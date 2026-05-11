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Hot: ATX überholt heute ESX50 in absoluten Werten (und in der Seit-Launch-Performance sind wir auch vorne) (Christian Drastil)

Autor:
Christian Drastil
Der Namensgeber des Blogs. Ich funktioniere nach dem Motto "Trial, Error & Learning". Mehrjährige Business Pläne passen einfach nicht zu mir. Zu schnell (ver)ändert sich die Welt, in der wir leben. Damit bin ich wohl nicht konzernkompatibel sondern lieber ein alter Jungunternehmer. Ein lupenreiner Digital Immigrant ohne auch nur einen Funken Programmier-Know-How, aber - wie manche sagen - vielleicht mit einem ausgeprägten Gespür für Geschäftsmodelle, die funktionieren. Der Versuch, Finanzmedien mit Sport, Musik und schrägen Ideen positiv aufzuladen, um Financial Literacy für ein grosses Publikum spannend zu machen, steht im Mittelpunkt. Diese Dinge sind mein Berufsleben und ich arbeite gerne. Der Blog soll u.a. zeigen, wie alles zusammenhängt und welches Bigger Picture angestrebt wird.
Christian Drastil

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11.05.2026, 959 Zeichen

Um 12:30 liegt der ATX mit +0.72 Prozent im Plus bei 5926 Punkten (Ultimo 2025: 5326, 11.25% ytd). Topperformer der PIR-Group sind RBI mit +4.46% auf 47.82 Euro, dahinter FACC mit +1.94% auf 13.66 Euro und Bawag mit +1.77% auf 149.5 Euro.

Zum Vergleich der DAX: 24306 ( -0.13%, Ultimo 2025: 24490, -0.62% ytd). Topperformer DAX sind BASF mit +3.04% auf 53.22 Euro, dahinter Brenntag mit +1.87% auf 62.04 Euro und Vonovia SE mit +1.62% auf 22.6 Euro.

Passend zur Österreich-ESC-Phase (mag ich weniger) ein ATX-ESX-Marktvorfall (mag ich sehr).https://audio-cd.at/page/podcast/8679

Und wie besprochen Erwin Hof von Freitag noch hören: https://audio-cd.at/page/podcast/8673
kapitalmarkt-stimme.at daily voice auf audio-cd.at. Erwin Hof (Wiener Börse) lässt Buy & Hold gegen Sell in May antreten, hier am Beispiel ATX TR.
Börsepeople Erwin Hof: https://audio-cd.at/page/podcast/4107

(Der Input von Christian Drastil für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 11.05.)


(11.05.2026)

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    Autor: Christian Drastil

    11.05.2026, 959 Zeichen

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