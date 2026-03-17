SOCIAL

NETWORK

Ich stimme der Verwendung von Cookies zu. Auch wenn ich diese Website weiter nutze, gilt dies als Zustimmung.

Bitte lesen und akzeptieren Sie die Datenschutzinformation und Cookie-Informationen, damit Sie unser Angebot weiter nutzen können. Natürlich können Sie diese Einwilligung jederzeit widerrufen.





Impressum | Cookies

SOCIAL

NETWORK

Die Homebase
österreichischer Aktien
NEU

Ypsomed Aktie: Dividenden-Hoffnung keimt ( Finanztrends)

17.03.2026, 2374 Zeichen

Ypsomed versucht nach einer schwierigen Phase den Turnaround. Während der Kurs seit Jahresbeginn fast zehn Prozent verlor, setzen Anleger nun auf eine deutliche Anhebung der Ausschüttung. Die Stabilisierung zum Wochenauftakt markiert einen ersten Versuch, sich dauerhaft vom Jahrestief zu lösen.

Dividende als zentraler Kurstreiber

Das Vertrauen der Investoren stützt sich derzeit maßgeblich auf die Erwartungen für das laufende Geschäftsjahr. Analysten rechnen mit einer deutlichen Erhöhung der Dividende auf 3,47 CHF, nachdem im Vorjahr noch 2,20 CHF gezahlt wurden. Diese prognostizierte Steigerung um über 50 Prozent signalisiert eine robuste Ertragskraft im Kerngeschäft der Verabreichungssysteme.

Langfristig orientierte Anleger blicken zudem auf die Gewinnziele für 2029. Mit einem erwarteten Gewinn je Aktie von 18,39 CHF bleibt die fundamentale Story trotz der jüngsten Volatilität intakt. Diese Prognosen dienen als wichtiger Anker für die Bewertung, während der Markt im Sektor Medizintechnik insgesamt unter Schwankungen leidet.

Technische Hürden im Fokus

Am Montag schloss die Aktie bei 323,00 € und setzte damit die positive Tendenz der vergangenen sieben Tage fort, in denen das Papier um gut sechs Prozent zulegen konnte. Damit distanziert sich der Kurs zunehmend von seinem 52-Wochen-Tief bei 292,00 €. Ein Blick auf den Relative-Stärke-Index (RSI), der aktuell bei 38,2 liegt, verdeutlicht, dass der Titel nach dem vorangegangenen Ausverkauf technisch noch Spielraum für eine weitere Erholung besitzt.

Anzeige

Sollten Anleger sofort verkaufen? Oder lohnt sich doch der Einstieg bei Ypsomed?

Eine nachhaltige Trendwende steht jedoch noch aus. Die Aktie handelt weiterhin knapp drei Prozent unter ihrem 50-Tage-Durchschnitt von 332,69 €. Erst ein signifikanter Sprung über diese Marke sowie das Überwinden der psychologisch wichtigen Hürde bei 330 € würde das kurzfristige Chartbild spürbar aufhellen und den Weg in Richtung des 100-Tage-Durchschnitts bei 339,01 € ebnen.

Anzeige

Ypsomed-Aktie: Kaufen oder verkaufen?! Neue Ypsomed-Analyse vom 17. März liefert die Antwort:

Die neusten Ypsomed-Zahlen sprechen eine klare Sprache: Dringender Handlungsbedarf für Ypsomed-Aktionäre. Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Sie lieber verkaufen? In der aktuellen Gratis-Analyse vom 17. März erfahren Sie was jetzt zu tun ist.

Ypsomed: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...


(17.03.2026)

BSN Podcasts
Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

Wiener Börse Party #1115: ATX etwas fester, AT&S gesucht, spannende Konstellation Erste Group / Bawag, Strabag-Faktor nicht unterschätzen




 

Bildnachweis

1. Trading

Aktien auf dem Radar:Uniqa, Österreichische Post, FACC, EuroTeleSites AG, Telekom Austria, Zumtobel, Wienerberger, Porr, DO&CO, Erste Group, voestalpine, VIG, UBM, Frequentis, Strabag, AT&S, Frauenthal, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, Austriacard Holdings AG, Andritz, Polytec Group, Verbund, Amag, CA Immo, EVN, Flughafen Wien, CPI Europe AG, Commerzbank, Fresenius Medical Care, RWE.

Random Partner

Deutsche Börse
Als internationale Börsenorganisation und innovativer Marktinfrastrukturanbieter sorgt die Deutsche Börse Group für faire, transparente, verlässliche und stabile Kapitalmärkte. Mit ihren Produkten, Dienstleistungen und Technologien schafft sie Sicherheit und Effizienz für eine zukunftsfähige Wirtschaft.

>> Besuchen Sie 54 weitere Partner auf boerse-social.com/partner


 Latest Blogs

» ATX-Trends: Post, AT&S, VIG, RBI ...

» Gehirntraining senkt Demenzrisiko um 25 Prozent ( Finanztrends)

» Hände trainieren das Gehirn bis ins hohe Alter ( Finanztrends)

» Cybersecurity-Markt explodiert durch KI-Bedrohungen ( Finanztrends)

» Cpr Gomu Aktie: Führungswechsel steht bevor ( Finanztrends)

» Palantir Aktie: Vorstoß in Wettmärkte ( Finanztrends)

» Cardano: Das Milliarden-Experiment ( Finanztrends)

» Nikkei 225: Erholungskurs nach Talfahrt ( Finanztrends)

» Blackrock Energy and Resources Income Trust PLC Aktie: NAV-Update ( Fina...

» Baloise Fonds: Stabilität im Fokus ( Finanztrends)


Useletter

Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab. Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.

Newsletter abonnieren

Runplugged

Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
(kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)

per Newsletter erhalten


Meistgelesen
>> mehr
Opening Bell V via openingbell.eu
Capcoms offizielle „Street Fighter 6“-Weltmeisterschaftsturniere ziehen rekordverdächtige 20.000 Besucher an
Circus SE Aktie: Zeit für Fakten ( Finanztrends)
FACC investiert 120 Mio. Euro in neues Werk in Oberösterreich
PayPal Aktie: Flucht nach vorn ( Finanztrends)
Porsche Aktie: Strategie gegen den Absturz ( Finanztrends)




PIR-Zeichnungsprodukte
Newsflow
>> mehr
Börse Social Club Board
>> mehr
    BSN MA-Event CPI Europe AG
    BSN Vola-Event Commerzbank
    #gabb #2061
    Featured Partner Video

    Börsepeople im Podcast S23/25: Peter Thier

    Peter Thier ist Kommunikationschef der ÖBB und ganz aktuell Co-Autor des Buchs "Deadline". Wir sprechen über Wipress, APA, Standard, die Ära des Börsefernsehens, lange Jahre bei der Bank Austria in...

    Books josefchladek.com

    Ray K. Metzker
    City Lux
    2025
    Ludion Publishers

    Marcel Natkin (ed.)
    Le nu en photographie
    1937
    Éditions Mana

    Mikio Tobara
    Document Miseinen (遠原　美喜男
    1980
    Seven Sha

    Tehching Hsieh
    One Year Performance 1978–1979
    2025
    Void

    Pia Paulina Guilmoth & Jesse Bull Saffire
    Fishworm
    2025
    Void



    Autor: Finanztrends

    17.03.2026, 2374 Zeichen

    Ypsomed versucht nach einer schwierigen Phase den Turnaround. Während der Kurs seit Jahresbeginn fast zehn Prozent verlor, setzen Anleger nun auf eine deutliche Anhebung der Ausschüttung. Die Stabilisierung zum Wochenauftakt markiert einen ersten Versuch, sich dauerhaft vom Jahrestief zu lösen.

    Dividende als zentraler Kurstreiber

    Das Vertrauen der Investoren stützt sich derzeit maßgeblich auf die Erwartungen für das laufende Geschäftsjahr. Analysten rechnen mit einer deutlichen Erhöhung der Dividende auf 3,47 CHF, nachdem im Vorjahr noch 2,20 CHF gezahlt wurden. Diese prognostizierte Steigerung um über 50 Prozent signalisiert eine robuste Ertragskraft im Kerngeschäft der Verabreichungssysteme.

    Langfristig orientierte Anleger blicken zudem auf die Gewinnziele für 2029. Mit einem erwarteten Gewinn je Aktie von 18,39 CHF bleibt die fundamentale Story trotz der jüngsten Volatilität intakt. Diese Prognosen dienen als wichtiger Anker für die Bewertung, während der Markt im Sektor Medizintechnik insgesamt unter Schwankungen leidet.

    Technische Hürden im Fokus

    Am Montag schloss die Aktie bei 323,00 € und setzte damit die positive Tendenz der vergangenen sieben Tage fort, in denen das Papier um gut sechs Prozent zulegen konnte. Damit distanziert sich der Kurs zunehmend von seinem 52-Wochen-Tief bei 292,00 €. Ein Blick auf den Relative-Stärke-Index (RSI), der aktuell bei 38,2 liegt, verdeutlicht, dass der Titel nach dem vorangegangenen Ausverkauf technisch noch Spielraum für eine weitere Erholung besitzt.

    Anzeige

    Sollten Anleger sofort verkaufen? Oder lohnt sich doch der Einstieg bei Ypsomed?

    Eine nachhaltige Trendwende steht jedoch noch aus. Die Aktie handelt weiterhin knapp drei Prozent unter ihrem 50-Tage-Durchschnitt von 332,69 €. Erst ein signifikanter Sprung über diese Marke sowie das Überwinden der psychologisch wichtigen Hürde bei 330 € würde das kurzfristige Chartbild spürbar aufhellen und den Weg in Richtung des 100-Tage-Durchschnitts bei 339,01 € ebnen.

    Anzeige

    Ypsomed-Aktie: Kaufen oder verkaufen?! Neue Ypsomed-Analyse vom 17. März liefert die Antwort:

    Die neusten Ypsomed-Zahlen sprechen eine klare Sprache: Dringender Handlungsbedarf für Ypsomed-Aktionäre. Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Sie lieber verkaufen? In der aktuellen Gratis-Analyse vom 17. März erfahren Sie was jetzt zu tun ist.

    Ypsomed: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...


    (17.03.2026)

    BSN Podcasts
    Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

    Wiener Börse Party #1115: ATX etwas fester, AT&S gesucht, spannende Konstellation Erste Group / Bawag, Strabag-Faktor nicht unterschätzen




     

    Bildnachweis

    1. Trading

    Aktien auf dem Radar:Uniqa, Österreichische Post, FACC, EuroTeleSites AG, Telekom Austria, Zumtobel, Wienerberger, Porr, DO&CO, Erste Group, voestalpine, VIG, UBM, Frequentis, Strabag, AT&S, Frauenthal, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, Austriacard Holdings AG, Andritz, Polytec Group, Verbund, Amag, CA Immo, EVN, Flughafen Wien, CPI Europe AG, Commerzbank, Fresenius Medical Care, RWE.

    Random Partner

    Deutsche Börse
    Als internationale Börsenorganisation und innovativer Marktinfrastrukturanbieter sorgt die Deutsche Börse Group für faire, transparente, verlässliche und stabile Kapitalmärkte. Mit ihren Produkten, Dienstleistungen und Technologien schafft sie Sicherheit und Effizienz für eine zukunftsfähige Wirtschaft.

    >> Besuchen Sie 54 weitere Partner auf boerse-social.com/partner


     Latest Blogs

    » ATX-Trends: Post, AT&S, VIG, RBI ...

    » Gehirntraining senkt Demenzrisiko um 25 Prozent ( Finanztrends)

    » Hände trainieren das Gehirn bis ins hohe Alter ( Finanztrends)

    » Cybersecurity-Markt explodiert durch KI-Bedrohungen ( Finanztrends)

    » Cpr Gomu Aktie: Führungswechsel steht bevor ( Finanztrends)

    » Palantir Aktie: Vorstoß in Wettmärkte ( Finanztrends)

    » Cardano: Das Milliarden-Experiment ( Finanztrends)

    » Nikkei 225: Erholungskurs nach Talfahrt ( Finanztrends)

    » Blackrock Energy and Resources Income Trust PLC Aktie: NAV-Update ( Fina...

    » Baloise Fonds: Stabilität im Fokus ( Finanztrends)


    Useletter

    Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab. Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.

    Newsletter abonnieren

    Runplugged

    Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
    (kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)

    per Newsletter erhalten


    Meistgelesen
    >> mehr
    Opening Bell V via openingbell.eu
    Capcoms offizielle „Street Fighter 6“-Weltmeisterschaftsturniere ziehen rekordverdächtige 20.000 Besucher an
    Circus SE Aktie: Zeit für Fakten ( Finanztrends)
    FACC investiert 120 Mio. Euro in neues Werk in Oberösterreich
    PayPal Aktie: Flucht nach vorn ( Finanztrends)
    Porsche Aktie: Strategie gegen den Absturz ( Finanztrends)




    PIR-Zeichnungsprodukte
    Newsflow
    >> mehr
    Börse Social Club Board
    >> mehr
      BSN MA-Event CPI Europe AG
      BSN Vola-Event Commerzbank
      #gabb #2061
      Featured Partner Video

      Börsepeople im Podcast S23/25: Peter Thier

      Peter Thier ist Kommunikationschef der ÖBB und ganz aktuell Co-Autor des Buchs "Deadline". Wir sprechen über Wipress, APA, Standard, die Ära des Börsefernsehens, lange Jahre bei der Bank Austria in...

      Books josefchladek.com

      Stephen Shore
      Uncommon Places
      1982
      Aperture

      Michael Rathmayr
      Remedy
      2025
      Nearest Truth

      Daido Moriyama
      Farewell Photography (English Version
      2018
      Getsuyosha, bookshop M

      Tehching Hsieh
      One Year Performance 1978–1979
      2025
      Void

      Ray K. Metzker
      City Lux
      2025
      Ludion Publishers

      (c) 2026 FC Chladek Drastil GmbH   |   Impressum   |   Datenschutz- und Cookie-Bestimmungen   |   Realtime Indikationen: L&S   |   End of Day Kurse: TeleTrader   |   Indices Indikationen: Deutsche Bank   |   Gowork.de