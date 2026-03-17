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Equinor Aktie: Strategischer Umbau läuft ( Finanztrends)

17.03.2026, 3102 Zeichen

Der norwegische Energiekonzern Equinor richtet sein operatives Geschäft in der Nordsee neu aus. Neben einem umfangreichen Tauschgeschäft von Förderlizenzen treibt das Unternehmen auch den Einstieg in die grüne Logistik voran. Gleichzeitig zwingt ein interner Untersuchungsbericht das Management dazu, die Sicherheitsstandards auf den eigenen Anlagen grundlegend zu überarbeiten.

Lizenzen wechseln den Besitzer

Am Montag finalisierte der Konzern einen bargeldlosen Tausch von Vermögenswerten mit dem Partner DNO. Equinor trennt sich von vier kleineren, nicht zum Kerngeschäft gehörenden Entdeckungen, darunter Røver und Mistral. Im Gegenzug sichern sich die Norweger einen Anteil von 19 Prozent am Atlantis-Feld sowie 10 Prozent an der Afrodite-Entdeckung.

Diese Felder liegen in unmittelbarer Nähe zum bestehenden Kvitebjørn-Feld, an dem DNO bereits signifikante Anteile hält. Durch diese gezielte Bündelung wollen die Unternehmen vorhandene Infrastruktur effizienter nutzen und zukünftige Abläufe verschlanken. Für das Atlantis-Projekt peilen die Partner eine finale Investitionsentscheidung für Anfang 2027 an. Die erste Förderung soll Ende 2029 fließen.

Aufarbeitung und neue Märkte

Abseits der strategischen Neuausrichtung muss der Konzern interne Versäumnisse aufarbeiten. Ein gestern veröffentlichter Untersuchungsbericht zu einem tödlichen Arbeitsunfall auf der Mongstad-Anlage im September 2025 deckte Mängel bei Hebe- und Materialtransportverfahren auf. Bekannte Schwachstellen waren im Vorfeld nicht ausreichend behoben worden. Das Management kündigte als Reaktion striktere Sicherheitsprotokolle für alle Kran- und Schwerlastarbeiten an.

Parallel dazu baut Equinor sein Geschäft mit kohlenstoffarmen Kraftstoffen aus. Eine neue zweijährige Liefervereinbarung mit der Reederei Wallenius Wilhelmsen sichert den Absatz von lokal produziertem Bio-Methanol. Ab Ende 2026 wird der in der Tjeldbergodden-Anlage hergestellte Treibstoff nach Zeebrugge und Antwerpen geliefert, um die wachsende Flotte von Dual-Fuel-Schiffen zu versorgen.

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Mit der Bereinigung des Upstream-Portfolios und dem Vorstoß in den Markt für erneuerbare Schiffskraftstoffe stellt Equinor wichtige Weichen für die kommenden Jahre. Die operative Umsetzung der neuen Sicherheitsrichtlinien sowie die anstehende Investitionsentscheidung für das Atlantis-Feld Anfang 2027 bilden die nächsten konkreten Meilensteine für den Konzern.

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