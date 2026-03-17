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ROK Resources Aktie: Schuldenfrei zurück ( Finanztrends)

17.03.2026, 2554 Zeichen

Nach dem Ende der jüngsten Übernahmepläne schlägt ROK Resources ein neues Kapitel auf. Das Unternehmen kehrt zu seinem Kerngeschäft in Saskatchewan zurück und setzt dabei auf eine Bilanz ohne Schulden. Für Anleger rückt nun die operative Umsetzung in den Fokus, um nach der geplatzten Transaktion verloren gegangenes Vertrauen zurückzugewinnen.

Fokus auf die Ölförderung

ROK Resources konzentriert sich ab sofort wieder vollständig auf die Exploration und Erschließung von Erdöl- und Erdgasvorkommen im Südosten von Saskatchewan. Operativ meldet das Unternehmen eine aktuelle Produktion von rund 3.100 Barrel Öläquivalent pro Tag (boe/d). Weitere 250 boe/d sind derzeit vorübergehend abgeschaltet, könnten das Volumen bei Wiederaufnahme jedoch kurzfristig steigern.

Finanziell startet der Explorer stabil in die neue Phase. Das Unternehmen ist nach eigenen Angaben schuldenfrei und verfügt über liquides Kapital. Einzig eine strittige Kautionszahlung belastet die Bilanz indirekt: ROK Resources verfolgt derzeit rechtliche Schritte, um diesen Betrag zurückzuerhalten.

Entscheidende Daten im April

Die kommenden Wochen werden zeigen, wie effizient das Management die bestehenden Anlagen optimieren kann. Ein zentrales Datum für die Bewertung der Aktie ist der 9. April 2026. An diesem Tag wird ROK Resources den Ausblick für das laufende Geschäftsjahr sowie den Reservenbericht zum Jahresende 2025 vorlegen.

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Am 9. April liefert das Management mit dem Reservenbericht die harten Fakten zur Bewertung des Portfolios nach. Bis zu diesem Termin stützt sich die Investment-Story primär auf die aktuelle Produktion von 3.100 Barrel pro Tag und die komfortable Situation ohne Bankverbindlichkeiten.

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(17.03.2026)

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