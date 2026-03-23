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EnQuest Aktie: Wetterkapriolen belasten ( Finanztrends)

23.03.2026, 2384 Zeichen

EnQuest hat im vergangenen Jahr operativ geliefert und die eigenen Produktionsziele sogar übertroffen. Besonders das beschleunigte Gasprojekt in Malaysia sorgte für Optimismus, bevor heftige Stürme in der Nordsee den Jahresauftakt 2026 ausbremsten. Kurz vor der Präsentation der detaillierten Jahresbilanz sorgt diese Mischung aus Fortschritt und unvorhersehbaren Ausfällen für Verkäufe.

Operative Erfolge in Malaysia

Die vorzeitige Fertigstellung des Seligi 1b Projekts in Malaysia im Dezember 2025 unterstreicht die Effizienz des Konzerns. Durch den Produktionsstart im Januar 2026 und ein neues Finanzierungspaket über 800 Millionen US-Dollar hat sich EnQuest finanziellen Spielraum für künftige Vorhaben gesichert. Zudem markierte der Rückbau der Heather Alpha Plattform einen wichtigen Fortschritt bei der Stilllegung alter Anlagen.

Herausforderungen in der Nordsee

Externe Faktoren machten der Planung jedoch einen Strich durch die Rechnung. Ungeplante Ausfälle auf der Ninian Central Plattform im Januar, verursacht durch extremes Wetter, dämpften die Förderung zu Beginn des Jahres. Auch wenn die Produktion am Standort Magnus im Februar wieder anlief, reagiert die Aktie heute empfindlich. Mit einem Minus von fast neun Prozent auf 18,38 GBX entfernt sich der Kurs deutlich vom jüngsten 52-Wochen-Hoch bei 21,05 GBX.

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  • 25. März 2026: Termin für die Jahresergebnisse 2025
  • 800 Millionen USD: Volumen des neuen Kreditpakets
  • 41.000 bis 45.000 Barrel: Produktionsziel pro Tag für 2026
  • 23. September 2026: Inkrafttreten des Cendramas-Vertrags

Am Mittwoch, den 25. März 2026, veröffentlicht EnQuest den vollständigen Bericht für das Geschäftsjahr 2025. Im Fokus steht dabei die Frage, wie effizient das Unternehmen die Produktionserfolge in freien Cashflow ummünzen konnte. Für das laufende Jahr hält das Management bislang an seinem Ziel fest, täglich zwischen 41.000 und 45.000 Barrel Öläquivalent zu fördern.

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(23.03.2026)

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    Autor: Finanztrends

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