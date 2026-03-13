Seatrium Aktie: Strategische Verschlankung ( Finanztrends)

13.03.2026, 2984 Zeichen

Seatrium setzt konsequent auf Effizienz und trennt sich von Randbereichen. Durch den Verkauf einer Werft in Singapur und eine umfassende interne Umstrukturierung will der Konzern jährlich über 50 Millionen Singapur-Dollar einsparen. Gleichzeitig meldet das Unternehmen operative Erfolge bei einem seiner wichtigsten Großprojekte in Brasilien.

Verkauf der Crescent-Werft abgeschlossen

Am 11. März schloss Seatrium den Verkauf des Crescent Yard in Singapur erfolgreich ab. Käufer der Anlage ist Mooreast Holdings, das den Standort künftig für die Produktion schwimmender Offshore-Windkraftanlagen nutzen möchte. Dieser Schritt ist Teil einer breiteren Strategie, sich von nicht betriebsnotwendigen Vermögenswerten zu trennen.

Laut Unternehmensangaben sollen dieser Verkauf und weitere Desinvestitionen die jährlichen Kosten um mehr als 50 Millionen Singapur-Dollar senken. Seatrium nutzt die freiwerdenden Ressourcen, um die Bilanz zu stärken und sich auf margenstärkere Projekte im Bereich der Offshore-Energieinfrastruktur zu konzentrieren.

Operativer Erfolg in Brasilien

Parallel zur Portfolio-Bereinigung erzielt Seatrium Fortschritte im operativen Geschäft. Die für Petrobras gelieferte FPSO-Einheit P-78 (Floating Production Storage and Offloading) hat am 2. März mit der Gasinjektion im brasilianischen Santos-Becken begonnen.

Dieser Meilenstein folgt auf die erste Ölförderung von Ende Dezember 2025. Für Seatrium ist der erfolgreiche Betrieb im tiefen Wasser ein wichtiger Beleg für die technische Kompetenz bei komplexen Großprojekten. Das Unternehmen festigt damit seine Position in einem Marktumfeld, das derzeit von volatilen Energiepreisen und logistischen Herausforderungen geprägt ist.

Einheitsgewerkschaft für 5.000 Mitarbeiter

Auch intern treibt der Konzern die Integration voran. Am 12. März wurde die Gründung der Seatrium Employees Union (SEU) offiziell bestätigt. Damit werden drei bisherige Gewerkschaften zu einer einzigen Organisation zusammengeführt, die künftig mehr als 5.000 Beschäftigte an fünf Werftstandorten vertritt.

Ergänzt wird diese Konsolidierung durch ein neues Trainingskomitee. Ziel ist es, gezielt Qualifikationslücken in der Belegschaft zu schließen und die berufliche Entwicklung zu fördern. Die „One Seatrium“-Strategie soll so nicht nur Kosten senken, sondern auch die operative Schlagkraft der Belegschaft erhöhen. In den kommenden Berichtsperioden wird entscheidend sein, wie schnell sich diese Synergien in einer verbesserten operativen Marge widerspiegeln.

(13.03.2026)

Bildnachweis

1. Trading





Aktien auf dem Radar:Uniqa, Porr, CPI Europe AG, EuroTeleSites AG, Agrana, Telekom Austria, Palfinger, Kapsch TrafficCom, DO&CO, Erste Group, FACC, Frequentis, Gurktaler AG VZ, Linz Textil Holding, Polytec Group, Rosenbauer, Semperit, Verbund, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, Austriacard Holdings AG, voestalpine, Addiko Bank, Amag, CA Immo, Flughafen Wien, Österreichische Post, Deutsche Bank, Zalando, Brenntag, Fresenius Medical Care.

