz One Villas, Rudi Zipfelmayer (audio cd.at)

17.07.2026, 1550 Zeichen

- Börsepeople im Podcast S25/15 Julia Bunz hören: https://open.spotify.com/episode/5QFSgabqIr4o1rkEaygcv5

Julia Bunz ist Founder und Managing Director von One Villas e.u., einem datenbasierten Vermieter von exklusiven Ferienimmobilien. Mit der Ex-Bankerin connected hat mich ein deutscher Kapitalmarkt-Wegbegleiter, Tobias Bosler, er spielt im Podcast auch mehrere Rollen. One Villas richtet sich an Eigentümer und auch Gäste, wir sprechen über Preisstrategie, Kautionen, Mietverträge, Daten und künstliche Intelligenz - Claude und Tobias kommen ungefähr gleich oft vor. Und es wird gelacht, incl. kleinem Kleid-Hoppala während der Aufnahme. Und auch ihre Lieblingsaktien und der Sport kommen nicht zu kurz Julia war in der Jugend als Quasi-Profi aktiv.

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- Wiener Börse Party Donnerstag nachhören: https://open.spotify.com/episode/0O5HJ7xpwJeyeerFY4O4vU

- ATX leichter

- Bajaj Mobility mit starken Entwicklungen

- PIR-News: Porr, Reploid, Andritz, Semperit, Addiko

- AT&S-Day

- Börse Frankfurt: DAX wieder unter 25.000

- Rudi Zipfelmayer läutet die Opening Bell für Donnerstag. In den 90ern des alten Jahrtausends haben wir in einer Unit einer österreichischen Grossbank intensiv und mit viel Spass zusammengearbeitet

- Lara Vadlau im Safe!-Podcast der Wiener Börse: https://audio-cd.at/page/playlist/10483/

- mehr dazu im Podcast bzw. in einem Trial unter https://www.boerse-express.com/suche?search=drastil

(Der Input von audio cd.at für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 17.07.)

(17.07.2026)

BSN Podcasts

Wiener Börse Party #1201: Verfallstag mit klar schwächerem ATX (AT&S), Frequentis top, Vorbereitung oekostrom AG und oje, Marinomed!

Bildnachweis

1. mind the #gabb





Aktien auf dem Radar:AT&S, Porr, Agrana, Austriacard Holdings AG, Amag, Polytec Group, Wienerberger, CPI Europe AG, Lenzing, Mayr-Melnhof, FACC, ATX, ATX Prime, ATX TR, ATX NTR, Erste Group, RBI, Frequentis, Marinomed Biotech, Semperit, Wolford, Wolftank-Adisa, Bawag, EuroTeleSites AG, Österreichische Post, Telekom Austria, UBM, Travelers Companies, Fresenius Medical Care, SAP, Deutsche Telekom.

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Die 3 Banken-Generali Investment-Gesellschaft m.b.H. ist die gemeinsame Fondstochter der 3 Banken Gruppe (Oberbank AG, Bank für Tirol und Vorarlberg Aktiengesellschaft, BKS Bank AG) und der Generali Holding Vienna AG. Die Fonds-Gesellschaft verwaltet aktuell 8,65 Mrd. Euro - verteilt auf etwa 50 Publikumsfonds und 130 Spezial- bzw. Großanlegerfonds (Stand 06/17) >> Besuchen Sie 55 weitere Partner auf boerse-social.com/partner

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