Healwell AI Aktie: Pitch vor Großinvestoren ( Finanztrends)

23.03.2026, 3045 Zeichen

Nur wenige Tage nach der Veröffentlichung von Rekordumsätzen steht das Management von Healwell AI heute auf der großen Bühne. Auf der ROTH-Konferenz in Kalifornien präsentiert sich das Unternehmen institutionellen Investoren. Dabei gilt es, einen komplexen Spagat zu erklären: Während das operative Geschäft rasant wächst, steht unter dem Strich weiterhin ein deutlicher Millionenverlust.

Die Zahlen im Detail

Die Argumente für die Gespräche in Dana Point lieferte das Unternehmen erst kürzlich mit den Jahreszahlen für 2025. Mit einem Umsatzsprung von 427 Prozent auf 103,8 Millionen Dollar zeigte die Wachstumskurve steil nach oben. Gleichzeitig gelang mit einem bereinigten EBITDA von 2,3 Millionen Dollar der Sprung in die operative Profitabilität.

Allerdings trübt der unbereinigte IFRS-Nettoverlust von 39,1 Millionen Dollar das Bild. Die Kosten für die rasante Expansion fordern weiterhin ihren Tribut. Anleger wägen derzeit genau ab, wie diese Diskrepanz zu bewerten ist, was sich auch im aktuellen Kursniveau von 0,88 Dollar widerspiegelt.

Globale Expansion als Treiber

Um das Vertrauen der Kapitalgeber zu festigen, verweist das Management auf die internationale Ausweitung der Geschäftsaktivitäten. Die KI-Lösungen des Unternehmens kommen mittlerweile nicht nur in Nordamerika, sondern auch im Nahen Osten zum Einsatz. Über das Netzwerk der Tochter Orion Health erreicht Healwell inzwischen mehr als 70 Großkunden in elf Ländern.

Wissenschaftliche Publikationen zur hauseigenen DARWEN-KI sollen zudem belegen, dass die Technologie nicht nur kommerziell skaliert, sondern auch medizinisch fundiert ist. Erst kürzlich meldete das Unternehmen die 47. Fachpublikation zu seiner Plattform.

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Ziele für das laufende Jahr

Für das Jahr 2026 hat das Management ehrgeizige Zielmarken gesetzt, die nun den Investoren präsentiert werden. Das Segment für Künstliche Intelligenz und Datenwissenschaften soll um mehr als 50 Prozent wachsen. Gleichzeitig plant Healwell, die Profitabilität deutlich auszubauen. Durch Synergieeffekte bei der Integration von Orion Health peilt das Unternehmen zum Jahresende eine bereinigte EBITDA-Marge von rund 10 Prozent an.

Die laufende Konferenz bietet dem Management eine direkte Plattform, um institutionelles Kapital für diese nächste Wachstumsphase zu mobilisieren. Mit einem Kassenbestand von 18,6 Millionen Dollar und strategischen Beteiligungen im xAI-Umfeld verfügt das Unternehmen über finanzielle Puffer, muss nun aber beweisen, dass die anvisierte Margenverbesserung im Jahresverlauf tatsächlich eintritt.

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(23.03.2026)

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