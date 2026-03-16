Intel Aktie: Klage trifft Chip-Hoffnung ( Finanztrends)

16.03.2026, 3352 Zeichen

Intel steht in dieser Woche im Zentrum eines juristischen und operativen Spannungsfelds. Während ein brisanter Aktionärsstreit um eine milliardenschwere Staatsbeteiligung für Unruhe sorgt, profitiert der Halbleiterkonzern gleichzeitig von einer massiven Nachfrage durch den aufkommenden KI-Boom. Diese gegensätzlichen Kräfte spiegeln sich in der aktuellen Geschäftsentwicklung wider.

Für erheblichen Gegenwind sorgt derzeit eine Klage vor dem zuständigen Gericht in Delaware. Aktionär Richard Paisner wirft dem Management vor, der US-Regierung nach erpresserischen Drohungen der Trump-Administration eine zehnprozentige Unternehmensbeteiligung im Wert von elf Milliarden US-Dollar überlassen zu haben. Die Klageschrift spricht von einer rechtswidrigen Vereinbarung ohne nennenswerte Gegenleistung. Paisner fordert nun die Annullierung des Deals und wirft dem Verwaltungsrat eine Verletzung seiner Treuepflichten vor.

Abseits der juristischen Auseinandersetzungen profitiert Intel operativ von einem branchenweiten Halbleitermangel. Getrieben durch den wachsenden Bedarf an Rechenleistung für autonome KI-Agenten findet der Konzern derzeit für nahezu jeden produzierten Prozessor einen Abnehmer. Parallel dazu treibt das Unternehmen seine Neuausrichtung als Auftragsfertiger voran. Die ersten vollständig auf dem fortschrittlichen 18A-Verfahren basierenden "Panther Lake"-Chips laufen in Arizona in der Massenproduktion vom Band. Der Aufbau dieser Kapazitäten ist allerdings teuer: Der operative Verlust der Foundry-Sparte weitete sich im jüngsten Quartal auf 2,5 Milliarden US-Dollar aus.

Schwache Prognose und Umbruch an der Spitze

Auch der Blick auf das laufende erste Quartal 2026 dämpft die Euphorie. Das Management rechnet mit einem Umsatz zwischen 11,7 und 12,7 Milliarden US-Dollar bei einem stagnierenden Gewinn je Aktie. Damit verfehlte Intel die Erwartungen der Analysten. Als Grund nannte das Unternehmen Lieferengpässe in der PC-Sparte, die sich erst ab dem zweiten Quartal schrittweise auflösen sollen. Begleitet wird diese operative Übergangsphase von einem Wechsel an der Spitze des Verwaltungsrats: Am 13. Mai wird der Halbleiter-Veteran Craig H. Barratt den bisherigen Vorsitzenden Frank D. Yeary ablösen.

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Trotz der gemischten Nachrichtenlage zeigt sich die Aktie am Montag robust und notiert bei 41,60 Euro. Mit einem Kursplus von knapp 24 Prozent seit Jahresbeginn honorieren Anleger offenbar die langfristigen Fortschritte in der Fertigungstechnologie stärker als die kurzfristigen Belastungen.

Die hohe Leerverkaufsquote – Intel ist derzeit der am stärksten leerverkaufte Wert im Dow Jones – unterstreicht die anhaltende Skepsis vieler Marktteilnehmer. Die weitere Entwicklung des Konzerns hängt nun an zwei konkreten Faktoren: dem juristischen Ausgang der Klage in Delaware und der erfolgreichen Skalierung des 18A-Fertigungsprozesses ohne weitere Kostenexplosionen.

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(16.03.2026)

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