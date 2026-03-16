» Palantir Aktie: Zwischen Krieg und Wachstum ( Finanztrends)

16.03.2026, 3333 Zeichen

Der Angriff der USA und Israels auf Iran Ende Februar hat Palantir in den Mittelpunkt gerückt. Das Unternehmen liefert mit seinem Maven Smart System die KI-Infrastruktur für militärische Entscheidungsprozesse — und die Aktie reagierte prompt mit einem Wochengewinn von fast 15%. Seitdem ringen Anleger mit einer zentralen Frage: Wie viel davon ist nachhaltiges Wachstum, wie viel ist Kriegsprämie?

Das Geschäft hinter dem Geopolitik-Schub

Palantir ist kein reiner Rüstungsdienstleister, der vom Konflikt zufällig profitiert. Rund 60 Prozent der Einnahmen stammen aus Regierungsaufträgen, und das Maven Smart System wurde bereits am ersten Tag der Operation Epic Fury eingesetzt — es generierte über 1.000 Zieloptionen für das US-Militär. Das ist kein Randprodukt, sondern Kerninfrastruktur.

Die Fundamentaldaten stützen das Bild unabhängig vom Kriegsgeschehen. Im vierten Quartal 2025 wuchs der Umsatz um 70 Prozent auf 1,4 Milliarden Dollar. Besonders auffällig: Das US-Kommerzgeschäft legte um 137 Prozent zu. Für das Gesamtjahr 2026 peilt das Management Erlöse von rund 7,2 Milliarden Dollar an — was im US-Kommerzsegment einem Wachstum von mindestens 115 Prozent entspräche. Bruttomarge von 82 Prozent und eine Nettomarge von 36 Prozent runden das Bild ab.

Parallel dazu hat Palantir im März eine Reihe neuer Partnerschaften bekanntgegeben — unter anderem mit NVIDIA für souveräne KI-Rechenzentren sowie mit GE Aerospace zur Optimierung der Wartungslogistik für US-Luftwaffenflugzeuge. Das Ziel: Palantir als Standardlösung für Regierungen und Unternehmen zu etablieren, die KI ohne Cloud-Abhängigkeit betreiben wollen.

Bewertung bleibt das zentrale Problem

Trotz des starken Wachstums bleibt die Bewertung das beherrschende Thema. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis der Schätzungen für die nächsten zwölf Monate liegt bei rund 125, das Kurs-Umsatz-Verhältnis bei über 81 — außergewöhnlich selbst für ein Wachstumsunternehmen im KI-Sektor. Die Aktie war Anfang 2026 noch bei rund 182 Dollar gestartet, fiel im Februar auf unter 127 Dollar und hat sich seitdem erholt, liegt aber weiterhin deutlich unter dem Jahresauftaktsniveau.

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Auf der Analystenseite wächst der Optimismus. Rosenblatt Securities hob das Kursziel Anfang März auf 200 Dollar an, UBS stufte die Aktie Ende Februar auf „Buy" hoch. Rosenblatt-Analyst John McPeake sieht in Palantirs Foundry- und Gotham-Systemen strukturelle Vorteile gegenüber klassischen Sprachmodellen — gerade im Verteidigungsbereich. Sollte der Iran-Konflikt andauern, hält er einen weiteren Kursanstieg von 40 Prozent für möglich.

Am 11. Mai 2026 legt Palantir seine nächsten Quartalszahlen vor. Dann wird sich zeigen, ob das Wachstumstempo standhält — und ob die aktuelle Bewertung durch konkrete Auftragsentscheidungen aus dem Militärbereich untermauert wird oder sich als vorübergehende Kriegsprämie erweist.

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(16.03.2026)

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