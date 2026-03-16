» TD Morningstar ESG ETF: Fonds eingestellt ( Finanztrends)

16.03.2026, 2109 Zeichen

Heute, am 16. März 2026, ist der TD Morningstar ESG U.S. Equity Index ETF (TMEU) kein aktiver Bestandteil der Börsenlandschaft mehr. Der Fonds, der einst US-Aktien nach ökologischen und sozialen Kriterien filterte, wurde bereits vor geraumer Zeit liquidiert. Für ehemalige Investoren ist heute vor allem der Blick auf die abgeschlossenen Abwicklungsdaten entscheidend.

Chronologie der Schließung

TD Asset Management Inc. (TDAM) leitete das Ende des ETFs bereits im Frühjahr 2024 ein. Der Prozess folgte einem strikten Zeitplan, der den Handel und die Verfügbarkeit der Anteile schrittweise einschränkte:

April 2024: Ankündigung der freiwilligen Kündigung

April 2024: Stopp für neue Zeichnungen durch autorisierte Teilnehmer

Juni 2024: Delisting von der Toronto Stock Exchange (TSX)

Juni 2024: Offizielle Beendigung und finale Bewertung



Liquidation und Auszahlung

Mit dem offiziellen Kündigungstermin am 26. Juni 2024 wurde das verbliebene Nettovermögen des ETFs ermittelt. TDAM schüttete diese Mittel pro rata an die zum Stichtag registrierten Anteilseigner aus. Damit wurden die Vermögenswerte vollständig liquidiert und an die Anleger zurückgegeben. Der Fonds wird seitdem nicht mehr gehandelt.

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Für Anleger ist das Kapitel TMEU damit final beendet. Da die Liquidation vollständig vollzogen wurde, sind keine weiteren Ansprüche oder Handelsaktivitäten mehr offen. Die Rückzahlung des Kapitals markierte den Abschluss der Fondsgeschichte.

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(16.03.2026)

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