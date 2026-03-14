Rosewood Munich und Seehotel Überfahrt setzen neue Luxus-Standards ( Finanztrends)

14.03.2026, 3723 Zeichen

Das Rosewood Munich festigt seine Spitzenposition, während das Seehotel Überfahrt seine Bar neu eröffnet. Beide Entwicklungen zeigen die Dynamik im bayerischen Luxushotelmarkt.

Die "Überfahrer Bar" im Althoff Seehotel Überfahrt am Tegernsee präsentiert sich nach einer Neugestaltung wieder den Gästen. Die Wiedereröffnung markiert einen weiteren Schritt in der umfassenden Modernisierung des Fünf-Sterne-Superior-Hauses. Seit Ende Februar empfängt das Resort wieder Besucher.

Anzeige

In der Spitzenhotellerie und Gastronomie ist ein perfektes Hygienekonzept die Grundvoraussetzung für exzellenten Service und das Vertrauen der Gäste. Mit dieser branchenspezifischen Vorlage erstellen Sie einen rechtssicheren Hygieneplan in nur vier Schritten und schützen Ihren Betrieb vor Infektionsrisiken. Bundesweit anerkannte Hygieneplan-Mustervorlage jetzt gratis sichern

Tegernsee: Neues Bar-Konzept und kulinarische Auszeichnung

Die neu gestaltete Bar setzt auf eine Mischung aus klassischer Eleganz und modernem Design. Ein großzügiger Tresen und eine erhöhte Loge bieten unterschiedliche Erlebnisbereiche. Die angrenzende Terrasse mit direktem Seeblick verbindet Innen- und Außenraum.

Barchef Christian Chilla führt das Konzept mit klassischen Cocktails und monatlich wechselnden Signature Drinks ein. Den Auftakt macht im März ein "Matcha on the rocks". Die Neugestaltung folgt auf die Fertigstellung einer ersten Master-Suite im Hotel.

Erst im Februar erhielt das hoteleigene Restaurant "Überfahrt" eine bedeutende Auszeichnung. Das Magazin "Der Feinschmecker" kürte es zum "Restaurant des Jahres 2026". Die Ehrung würdigt die Arbeit von Küchenchefin Cornelia Fischer. Geplante "4-Hands-Dinner" mit Gastköchen sollen den kulinarischen Anspruch im Laufe des Jahres weiter untermauern.

München: Rosewood etabliert sich in Elite-Riege

In der Landeshauptstadt hat sich das erst im Herbst 2023 eröffnete Rosewood Munich bereits etabliert. Das Hotel in zwei historischen Altstadtgebäuden wurde im Februar 2026 in die "Selektion Deutscher Luxushotels" aufgenommen. Dieser exklusive Verbund umfasst aktuell nur acht führende Häuser im deutschsprachigen Raum.

Mit 132 Zimmern und Suiten verbindet das Rosewood Tradition mit modernem Luxus. Die Aufnahme bestätigt den Anspruch des Hauses, die deutsche Luxushotellerie aktiv mitzugestalten.

Branche wirbt gemeinsam um Fachkräfte

Die Munich Hotel Alliance zeigt heute, wie die Branche kooperiert. Der Zusammenschluss von 32 führenden Hotels veranstaltet im Munich Marriott Hotel City West den "Taste Your Future Day". Das Karriere-Event richtet sich an Nachwuchstalente und Quereinsteiger.

Anzeige

Während Events wie der „Taste Your Future Day“ neue Talente für die Hotellerie begeistern, entscheidet der erste Eindruck im Betrieb über die langfristige Bindung. Dieser kostenlose Leitfaden bietet eine praxiserprobte Checkliste, um neue Teammitglieder vom ersten Tag an erfolgreich zu integrieren und Fehlstarts zu vermeiden. Onboarding-Checkliste für erfolgreiche Mitarbeiterbindung kostenlos herunterladen

Die initiative soll dem Fachkräftemangel entgegenwirken. Gleichzeitig wirbt sie für Karrieremöglichkeiten in der Spitzenhotellerie. Die kooperative Anstrengung unterstreicht die Vitalität des Münchner Marktes.

Nächste Großprojekte sind bereits in Planung

Die Dynamik in der Region hält an. In Rottach-Egern entsteht mit dem Severin*s Resort & Spa ein neues 5-Sterne-Wellnesshotel. Die Eröffnung ist für die zweite Jahreshälfte 2027 geplant. Das Projekt soll den Wettbewerb weiter beleben.

In München setzen etablierte Häuser wie das Mandarin Oriental und das Vier Jahreszeiten Kempinski weiterhin Maßstäbe. Ihre kontinuierliche Erneuerung und Service-Exzellenz prägen die Luxuslandschaft nachhaltig.

(14.03.2026)

BSN Podcasts

Wiener Börse Party #1114: ATX schwächer, das komplette Programm des Aktientags morgen und Alles ist jetzt Anders

Bildnachweis

1. Trading





Aktien auf dem Radar:Uniqa, Semperit, FACC, EuroTeleSites AG, Telekom Austria, Bawag, ATX NTR, RBI, VIG, voestalpine, Erste Group, DO&CO, CA Immo, Andritz, ATX, Rosgix, Porr, Wienerberger, ATX TR, ATX Prime, Palfinger, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, UBM, Polytec Group, Verbund, Amag, Flughafen Wien, CPI Europe AG, Österreichische Post, Zalando.

Random Partner IR-WORLD.com

Die IR-WORLD.com Finanzkommunikation GmbH ist einer der führenden Anbieter für Online-Unternehmenskommunikation von ausländischen börsennotierten Unternehmen im deutschen Sprachraum. Mit ihren Kunden, vor allem in Nordamerika und Australien, zählt das Unternehmen zu den TOP-Anbietern im Bereich der Kapitalmarktkommunikation. >> Besuchen Sie 54 weitere Partner auf boerse-social.com/partner

Latest Blogs

» KI-Sicherheit: Das Wettrüsten der autonomen Agenten ist eröffnet ( Finan...

» BYD Aktie: Zwischen Heimschwäche und Weltbühne ( Finanztrends)

» Carnival Aktie: Gegenwind nimmt zu ( Finanztrends)

» Qcash: Stillstand auf Qtum ( Finanztrends)

» Ernährung wird zum Schlüssel für die psychische Gesundheit ( Finanztrends)

» Bewegung schärft das Gedächtnis, Stress löscht die innere Landkarte ( Fi...

» Bildungsurlaub: Nur jeder Zwölfte nutzt sein Recht ( Finanztrends)

» Strategy Aktie: Frischer Rückenwind ( Finanztrends)

» Quick Aktie: Fokus auf Juni ( Finanztrends)

» Parkinson-Forschung: Neue Therapien und digitale Erkenntnisse ( Finanztr...