» Studie stellt schädliche Wirkung von Fertigessen in Frage ( Finanztrends)

16.03.2026, 3383 Zeichen

Eine neue Langzeitstudie findet keinen direkten Zusammenhang zwischen stark verarbeiteten Lebensmitteln und schnellerem geistigem Abbau. Das Ergebnis stellt bisherige Annahmen auf den Kopf und befeuert die wissenschaftliche Debatte.

Bisher schien klar: Wer viel Fertiggerichte, Chips und Süßgetränke isst, riskiert eine schnellere Alterung des Gehirns. Doch eine über zehn Jahre laufende Untersuchung an 1.371 älteren Erwachsenen liefert nun überraschende Daten. Die im European Journal of Nutrition veröffentlichte Studie fand keine Beweise dafür, dass ein hoher Konsum sogenannter ultra-hochverarbeiteter Lebensmittel (UPFs) den kognitiven Verfall beschleunigt.

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Überraschende Wende in der Forschung

Die niederländische Studie analysierte den Zusammenhang über ein Jahrzehnt – mit einem Null-Ergebnis. Selbst Teilnehmer mit dem höchsten UPF-Anteil in ihrer Ernährung zeigten keinen schnelleren Abbau ihrer geistigen Fähigkeiten. Die Autoren vermuten einen anderen Schlüsselfaktor: die allgemeine Qualität der gesamten Ernährung könnte entscheidender sein als der Verarbeitungsgrad einzelner Produkte.

Doch warum widerspricht das so vielen früheren Studien? Eine große brasilianische Untersuchung hatte etwa ein um 28 Prozent schnelleres Nachlassen der Gehirnleistung bei hohem UPF-Konsum festgestellt. Eine Metaanalyse aus dem Jahr 2024 brachte diesen sogar mit einem 44 Prozent höheren Demenzrisiko in Verbindung.

Wie Fertigessen dem Gehirn schaden könnte

Die Theorien zu den schädlichen Mechanismen sind vielfältig. Ein indirekter Weg führt über klassische Risikofaktoren: UPFs fördern oft Übergewicht, Bluthochdruck und Diabetes, die allesamt das Demenzrisiko erhöhen. Direkter könnten die Inhaltsstoffe wirken – der hohe Anteil an Zucker, Salz und gesättigten Fetten bei gleichzeitigem Mangel an Ballaststoffen stört möglicherweise das Darmmikrobiom. Diese Störung der Darm-Hirn-Achse kann Entzündungen im Gehirn fördern. Auch bestimmte Zusatzstoffe stehen im Verdacht, neurotoxisch zu wirken.

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Was bedeutet der Widerspruch für uns?

Die widersprüchlichen Ergebnisse zeigen vor allem eines: Die Ernährungsforschung ist komplex. Unterschiede in Methodik, Studiendauer und Bevölkerungsgruppen können zu abweichenden Resultaten führen. Unbestritten bleibt, dass eine UPF-reiche Ernährung oft arm an lebenswichtigen Vitaminen, Mineralstoffen und Ballaststoffen ist.

Was also tun? Die sicherste Strategie für Verbraucher bleibt eine einfache Faustregel: Setzt auf frische, minimal verarbeitete Lebensmittel. Ernährungsmuster wie die Mittelmeer-Diät mit viel Obst, Gemüse, Vollkorn und gesunden Fetten senken nachweislich das Risiko für kognitive Beeinträchtigungen. Die Konzentration auf die Gesamtqualität des Tellers scheint der Schlüssel zu sein – unabhängig von der aktuellen Forschungskontroverse.

(16.03.2026)

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