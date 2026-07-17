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Börsepeople im Podcast S25/14: Andrea Maier

Autor:
Christian Drastil
Der Namensgeber des Blogs. Ich funktioniere nach dem Motto "Trial, Error & Learning". Mehrjährige Business Pläne passen einfach nicht zu mir. Zu schnell (ver)ändert sich die Welt, in der wir leben. Damit bin ich wohl nicht konzernkompatibel sondern lieber ein alter Jungunternehmer. Ein lupenreiner Digital Immigrant ohne auch nur einen Funken Programmier-Know-How, aber - wie manche sagen - vielleicht mit einem ausgeprägten Gespür für Geschäftsmodelle, die funktionieren. Der Versuch, Finanzmedien mit Sport, Musik und schrägen Ideen positiv aufzuladen, um Financial Literacy für ein grosses Publikum spannend zu machen, steht im Mittelpunkt. Diese Dinge sind mein Berufsleben und ich arbeite gerne. Der Blog soll u.a. zeigen, wie alles zusammenhängt und welches Bigger Picture angestrebt wird.
Christian Drastil

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17.07.2026, 1757 Zeichen

Hören: https://audio-cd.at/page/playlist/10456

Andrea Maier ist Country Medical Director bei Roche. Vor einem halben Jahr ist Andrea im Metropol als Sängerin aufgetreten und da hab ich sie danach angesprochen, weil ich gerade Stimmen für einen Weihnachtssong suchte. Wurde dann rasch umgesetzt und auch bei einem besonders emotionalen (Abschieds)Lied hat mir Andrea geholfen. Nun gibt es einen Börsepeople-Podcast mit der Pharma-Topanagerin und Ärztin, wir sprechen u.a. über Aufgaben bei AbbVie, Themis, GSK und vor allem Roche, aber auch über Sport, den Kilimandscharo, Nepal bzw, den Life Science Standort Österreich. Und über einen Hut.
https://www.roche.at
Songs mit Andrea: http://www.audio-cd.at/music
Börsepeople Werner Lanthaler: https://audio-cd.at/page/podcast/7101

About: Die Serie Börsepeople des Podcasters Christian Drastil, der im Q4/24 in Frankfurt als "Finfluencer & Finanznetworker #1 Austria" ausgezeichnet wurde, findet im Rahmen von http://www.audio-cd.at und dem Podcast "Audio-CD.at Indie Podcasts" statt. Es handelt sich dabei um typische Personality- und Werdegang-Gespräche. Die Anniversary Season 25 wird nach davor 24 Seasons mit fixen Presentern und insgesamt 574 Folgen (seit 2022 jeden Montag, Mittwoch und Freitag) nun für eine Freestyle-Phase ohne fixe Sendetermine sorgen, die bis Ende Sommer dauert. Als Nebeneffekt soll die Logistik rund um Drastils Fanboy-Buch, vgl. http://www.christian-drastil.com , erleichtert werden. Welcher der meistgehörte Börsepeople Podcast ist, sieht man unter http://www.audio-cd.at/people. Der Zwischenstand des laufenden Rankings ist tagesaktuell um 12 Uhr aktualisiert.

Bewertungen bei Apple (oder auch Spotify) machen mir Freude: http://www.audio-cd.at/spotify , http://www.audio-cd.at/apple .


(17.07.2026)

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