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Verantwortliche Elektrofachkraft: Vom Prüfer zum digitalen Sicherheitsmanager ( Finanztrends)

17.03.2026, 5068 Zeichen

Die Rolle der Verantwortlichen Elektrofachkraft (VEFK) wird durch Digitalisierung und neue Vorschriften grundlegend neu definiert. Was bedeutet das für die Sicherheit in deutschen Betrieben?

Kernaufgaben unter verschärftem Recht

Rechtlich ist die VEFK die zentrale Säule für die elektrotechnische Sicherheit im Unternehmen. Gemäß der Norm DIN VDE 1000-10 übernimmt sie die volle Verantwortung, sobald der Unternehmer selbst nicht über die erforderliche Qualifikation verfügt. Ihre Aufgaben reichen von der Auswahl und Unterweisung der Elektrofachkräfte bis zur Durchsetzung der DGUV Vorschrift 3 für die Prüfung elektrischer Betriebsmittel. Mit dieser Pflichtenübertragung geht eine erhebliche persönliche Haftung einher – ein Fehler kann rechtliche Konsequenzen haben.

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Revolution durch die DGUV-Reform 2025

Die Arbeitswelt wird digitaler, und die Vorschriften ziehen nach. Die reformierte DGUV Vorschrift 2 erlaubt seit April 2025 flexible, digitale Überwachungsmethoden. Bis zu einem Drittel der jährlichen Sicherheitsunterweisungen kann nun per Videokonferenz erfolgen, sofern ein Ersttermin vor Ort stattfand. Für die VEFK bedeutet das: Sie kann dezentrale Teams effizienter koordinieren und Compliance-Aufwand reduzieren.

Die nächste Stufe der Digitalisierung steht bereits vor der Tür. Die Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung (DGUV) arbeitet an Pilotrichtlinien für KI-gestützte Risikobewertungen und digital anerkannte E-Learning-Module. Diese sollen 2026 kommen und der VEFK helfen, Sicherheitsdaten schneller zu analysieren und die Dokumentationslast zu verringern.

Echtzeit-Überwachung statt starrer Prüfintervalle

Die traditionelle Kalenderwartung nach DGUV V3 bekommt Konkurrenz durch das Internet of Things (IoT). Moderne Anlagen sind mit Sensoren ausgestattet, die Temperatur, Spannung und Isolationswiderstand permanent überwachen. Statt auf den nächsten Prüftermin zu warten, erhält die VEFK sofort eine Warnung bei Auffälligkeiten.

Dieser präventive Ansatz senkt das Unfallrisiko und vermeidet teure Produktionsausfälle. Er verlangt der VEFK aber auch neue Kompetenzen ab: Kenntnisse in Netzwerksicherheit und Datenanalyse sind heute unerlässlich, um die vernetzte elektrische Infrastruktur auch gegen Cyber-Bedrohungen abzusichern.

Doppel-Herausforderung: Haftung und Fachkräftemangel

Die umfangreiche Befugnis der VEFK ist ein zweischneidiges Schwert. Bei einem Unfall richtet sich der Fokus von Behörden und Versicherern sofort auf ihre getroffenen Maßnahmen. Eine lückenlose Dokumentation aller Prüfungen, Unterweisungen und Sicherheitsanweisungen ist daher existenziell, um die Compliance mit dem Arbeitsschutzgesetz (ArbSchG) nachzuweisen.

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Gleichzeitig verschärft der akute Fachkräftemangel die Situation. Es fehlt an Ingenieuren, Technikern oder Elektromeistern, die sowohl das technische Know-how als auch das organisatorische Geschick für die VEFK-Rolle mitbringen. Immer mehr Unternehmen setzen deshalb auf intensive interne Weiterbildungsprogramme, um bestehende Mitarbeiter für diese Schlüsselposition zu qualifizieren und deren Fachkunde auf dem neuesten Stand zu halten.

Im Zentrum der Energiewende

Die Entwicklung der VEFK-Rolle spiegelt einen größeren Trend wider: Die Grenzen zwischen klassischer Elektrotechnik und Informationstechnologie verschwimmen. Dies zeigt sich besonders bei der Integration erneuerbarer Energien. Der Ausbau von Solaranlagen, Batteriespeichern und Ladeinfrastruktur für E-Flotten bringt Hochvolt-Gleichstromsysteme und komplexe Energiemanagement-Software in die Betriebe.

Für die VEFK bedeutet das, dass sie ihre Sicherheitsprotokolle ständig anpassen und erweitern muss. Sie rückt damit vom reinen Prüfingenieur zum strategischen Compliance- und Technologieverantwortlichen auf, der im Zentrum der modernen Infrastrukturplanung steht.

Ausblick: KI und dezentrale Netze als Treiber

Die Zukunft der VEFK wird noch digitaler. Mit den kommenden DGUV-Leitlinien zu KI wird automatisiertes Compliance-Management zum Standard. Parallel erfordert der Umbau zu dezentralen Energienetzen und vollelektrischen Firmenflotten, dass die VEFK technologisch stets am Puls der Zeit bleibt.

Unternehmen, die die Stelle der Verantwortlichen Elektrofachkraft nicht nur als lästige Pflicht, sondern als Schlüssel für operative Resilienz und Sicherheit begreifen, sind klar im Vorteil. Die erfolgreiche VEFK der Zukunft vereint tiefes elektrotechnisches Fachwissen mit digitaler Kompetenz – und sichert so den Standort Deutschland.


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    Autor: Finanztrends

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