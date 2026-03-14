Hertener Immobilienmarkt vor der WOHNEN 2026-Messe ( Finanztrends)

14.03.2026, 3250 Zeichen

Die Stadt Herten startet mit der Immobilienmesse WOHNEN 2026 in eine dynamische Frühjahrssaison. Die Veranstaltung am 22. März wird zum zentralen Treffpunkt für Kaufinteressenten und Experten.

Mehr als 50 Aussteller präsentieren in der Westfälischen Hochschule Gelsenkirchen Wohn- und Gewerbeimmobilien aus der Region. Die Stadt Herten fungiert als offizielle Partnerin. Für Familien und Investoren bietet die Messe eine direkte Plattform zu Maklern, Bauträgern und Finanzierungsexperten.

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Preisspanne: Wo liegen die aktuellen Quadratmeterkosten?

Wer ein Haus in Herten sucht, muss mit durchschnittlich 2.100 bis 2.660 Euro pro Quadratmeter rechnen. Die Spanne erklärt sich durch Lage, Baujahr und energetischen Zustand.

Ein Schlüsselfaktor ist der amtliche Bodenrichtwert, der aktuell bei 210 Euro pro Quadratmeter liegt. Innerhalb der Stadt gibt es jedoch große Unterschiede: In Disteln sind es 256 Euro, in Bertlich nur 188 Euro. Neue Richtwerte für 2026 werden zwischen März und Juni erwartet – sie werden die Preiskalkulationen von Verkäufern und Banken maßgeblich beeinflussen.

Vom Neubau bis zur Zwangsversteigerung

Der Markt für Zweifamilienhäuser in Herten ist zweigeteilt. Auf der einen Seite locken flexible Neubauprojekte. Aktuelle Angebote zeigen schlüsselfertige Häuser mit rund 237 Quadratmetern für etwa 486.000 Euro.

Auf der anderen Seite stehen Bestandsimmobilien, darunter auch Zwangsversteigerungen. Ein freistehendes Zweifamilienhaus mit 143 Quadratmetern ist derzeit mit einem Verkehrswert von 215.000 Euro ausgeschrieben. Hier warten auf Käufer oft Modernisierungskosten, aber auch die Chance auf einen günstigeren Einstieg.

Warum Zweifamilienhäuser so gefragt sind

Die Nachfrage nach dieser Wohnform hat strategische Gründe. Immer mehr Familien nutzen sie für das Mehrgenerationenwohnen – mit getrennten Einheiten unter einem Dach.

Für andere ist die zweite Wohneinheit ein Finanzierungsinstrument. Die Mieteinnahmen helfen, den Kredit zu tilgen. In Zeiten hoher Bauzinsen macht erst dieses Modell für viele den Traum vom Eigenheim bezahlbar. Die Messe WOHNEN 2026 bietet dazu gezielte Beratung zu Förderung und Steuern.

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Was bringt der Frühling für den Markt?

Die Messe und der Frühlingsbeginn dürften die Transaktionsaktivität in Herten spürbar ankurbeln. Die Zusammenkunft von Ausstellern und Interessenten wird voraussichtlich zu mehr Besichtigungen und Vertragsabschlüssen führen.

Gleichzeitig sorgt die erwartete Veröffentlichung der neuen Bodenrichtwerte für mehr Transparenz. Die Weichen für ein aktives Immobilienjahr in Herten sind gestellt. Bleibt die Frage: Stabilisieren sich die Kaufpreise auf dem aktuellen Niveau?

(14.03.2026)

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