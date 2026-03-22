Haushaltskrise: Merz-Regierung unter Druck wegen Sonderfonds ( Finanztrends)

22.03.2026, 4804 Zeichen

Die Bundesregierung steht wegen massiver Buchhaltungsmängel bei ihrem milliardenschweren Sonderfonds für Infrastruktur in der Kritik. Neue Analysen zeigen: Das Geld floss nicht in zusätzliche Projekte, sondern stopfte hauptsächlich Löcher im regulären Haushalt.

Sonderfonds als Buchhaltungstrick enttarnt

Im Zentrum des Skandals steht der Sonderfonds für Infrastruktur und Klimaneutralität. Er wurde im März 2025 mit einem Volumen von 500 Milliarden Euro eingerichtet, um die grüne Transformation und marode Infrastruktur zu finanzieren. Doch Auswertungen führender Wirtschaftsforschungsinstitute vom März 2026 zeichnen ein anderes Bild.

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Das Ifo-Institut kommt zu einem vernichtenden Urteil: Bis zu 95 Prozent der neuen Schulden aus dem vergangenen Jahr wurden umgewidmet. Statt zusätzliche Investitionen zu generieren, deckte das Geld haushaltsübliche Ausgaben. „Dieser Buchhaltungstrick ist ein massives Transparenzproblem“, so Ifo-Präsident Clemens Fuest. Das Deutsche Wirtschaftsinstitut bestätigt die Praxis. So erhielt die Deutsche Bahn zwar Milliarden aus dem Sonderfonds – gleichzeitig kürzte der Bundeshaushalt seine Bahn-Zuschüsse in ähnlicher Höhe. Ähnliche Verschiebungen gab es bei Breitbandausbau, Krankenhausmodernisierung und Brückensanierungen.

Reform der Schuldenbremse mit Folgen

Die aktuelle Krise ist eine direkte Folge der historischen Schuldenbremsen-Reform vom März 2025. Die Koalition unter Kanzler Friedrich Merz schuf damals den Sonderfonds und befreite Verteidigungsausgaben über ein Prozent der Wirtschaftsleistung von den Schuldengrenzen. Finanzexperten und der Bundesrechnungshof warnten früh vor den makroökonomischen Risiken dieser Konstruktion.

Jetzt zeigt sich: Die Regierung hat im großen Stil bestehende Verpflichtungen aus dem Kernhaushalt in den kreditfinanzierten Sonderfonds verschoben. Das entlastet den Primärhaushalt künstlich – ohne den versprochenen Investitionsschub. Die geplante Konjunkturbelebung bleibt damit aus.

Kommunen am Limit, Schuldenrisiko steigt

Parallel zur Bundesebene geraten die Kommunen finanziell unter Druck. Mitte März 2026 meldeten kommunale Spitzenverbände alarmierende Defizite, leere Rücklagen und einen wachsenden Investitionsstau. „Die Zeit für Frühwarnungen ist vorbei“, heißt es. Die Misere trifft Bürger direkt durch schlechtere Dienstleistungen und verzögerte Projekte.

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Langfristig droht sogar eine Schuldenexplosion. Eine Studie der New Economics Foundation vom 10. März 2026 warnt: Ohne echte Klimainvestitionen könnten Schäden durch Extremwetter die deutsche Schuldenquote bis Mitte des Jahrhunderts um 52 Prozentpunkte höher treiben als von der EU prognostiziert. Echte Zusatzinvestitionen werden dringender denn je.

Europäische Wirtschaft in Sorge

Die Haushaltskrise strahlt auf die gesamte EU aus. Deutschland ist die Industrielokomotive Europas – unsichere Fiskalpolitik bremst das Wachstum im Binnenmarkt. Die OECD warnte bereits vor sinkender Nachfrage nach Vorleistungen aus Nachbarländern.

In der Wirtschaft wächst die Frustration. Stahl-, Auto- und Energiekonzerne brauchen verlässliche Förderrahmen für ihre Klima-Transformation. Wenn versprochene Bundesmittel nur Buchungsposten sind, schwindet das Vertrauen. Die für 2026 erhoffte Konjunkturerholung, die maßgeblich am erwarteten Sonderfonds-Impuls hing, droht damit auszufallen.

Ausblick: Vertrauen verspielt, Kontrolle verschärft

Die Merz-Regierung steht unter enormem Druck, ihre Haushaltspraxis zu korrigieren. Die Enthüllungen werden heftige Debatten im Bundestag und mögliche rechtliche Prüfungen auslösen. Die Opposition fordert schärfere Kontrollen, damit künftige Schulden auch tatsächlich in neue Investitionen fließen.

Bei der Erarbeitung des Bundeshaushalts 2027 muss die Regierung einen Balanceakt meistern: zwischen Schuldenregeln, finanziell ausgebluteten Kommunen und den Milliarden-Investitionen für die Energiewende. Analysten warnen: Ohne transparente Buchführung und eine Reform der Steuereinnahmen riskiert Deutschland anhaltende Stagnation und einen Wettbewerbsnachteil. Die Glaubwürdigkeit der deutschen Finanzpolitik steht auf dem Spiel.

(22.03.2026)

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Börsepeople im Podcast S24/04: Stephan Kunsch

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