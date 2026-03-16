TD Morningstar ESG ETF: Fonds eingestellt ( Finanztrends)
Autor:
Finanztrends
Redaktion finanztrends.de
>> Website
16.03.2026, 2109 Zeichen
Heute, am 16. März 2026, ist der TD Morningstar ESG U.S. Equity Index ETF (TMEU) kein aktiver Bestandteil der Börsenlandschaft mehr. Der Fonds, der einst US-Aktien nach ökologischen und sozialen Kriterien filterte, wurde bereits vor geraumer Zeit liquidiert. Für ehemalige Investoren ist heute vor allem der Blick auf die abgeschlossenen Abwicklungsdaten entscheidend.
Chronologie der Schließung
TD Asset Management Inc. (TDAM) leitete das Ende des ETFs bereits im Frühjahr 2024 ein. Der Prozess folgte einem strikten Zeitplan, der den Handel und die Verfügbarkeit der Anteile schrittweise einschränkte:
-
- April 2024: Ankündigung der freiwilligen Kündigung
-
- April 2024: Stopp für neue Zeichnungen durch autorisierte Teilnehmer
-
- Juni 2024: Delisting von der Toronto Stock Exchange (TSX)
-
- Juni 2024: Offizielle Beendigung und finale Bewertung
Liquidation und Auszahlung
Mit dem offiziellen Kündigungstermin am 26. Juni 2024 wurde das verbliebene Nettovermögen des ETFs ermittelt. TDAM schüttete diese Mittel pro rata an die zum Stichtag registrierten Anteilseigner aus. Damit wurden die Vermögenswerte vollständig liquidiert und an die Anleger zurückgegeben. Der Fonds wird seitdem nicht mehr gehandelt.
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Sollten Anleger sofort verkaufen? Oder lohnt sich doch der Einstieg bei TD Morningstar ESG U.S. Equity Index ETF?
Für Anleger ist das Kapitel TMEU damit final beendet. Da die Liquidation vollständig vollzogen wurde, sind keine weiteren Ansprüche oder Handelsaktivitäten mehr offen. Die Rückzahlung des Kapitals markierte den Abschluss der Fondsgeschichte.
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TD Morningstar ESG U.S. Equity Index ETF-Aktie: Kaufen oder verkaufen?! Neue TD Morningstar ESG U.S. Equity Index ETF-Analyse vom 16. März liefert die Antwort:
Die neusten TD Morningstar ESG U.S. Equity Index ETF-Zahlen sprechen eine klare Sprache: Dringender Handlungsbedarf für TD Morningstar ESG U.S. Equity Index ETF-Aktionäre. Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Sie lieber verkaufen? In der aktuellen Gratis-Analyse vom 16. März erfahren Sie was jetzt zu tun ist.
TD Morningstar ESG U.S. Equity Index ETF: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...
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